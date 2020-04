Det ukjente dramaet bak kriseforliket

Et hittil ukjent notat, skrevet klokken fire natt til søndag, la grunnlaget for å øke den første corona-krisepakken med svimlende 31 milliarder kroner. Etter tre uhyre intense og dramatiske døgn ble regjeringens forslag tidoblet. VG kan i dag dokumentere hvordan Frp vendte ryggen til regjeringen partiet forlot i februar – og gikk i allianse med venstresiden. Den nye «Firerbanden» tok føringen på Stortinget.

Søndag 15. mars, klokken 14.00:

I et lukket møte på Statsministerens kontor (SMK) retter Trygve Slagsvold Vedum (Sp) en innstendig bønn til regjeringssjefen:

– Erna, du må sette på bedre folk!

Det er gått tre dager siden nedstengningen av Norge.

Forhandlingene mellom regjeringspartiene og opposisjonen på Stortinget står og vipper. Nervene begynner å bli frynsete på begge sider.

Bakteppet er frykt for økonomisk kollaps.

Og politikerne har utrolig dårlig tid.

Vedum får umiddelbar støtte fra Jonas Gahr Støre (Ap).

I den luftige foajeen rett innenfor resepsjonen på SMK, som er stor nok til at våre øverste politikere kan holde to meters avstand til hverandre, understreker Støre at statsministerens forhandlere er nye i jobbene sine.

Støre ber om at det settes på folk med «kunnskap, kontakter og autoritet».

Men Erna Solberg følger ikke rådene. Hun sender ikke de mest erfarne statsrådene sine til Stortinget. Hun kjører videre med samme mannskap.

VG har intervjuet de viktigste aktørene og fått tilgang til interne dokumenter fra de intense forhandlingene mellom fredag 13. mars klokken 11.30, og det enstemmige stortingsvedtaket mandagen etter.

VGs undersøkelser av den historiske helgen viser:

På møter i løpet av lørdag 14. mars dannes en ny, uventet flertallsallianse i norsk politikk. «Firerbanden» er Frp, Ap, Sp og SV.

Mens regjeringen fredag foreslo corona-tiltak til 2,6 milliarder kroner, plusser Stortinget på 31 milliarder kroner før helgen er over, viser beregninger som er gjort i finanskomiteen i ettertid.

Stortingspolitikerne ante ikke hva krisetiltakene ville koste da de ble vedtatt, og Trygve Slagsvold Vedum uttrykte overfor partifeller at han følte seg «uvel» fordi prosessen manglet normal kvalitetssikring.

Først klokken 22.30 søndag kveld svarer regjeringspartiene med sin skisse til krisepakken – knapt 12 timer før Stortinget skulle møtes og fatte vedtak i salen.

Kilder på regjeringssiden sier at de forventet at krisepakken skulle gli lett gjennom Stortinget med få endringer – som skulle vise seg å være en feilvurdering.

I ukene som har gått siden den første krisehelgen, har Høyre bykset frem på meningsmålingene. Erna Solberg, helseminister Bent Høie (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) har fått ros for solid håndtering av krisen. Og regjeringen har stort sett gått fri fra alvorlig kritikk.

Opposisjonen på Stortinget forteller en helt annen historie:

– Forslaget og prosessen fra regjeringens side var så svak at det skremte meg, sier Hadia Tajik, Aps finanspolitiske talsperson og nestleder, til VG.

– Jeg er godt vant med at vi er uenige, men her så jeg raskt at dette var så svakt at det kunne skade landet og behovet for sosial rettferdighet i en vanskelig tid, om ikke vi i Ap og opposisjonen langt på vei tok over hele prosessen, sier Tajik.

– Konsekvensene kunne blitt store for svært mange mennesker og bedrifter. Det var helt nødvendig at opposisjonen på Stortinget tok affære, sier Frps leder Siv Jensen.

– Vi sendte over forslag til konkrete forbedringer, og ønsket tydelige tilbakemeldinger. Men så var det stille fra regjeringen, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Det skjedde ingenting reelt før sent søndag kveld. Jeg ble gjennom helgen usikker på om regjeringen tok det nok på alvor og det bekymret meg, sier Sp-lederen.

