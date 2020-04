BORTE VEKK: Det er over 17 måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog. Politiet mener hun er drept, og jakten på en eller flere gjerningspersoner pågår for fullt. Foto: JØRGEN BRAASTAD/PRIVAT

Blodspor kan gi svar i Lørenskog-saken

Politiet mener blodsporene etter Anne-Elisabeth Hagen i Sloraveien 4 kan gi svar på hva som skjedde med henne da hun forsvant. Nå er også DNA-resultatene i boks.

Det opplyser etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Politiet gikk i fjor høst ut med funnet av blodsporet etter Anne-Elisabeth Hagen i huset, men uttalte samtidig at funnet kunne ha en helt naturlig forklaring og ikke nødvendigvis var noe oppsiktsvekkende.







Nå snakker politiet om blodfunnet, som ett av flere spor, som kan være med på å kaste lys over hva som skjedde da kvinnen forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018.

Politiet jobber ut fra hovedhypotesen om at hun er drept.

– Blodfunnet må settes i kontekst med øvrige spor, men politiet kan på ingen måte utelukke at blodspor funnet på åstedet har en tilknytning til den handlingen som etterforskes, skriver Brøske i en e-post til VG.

JOBBER PÅ: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt forteller til VG at etterforskningen av Lørenskog-forsvinningen ikke har stått stille på grunn av virusutbruddet og at den foreløpige planen er å fortsette frem til sommeren. Foto: HELGE MIKALSEN

Jager svar

Etterforskningen av Lørenskog-saken står ikke stille til tross for corona-situasjonen i Norge. Også etterforskningen har blitt påvirket, og politiet opplyser at det er satt i verk tiltak for å ivareta fremdriften av etterforskningen.

Status i saken er at politiet fortsatt jobber for å kunne besvare hovedspørsmålene i saken:

Hvem drepte eller bortførte Anne-Elisabeth Hagen?

Hvor mange har vært involvert i planleggingen og utførelsen?

Hvilken bil ble potensielt brukt til å fjerne henne fra sitt hjem?

Hvem skrev trusselbrevet som lå igjen i boligen?

Hvor endte de 1,3 millioner euro i kryptovaluta ektemannen Tom Hagen betalte til en påstått motpart?

Hvor er et potensielt lik skjult?

Prosjekter

For å besvare disse spørsmålene har politiet jobbet med flere større prosjekter.

VG har tidligere omtalt arbeidet blant annet med skosporene på åstedet, sentrale DNA-funn, brevprosjektet, sporing av kryptovaluta og arbeidet til lydeksperten Truls Birkeland.

Sistnevnte har ved flere enn en anledning jobbet med analyser av lydkilder i Sloraveien 4 på forsvinningsdagen i 2018. Lydanalysene kan vise seg å bli en sentral av politiets grunnlag for å kunne besvare sentrale spørsmål i saken.

les også Tom Hagen til politiet om forsvinningen: Løsningen ligger lokalt

– Hvordan vurderer politiet muligheten for å løse saken, slik saken står nå?

– Ut ifra en helhetsvurdering av etterforskningen så langt, vurderer vi fortsatt at det er gode muligheter for å løse saken. Av hensyn til den pågående etterforskningen kan jeg ikke kommentere spørsmålet noe ytterligere, skriver Brøske.

– Hvordan vurderer politiet det samlede bevisbildet per nå?

– Politiet vet naturlig nok mer nå enn tidligere. Etterforskningsmaterialet, herunder spor- og bevismaterialet, er omfattende og vi vurderer det fortløpende opp mot behovet for nye etterforskningsskritt, svarer Brøske.

les også Slik var politiets første møte med Tom Hagen

Politiinspektøren forteller videre at det er strenge beviskrav.

– Men slik vi ser det nå har ikke sakens spor- og bevisbilde svekket hovedhypotesen om drap. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke kommentere hvordan vi vurderer det samlede bevisbildet noe ytterligere, skriver Brøske.

Fortsetter frem til sommeren

Politiet holder foreløpig fast på planen om å etterforske frem til sommeren og at det i forkant av dette vil bli gjort nye vurderinger av saken.

– Mulighetene for en oppklaring er ett av flere vurderingstemaer, svarer han.

– Hva kan politiet si til VGs lesere om status på de viktigste punktene i saken som vi har omtalt tidligere som for eksempel skoprosjektet, DNA-prosjektet og lydundersøkelene til Truls Birkeland?

– Skoprosjektet er fortsatt et tema i den pågående etterforskningen, men vi har ingen ytterligere kommentarer enn hva vi har gitt tidligere. Politiet har fått svar på DNA-spor som vi vurderer som interessante og undersøker videre, svarer Brøske, som ikke ønsker å kommentere dette ytterligere av hensyn til etterforskningen.

– Vi har i det alt vesentlige fått svar på lydundersøkelsene. Disse undersøkelsene bruker vi blant annet i en vurdering av det andre etterforskningsmaterialet, svarer han.

Publisert: 07.04.20 kl. 19:06

