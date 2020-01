LIKJAKT: I april i fjor søkte politiet med hund i båt på Langvannet, som ligger like ved Hagen-ekteparets bolig. Foto: Tore Kristiansen

Jakten på Anne-Elisabeths lik: Lette i tomme bygg og leiligheter

Politiet har søkt etter Anne-Elisabeth Hagens lik på gårder, i tomme bygninger og i utmark. Nye søk i Lørenskog er fortsatt aktuelt.

Ifølge VGs opplysninger vil de nye søkene være målrettede og bygge på konkrete funn og svar etterforskningen har gitt så langt.

Utenom mannsterke søk i nabolaget til Hagen-ekteparet, har politiet vært hemmelighetsfulle om letingen etter et mulig lik i forsvinningssaken i Lørenskog.







Nå kan VG fortelle at politiet i fjor søkte etter den savnede kvinnen på øde gårder, i tomme bygninger, i forseglede leiligheter og i utmark, også i Sverige. Det er blant annet gjort søk i Lillestrøm og i Nittedal, får VG opplyst.

Søkene var basert på tips og opplysninger fra etterforskningen.

Politiet har også fått flere tips som går mot utlandet, og har vurdert hvert enkelt av dem med tanke på mulige søk, ifølge VGs opplysninger.

– Innendørs og utendørs

Vitner har for eksempel fortalt om observasjoner knyttet til ulike adresser, og politiet har vurdert om adressene faktisk kan benyttes til å holde noen skjult over en lengre periode. VG får videre opplyst at politiet naturlig nok gjennomførte flere slike søk i starten av etterforskningen, da de fikk en rekke tips om mulige skjulesteder.

– Gjennom hele etterforskningen har det vært sentralt å forsøke å finne Anne-Elisabeth Hagen. På bakgrunn av informasjon fremkommet i etterforskningen, og tips fra publikum, er det gjennomført søk. Disse har skjedd på ulike steder, i ulike faser av saken, både innendørs og utendørs. Av hensyn til den pågående etterforskningen ønsker vi ikke å gå i ytterligere detalj, sier politiinspektør Tommy Brøske til VG.

SØKTE I LANGVANNET: I januar 2019 søkte dykkere fra brannvesenet i Langvannet, like ved Hagen-boligen. Søket var resultatløst. Foto: Tore Kristiansen

Større plan

På nyåret opplyste Brøske at det skulle iverksettes en spisset og intensivert jakt etter Anne-Elisabeth Hagen. Politiet sa da at det er usannsynlig at hun er i live.

Etter det VG kjenner til, har politiet ikke gått i gang med de nye planlagte liksøkene.

– Et slikt søk er del av en større plan for de kommende månedene. Vi kommer ikke til fortløpende å kommentere om, når og hvor vi eventuelt søker, skriver Øst politidistrikt i en e-post til VG.

Forskning: 10 kilometer radius

I tillegg får VG opplyst at politiet har støttet seg på forskning på likdumping fra Sverige. Denne forskningen viser at lik ofte blir dumpet innenfor en ti kilometer radius rundt åstedet eller gjerningspersonens hjem. Ofte også innenfor én kilometer, i nærliggende skogsområder eller vann. Forskningen viser også at lik ofte blir dumpet noen titalls meter fra stier og trafikkerte veier.

Dermed kan et relevant søkeområde være innenfor en radius på om lag 10 kilometer rundt åstedet på Fjellhamar. VG får også opplyst at det kan bli aktuelt med nye søk i nærområdet.

FORSKNINGSBASERT: Kan Anne-Elisabeths lik være dumpet innen for en 10 kilometers radius fra hennes hjem? Forskning fra Sverige viser at lik ofte blir dumpet ikke mange kilometerne fra et åsted. Foto: Anders Bergan / VG

Aktuelle søkeområder

Selv om Hagen-boligen ligger i et tettbygd strøk, like ved en av innfartsårene til Oslo, ligger det store naturområder innenfor en 10 kilometers radius, blant annet:

Østmarka

Nordre Øyeren

Nitelva

Lillomarka

Leira

Utløpet av Glomma ved Fetsund

Sørlige Romeriksåsen

Politiinspektør Tommy Brøske sier politiet er kjent med forskningen det vises til.

– Den bygger på empiri fra forsvinningssaker internasjonalt. Ett fellestrekk det pekes på gjelder radius. Dette vil selvsagt være ett av flere momenter som politiet vurderer. Det er imidlertid først og fremst informasjon fra etterforskningen som vil gi et naturlig utgangspunkt for utvelgelsen av relevante søkeområder, sier Brøske.

Bekymring

I januar og april i fjor gjennomførte politiet søk i Langvannet og Vesletjern, begge i nærheten av Hagen-boligen.

Dykkere fra brannvesenet tok seg under isen og hunder snuste rundt i det snødekte nabolaget. På våren ble det søkt med politihunden Cross i båt på Langvannet. Igjen var søket resultatløst, men politiet har ikke gitt opp å finne et mulig lik.

Politiets bekymring er at det kan bli vanskelig å bevise et mulig drap, uten å ha et lik og en obduksjonsrapport å vise til.

Bistandsadvokat Svein Holden sier til VG at familien før jul ble informert av politiet om at de ville jobbe mer aktivt med søk etter Anne-Elisabeth Hagen. Bistandsadvokaten ønsker ikke å kommentere søkene ytterligere.

Publisert: 31.01.20 kl. 20:00