Statsministeren svarer at regjeringen hele tiden har tatt corona-krisen på største alvor:

– På få uker er vi i ferd med å slå ned viruset og har brukt mer enn 200 milliarder kroner for sikre folks jobber, sier Erna Solberg til VG.

– I løpet av den omtalte helgen la man i Stortinget grunnlaget for titalls milliarder kroner i endringer. Partiene i Stortinget hadde flere gode innspill, og regjeringen har stilt seg bak disse forslagene.

– Det har aldri skjedd så mye så raskt. At man må forsøke å kvalitetssikre underveis, har jeg stor respekt for, sier statsministeren.

På direktesendt TV fra Statsministerens kontor kondolerer Erna Solberg de etterlatte etter det første corona-dødsfallet i Norge. Nå er det alvor. Finansminister Jan Tore Sanner legger deretter frem regjeringens forslag til den første krisepakken i en proposisjon til Stortinget.

Regjeringens forslag: Staten vil ta en større del av regningen for permitteringer.

Kommunene får en sekk med penger.

Flyselskapene får noen avgiftsfritak, til sammen 2,6 milliarder kroner.

I tillegg kan betaling av skatt utsettes.

– Vi håper at behandlingen går raskt. Vi har allerede startet arbeidet med fase to-tiltak, sier Sanner.

Regjeringspartiene legger til grunn at proposisjonen kan passere enkelt i Stortinget, slik at de kan rette blikket mot neste krisepakke, ifølge VGs kilder.

Det viser seg å være en total misforståelse.

– Regjeringen levde fortsatt i den villfarelse at man bare skulle la den gå gjennom, så fikk man komme seg videre til de neste krisepakkene, sier finanskomitémedlem Kari Elisabeth Kaski (SV) til VG.

Det var heller ikke et alternativ for Frp å bare godta regjeringens forslag uten videre.

– Det virket rett og slett som om de ikke hadde innsett alvoret, sier nestleder Sylvi Listhaug til VG.

– Det de la frem for Stortinget, var sjokkerende lite når man fikk rapporter om hvor dramatisk dette var for næringslivet. Og at de famlet med hva de skulle gjøre. Regjeringen var helt bakpå, sier Frp-nestlederen.

Det er ikke Erna Solberg enig i.

Statsministeren forteller at hun allerede mandag 9. mars ga klar beskjed på morgenmøtet om at de måtte sette i gang med et forslag til krisepakke.

«Før påske?» spurte embetsverket.

«Nei, nå på fredag», svarte Solberg, som dermed satte en frist på fire dager.

– Da ble de litt stramme, for et slikt tempo var de ikke vant til, sier statsministeren til VG i ettertid.

Likevel er proposisjonen utdatert allerede ved ankomst Stortinget.

Det innrømmer statsministeren at hun skjønte allerede onsdag 11. mars, to dager før den ble lagt frem.

– Da så vi at de tiltakene vi ville komme med fredag, ville bli for små. Da begynte vi å jobbe med nye tiltak for å hjelpe bedriftene, og vi begynte arbeidet med en ny pakke som vi kunne legge frem for Stortinget en eller to uker senere, sier Solberg.

Denne fredagen er første dag i det «nedstengte» Norge.

Folk og bedrifter aner ikke om de har penger til å betale regningene sine.

På Stortinget har politikerne satt sin interne frist for krisepakken til mandag morgen. Nå starter kampen mot klokken.

Stortingets finanskomité samles i sitt faste møterom.

For første gang må medlemmene sørge for å ha avstand mellom seg i møtet.

Mange nordmenn er i ferd med å avslutte sin første dag med hjemmekontor.

I komiteen er alle forberedt på å jobbe gjennom helgen.

– Mailboksen min fylte seg opp. Det var store forventninger der ute til hva som skulle skje denne helgen. Det var «all eyes are on us», og det var viktig for meg at vi skulle stå samlet i Stortinget, sier Mudassar Kapur (H).

På dette tidspunktet hadde Kapur vært leder i Stortingets mektige finanskomité i bare seks uker.

