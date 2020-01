SOMALISKE: To norsksomaliske kvinner kan være blant de som blir hentet fra Syria til Somalia. Foto: Privat

Søstre fra Bærum kan bli hentet i Syria og brakt til Somalia

Somaliske myndigheter bekrefter at de vil hente europeiske kvinner og barn fra Al-Hol-leiren i Syria. Det kan inkludere to norsksomaliske søstre fra Bærum.

Somalias EU-ambassadør Ali Said Faqi bekrefter overfor Aftenposten at de har to norske på sin liste.

Somalia vil ta imot kvinner og barn med somalisk bakgrunn.

– Hvis Norge og resten av Europa nekter å hente dem, og de ikke har et land å komme tilbake til, er de i praksis statsløse. Da vil alle som ønsker det, bli returnert til Somalia, foreldrenes opprinnelsesland, sier Faqi.

Kvinnene vil trolig ikke bli straffeforfulgt i Somalia.

De to søstrene dro til Syria i 2013 og giftet seg med IS-krigere.

Publisert: 29.01.20 kl. 16:16

