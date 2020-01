UNDERSØKER: Politiet og Kripos samarbeider for å finne brannårsaken den 6. januar. Foto: Marit Hommedal

Boligbrannen i Bergen startet trolig i skotørker

Brannen i Ytrebygda i Bergen skyldtes trolig elektrisk feil på en skotørker plassert i vaskerommet i husets 1. etasje.

– Kriminalteknikere i Vest politidistrikt samarbeider med Kripos og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med videre undersøkelser av skotørkeren. De vil også undersøke nye skotørkere av samme merke og modell for å for finne ut om det kan være en produksjonsfeil, skriver politiet.

De understreker at undersøkelsene rundt brannårsak ikke er sluttført.

De kommer foreløpig ikke til å gå ut med informasjon om merke og modell på skotørkeren.

– Dersom det viser seg at det er en produksjonsfeil, vil informasjon om dette komme via DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, journ. anm.), fortsetter pressemeldingen.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at dødsårsaken trolig henger sammen med at brannen produserte svært mye røyk, og at dette var avgjørende for at de fire omkom, har Bergenspolitiet tidligere opplyst om.

Brannen, hvor fire personer mistet livet, skjedde den 4. januar i en tomannsbolig. Det var moren og tre av døtrene som omkom, og flere hundre mennesker møtte opp i bisettelsen i Haukelandshallen. Faren og to tenåringssønner står nå igjen.