Opposisjonen krever raske avklaringer for å holde den uhyre stramme tidsfristen.

Hva vil det koste å gi permitterte full lønn i 15 dager?

Hva koster det om permitteringsretten utvides fra 26 til 52 uker?

Kan frilanserne få en slags permisjon med lønn?

Kan inntektsgrensene i Lånekassen legges til side?

I løpet av noen timer sendes det over 100 slike skriftlige spørsmål fra Stortinget til regjeringsapparatet.

Men svarene lar vente på seg.

Finanskomiteen kommer ikke videre uten prislapper og kvalitetssikring av tiltakene de vurderer.

I de skriftlige svarene som omsider begynner å tikke inn søndag kveld, viser regjeringen sin vegring mot å utvide pakken:

Endringene vil ta flere måneder, og NAV er allerede overbelastet.

Denne helgen eksploderer antallet dagpengesøknader og NAV er langt fra ferdige med trygdeskandalen.

Regjeringen frykter at NAVs kapasitet er på bristepunktet.

Finanspolitikerne i de fire store opposisjonspartiene samles i SVs møterom på Stortinget.

En ny allianse blir til.

Sammen har de flertall i Stortinget.

«Firerbanden» dannes av Hadia Tajik (Ap), Sylvi Listhaug (Frp), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV).

Syv uker tidligere hadde Frp forlatt Solberg-regjeringen.

Men i krisepakkeforhandlingene velger ikke Siv Jensen å gå til partiene de vant makten sammen med ved valgene i 2013 og 2017.

Denne helgen bytter Frp lag – til de rødgrønne partiene som regjerte Norge mellom 2005 og 2013.

– Når ble det klart at «Firerbanden» var født?

– Det var i hvert fall tydelig da vi møttes på lørdagen, og skjønte at vi hadde såpass sammenfallende ønsker om hva som skulle komme på plass i pakken, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til VG.

Ap-nestleder Hadia Tajik forteller at det var hun som tok initiativ til et møte mellom disse fire partiene.

– Hvorfor var SV med når Ap, Frp og Sp har flertall uten dem?

– For Ap er det ikke naturlig å forhandle bare med partier der alle er til høyre for oss. For oss var det viktig at SV var en del av forhandlingene, sier Tajik.

– Det skapte en helt ny situasjon at vi fire fant sammen. Du hadde plutselig et mye bredere samarbeid på Stortinget, som ville ha kraftfull og rask handling. Stortinget tok kontroll, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Bak lukkede dører har milliardene fløyet over bordet i et antall og et tempo ingen norsk politiker har opplevd maken til.

I løpet av lørdagskvelden på Stortinget uttrykker Trygve Slagsvold Vedum overfor partifeller at han begynner å føle seg «uvel» og utrygg på de enorme kostnadene som er i ferd med å påløpe.

– Det er et visst alvor når du vedtar så store summer og endringer. Det er et behov og et ønske om å få det kvalitetssikret og få den motstanden som et regjeringsapparat kan gi deg, sier Kari Elisabeth Kaski til VG.

Hele fredagen og hele lørdagen har gått uten at forhandlingene har kommet skikkelig i gang, mener Trygve Slagsvold Vedum.

Klokken 21.30 ringer han til komitékollega Sigbjørn Gjelsvik (Sp). De er på vei hjem i hver sin bil, til henholdsvis Stange og Sørum.

De er frustrerte over tempoet, og blir enige om at noe må gjøres.

Natt til søndag setter Gjelsvik seg ned og skriver ned det han tror at de fire opposisjonspartiene kan enes.

Klokken 04 søndag morgen er notatet ferdig.

Forslagene i notatet går langt utover regjeringens forslag fra fredag.

Her er de viktigste punktene: De permitterte må sikres full lønn i de første 15 dagene.

Staten må ta sykelønnsregningen for corona-rammede etter to dager, også for de i karantene. Det gjelder også kostnaden for dem som må være hjemme med barn fra stengte barnehager og skoler, i form av omsorgslønn.

