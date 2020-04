SATT PÅ PRØVE: Linda Edvardsen (til venstre) og Elisabeth da Silva Øvregard sier det er en vanskelig tid for mange av sykepleierne som jobber med covid 19-pasienter på landets største sykehus. Foto: Tore Kristiansen

Tillitsvalgt og verneombud ved OUS slår alarm: – Mange er redde for å gå på jobb

De ansatte ved Oslo Univiversitetssykhus er bekymret for egen helse, forteller verneombud og tillitsvalgt ved nevrointensiven til VG. Mellomledere lager eget smittevernutstyr til de ansatte, og mange er redde for å ta med smitten hjem.

– Det er mange som er redde for å gå på jobb. Det er vi som står nærmest pasientene, og det gjør vi med fryktelig dårlig utstyr, forteller tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund (NSF) og Nevrointensiv avdeling på Ullevål sykehus, Linda Edvardsen, til VG.

– Vi har ansatte som sitter hjemme på kveldene og lager egne visir, for at det skal føles trygt å gå på jobb. For selv med vanlige masker og vernebriller kan det komme dråpesmitte på kinnet og halsen.

Du kan se bilde av det hjemmelagde utstyret under. Det er tillitsvalgt på nevrointensiv avdeling, Nina Løvdal, som har på seg utstyret.

Foto: Privat

Da corona-epidimien ble en realitet, begynte helseforetakene i Norge å forberede seg. Det ble bygd egne covid 19-avdelinger i rekordfart, og det som var å få tak i av smittevernutstyr ble bestilt opp i store kvantum.

Det ble også stilt nye krav til sykepleierne i hele landet – spesielt de som jobber på intensivavdelingene. Ved OUS fikk de ansatte tidlig beskjed om at turnusen kan bli endret, dersom sykehuset gikk fra gul til rød beredskap.

Får ikke risikotillegg

Det ville bety lengre arbeidsdager - med vakter på 12,5 timer og jobb annenhver helg. Ifølge en ny avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene, som NRK tidligere har omtalt, kan helsepersonell bli pålagt overtid i tiden som kommer.

Helsepersonell kan også bli pålagt å jobbe på andre avdelinger enn der de vanligvis jobber, noe som har skjedd på OUS allerede.

De ansatte må også utsette seg for en betydelig større risiko enn det som er vanlig på jobb ved et norsk sykehus.

Nå forteller tillitsvalgt ved landets største sykehus, Linda Edvardsen, at de ansatte har bedt om å få et risikotillegg for dette, men at de så langt har fått nei.

Hun har tatt opp dette med både foretaktillitsvalgt ved OUS og Norsk sykepleierforbund sentralt.

Og mens bedrifter, studenter og næringslivet får millionbeløp fra staten, føler sykepleierne at de blir møtt med stengte dører hos forbundet som skal støtte dem.

– Vi har fått beskjed om at vi må ta opp dette til høsten, når alt er over. Det mener vi er feil. Det er nå vi trenger det, sier Edvardsen.

BEKYMRET: Tillitsvalgt ved OUS, Linda Edvardsen, snakker med flere kolleger som er redde for å gå på jobb. Foto: Tore Kristiansen

– Utrygge på utstyret

– Det handler også om en motivasjon for å fortsette i yrket når dette er over. At vi vet at vi blir ivaretatt, og blir sett for den spesielle innsatsen vi legger inn, sier Elisabeth da Silva Øvregard, som er vara verneombud på Nevrointensiv avdeling på OUS.

Forbundsleder i Norsk sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, sier til VG at situasjonen vi nå er inne i er helt ekstraordinær, men at det er forståelig at det kommer krav om ekstra kompensasjon:

– Vi er enige i at risikotillegg ville vært en motivasjon i den nåværende situasjonen. Jobben sykepleierne gjør nå er den mest utfordrende i moderne norsk historie, men dette er ikke tiden for lønnskrav. Det kommer en tid etter dette og da skal myndighetene og arbeidsgiverne vise at de har sett, og setter pris på, den fantastiske jobben som gjøres i disse dager, sier Larsen.

– Gnagesår i ansiktet

Sykepleierne forteller at mange av deres kolleger er bekymret for sikkerheten til de ansatte og tilgangen til smittevernsutstyr i tiden som kommer.

De har flere ganger fått høre at det er manko på utstyr.

