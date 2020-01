FÅR FRIST: Erna Solberg Foto: MATTIS SANDBLAD

Erna får stram tidsfrist – Høyre har lite å gi

Frp trenger en avklaring fra statsminister Erna Solberg og de andre regjeringspartiene innen mandag 27. januar. Senere den uken skal partiledelsen ha en større strategikonferanse.

Lederne i Høyre, KrF og Venstre venter nå spent på hva Frp-leder Siv Jensen vil komme med av krav til samarbeidspartnerne for å fortsette regjeringssamarbeidet.

Onsdag kveld spiste partilederne og de parlamentariske lederne en lengre planlagt middag sammen hjemme hos statsminister Erna Solberg (H).

Hun serverte lammegryte, men da de brøt opp, hadde Frp-leder og finansminister Siv Jensen ikke kommet med noen signaler om hvilke krav som hun vil komme med nå.

– Vi vil selvsagt vurdere de kravene som kommer. Men det er ikke slik at en skal belønnes for å ha tatt dissens i en sak, sier Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, til VG torsdag formiddag.

Kan få en ukes frist

Jensen har sagt at listen vil bli levert til statsministeren i løpet av torsdagen.

Ifølge VGs opplysninger vil Frp-lederen gi de andre partilederne en drøy ukes frist til å respondere på Frps krav. Fremskrittspartiets ledelse har en lenge avtalt strategisamling før månedsskiftet.

Da må Frp ha en respons for å kunne vurdere hva partiet skal gjøre videre, får VG opplyst.

Trond Helleland går langt i å antyde at Frp-ledelsen må ha blitt tatt på sengen av de sterke reaksjonene som kom fra Frps partiapparat:

– Reaksjonene var nok sterkere enn de hadde ventet, ja. Deler av deres stortingsgruppe, de som sitter i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, har vært kjent med at å hente hele familien, har vært en opsjon helt siden Stortinget kom sammen i fjor høst, selv om det endelige resultatet kom nå, sier Helleland.

– Ikke «soft»

Han sier at avgjørelsen om å ta hjem både mor og de to barna fra Syria var krevende også for Høyre i regjeringen:

– Det er ikke sånn at Erna er soft i innvandringsspørsmål. sier Helleland.

– Det var ingen ideell situasjon for oss å hente hjem en kvinne som det er grunn til å anta har begått krigsforbrytelser. Men hensynet til barna og faren for at gutten skulle komme hjem i kiste., gjorde valget enklere for oss. Det avgjorde saken, sier Høyres parlamentariske leder.

– Kan det tenkes at Frp stiller krav som er umulig å innfri, for å forberede en utmarsj fra regjeringssamarbeidet?

– Jeg vet ikke hva de kommer med. så det er umulig å vurdere nå. Men det var stor jubel i hele Frp for Granavolden-plattformen. Og den ligger jo fast, sier Helleland.

Kan komme innvandrings-krav

Det er sannsynlig at Frps krav vil komme på innvandringsfeltet, men det er mindre sannsynlig at de vil innrømmes store gjennomslag. Det sier kilder i flere av regjeringspartiene.

Sentrale personer i Frp som VG har snakket med, har noe ulikt syn på om denne konkrete saken, å ta hjem en mor med to barn fra IS, er stor nok til å bryte med regjeringen.

En sentral kilde sier at partiet må ta den store strategiske vurderingen om regjeringssamarbeidet tjener partiet på lang sikt.

Dersom det å gå i opposisjon er et poeng i seg selv, er tidspunktet godt: 20 måneder før neste stortingsvalg vil gi partiet tid til å legge en ny strategi å møte velgerne med.

Men flere er opptatt av at Frp ikke må skyve de andre regjeringspartiene for langt fra seg med sikte på senere samarbeid.

Mange i Frp mener at en mindretallsregjering på borgerlig side, med samarbeid fra sak til sak, kan bringe mer dynamikk inn i norsk politikk, enn det rammene rundt en flertallsregjering gir grunnlag for, får VG opplyst.

Publisert: 16.01.20 kl. 14:14 Oppdatert: 16.01.20 kl. 14:54