– Mange av de ansatte er utrygge på utstyret, fordi vi ikke er kjent med det og fordi det er en uvant situasjon for oss. Mange har mistet tilliten til utstyret, og føler de må teipe fast maskene til ansiktet, fordi de ikke føles tette nok.

Flere av de ansatte har også reagert på at noe av smittevernsutstyret er merket med «no medical use».

Maskene på bildet under er ett eksempel, og disse er nå trukket tilbake:

Foto: Privat

– Vi ønsker å stole på at vi blir utstyrt med godt nok smittevern. Slike hendelser gjør oss dessverre ikke noe tryggere, sier Øvregard.

Den første covid 19-avdelingen som ble bygd på Ullevål har plass til 12 pasienter, og denne er nå full, forteller Øvregard.

– Jeg har sett mange av kollegaene mine komme til oss på vaktrommet i pausen med gnagesår i ansiktet. Det blir sagt at mange har mistet følelsene bak ørene, fordi åndedrettsvernet sitter så stramt. Folk er redde for å bli smittet, og ta med seg smitten hjem.

Fordi det er mangel på smittevernutstyr føler sykepleierne som jobber med de coronasmittede at de må bruke så lite utstyr som mulig når de er på jobb.

For hver gang de går ut av avdelingen, for å spise, drikke eller gå på do, må sykepleierne ta på seg nytt smittevernsutstyr og nye åndedrettsmasker. Det har ført til at mange vegrer seg for å ta pauser.

– Gjennomvåte av svette og fullstendig dehydrert

– Ingen har lyst til å ta mer enn en pause i løpet av en hel vakt fordi vi ikke vet hvor mye utstyr sykehuset faktisk har og når vi vil få tilsendt mer, sier Øvregard.

– Hva er det man må ha på seg for å jobbe med corona-pasientene?

– Du går i en lang plastuniform, som er kjempevarm. Man svetter, og tør ikke drikke, fordi det er vanskelig å ta dopauser. De som jobber der inne kommer ut etter en vakt, gjennomvåte av svette og fullstendig dehydrert. Jeg fikk høre at et par stykker hadde blødd neseblod inne i maskene, sier Edvardsen.

Sykepleierne som er på jobb forsøker å holde stemningen oppe, men Edvardsen forteller at det er mye frustrasjon.

Får ikke bruke utstyr dersom pasienten ikke er bekreftet smittet

– Det er hyggelig at hele Norge klapper for oss, men det gjør dessverre ikke at vi føler oss noe tryggere på jobb. Folk føler seg utrygge, og da er det vårt ansvar som tillitsvalgt og verneombud å si ifra.

Ifølge sykehuset retningslinjer skal ikke de ansatte bruke åndedrettsvern når de behandler pasienter som ikke er bekreftet smittet. I stedet skal de bruke vanlige, kirurgiske munnbind - som sitter mye løsere på huden.

– Disse er gode nok hvis du holder deg en til to meter unna pasientene, men som sykepleier til en intensivpasient går ikke det. Vi er tett oppe i pasientene og kontinuerlig utsatt for dråpesmitte. Til vanlig ville vi ha brukt åndedrettsvern på pasienter hvor man frykter smitte, men fordi det er mangel på utstyr, kan vi ikke det. Det føles veldig usikkert.

Dette svarer OUS:

Direktør Hilde Myhren ved medisinsk avdeling sier sykehuset ikke er kjent med at de ansatte lager eget utstyr. På den andre siden er sykehuset godt kjent med at helsepersonell føler seg utrygge på jobb:

– Det har vært tatt opp i møter med klinikkledere, verneombud og tillitsvalgte. Det arbeides med å øke fokuset på dette overfor ledere, som må ivareta sine ansatte, sier Myhren.

Myhren forteteller at det så det mangel på åndedrettsmasker, og at disse derfor rasjoneres. Det er grunnen til at maskene som er nevnt over ble kjøpt inn.

– Maskene er kjøpt inn i en periode hvor det ikke var mulig å få tak i andre typer masker. Fortsatt er det ikke andre leveranser på vei inn.

Hun er ikke kjent med at et risikotillegg har blitt drøftet på OUS, men sier at klinisk personell skal bruke kirurgisk munnbind når pasienter undersøkes med minstanke om covid 19.

– Dette er etter det vi kjenner til rutine ved alle sykehusene i Helse Sør-Øst, sier Myhren.

Publisert: 02.04.20 kl. 07:27