Frilansere og næringsdrivende som plutselig står uten inntekt etter corona-tiltakene, må få en rask inntektssikring.

Fritak for betaling av moms (lav sats).

Fra søndag morgen er det dette dokumentet – og ikke regjeringens proposisjon – som definerer krisepakkeforhandlingene helt fram til stortingsvedtaket.

Finanskomiteen møtes nå i utenrikskomiteens møterom i stortingsbygningen.

Det er første møte siden fredag, tross gjentatte oppfordringer fra opposisjonen om å samles tidligere i helgen.

Sigbjørn Gjelsvik har skrevet ut og deler nå ut kopier av nattens notat.

Ingen av de andre opposisjonspartiene er blitt informert Sp har tatt seg friheten til å skrive et notat på vegne av dem alle, men blir raskt med på å jobbe videre med en ny versjon av dokumentet.

Etter møtet kommer komitéleder Mudassar Kapur med et kort skriftlig redegjørelse på vegne av regjeringspartiene.

Kapur ønsker ikke å gi VG notatet:

– Jeg deler ikke interne arbeidsdokumenter fra komitéarbeidet. Det var først og fremst forslag til anmodningsvedtak som kunne bidra til å komme de andre partiene i møte på det de hadde uttrykt muntlig at var viktig for dem, men også oss.

VG har fått tilgang til innholdet i notatet:

De viktigste punktene: Regjeringspartiene godtar 100 prosent lønn for permitterte inntil 15 dager.

Regjeringen kan vurdere å øke antallet dager hjemme med barn, altså omsorgspengene, men anbefaler at regjeringen får en åpen fullmakt fra Stortinget til å jobbe videre med dette.

Statsminister Erna Solberg har invitert de parlamentariske lederne til et møte om en ny krisefullmaktslov. Men temaet blir raskt de intense forhandlingene om krisepakken. Det er på dette møtet på SMK at Trygve Slagsvold Vedum ber om at statsministeren setter på bedre folk.

– Hvorfor sa du dette, Vedum?

– Jeg har ikke lyst å snakke i mediene om hva som ble sagt direkte i møtet. Men jeg kan bekrefte at jeg var opptatt av at de som forhandlet for Høyre, skulle ha nødvendige fullmakter, slik at vi fikk fremdriften som trengtes for å håndtere krisen. Det var også viktig for meg at statsministeren skulle bli informert om prosessen i Stortinget, sier Vedum til VG.

Jonas Gahr Støre bekrefter at han tok ordet og støttet Vedum:

– Ja. Og jeg sa også det. Jeg sa det også direkte til Erna Solberg da vi hadde kontakt på telefonen, og jeg sa til Trond Helleland (Høyres gruppeleder i Stortinget, red.anm.) at dere må ha folk som både har kunnskap, kontakter og autoritet til å kvalitetssikre forslag og vedtak fra forhandlingene i Stortinget, sier Støre til VG.

Kapur er fersk komitéleder. Vetle Wang Soleim (H), som ble valgt inn på Stortinget i 2017, var Kapurs høyre hånd under forhandlingene.

Komiteen møter også to statssekretærer: Magnus Thue (H) fra Finansdepartementet og Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.

De har henholdsvis syv ukers og syv måneders erfaring i sine nåværende stillinger.

Kanonene glimrer med sitt fravær. Hverken statsministeren, finansminister Sanner eller arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er å se i Stortinget.

– I den første fasen opplevde jeg at regjeringen, ikke uforståelig, var veldig sårbare, sier Jonas Gahr Støre.

– Det var ny leder av finanskomiteen og uklare linjer opp mot kvalitetssikring i regjeringsapparatet. Det bedret seg til neste runde. Det som skjedde i uken etter, var at finansministeren nærmest flyttet inn på Stortinget, sier Ap-lederen.

Røe Isaksen tar statssekretærene i forsvar:

– Magnus Thue i Finansdepartementet har vært min statssekretær siden 2016 og er nå hos Jan Tore Sanner. Han er en av våre beste og mest erfarne, også i arbeid mot Stortinget. Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet har blant annet håndtert NAV-saken og kjenner partene i arbeidslivet godt, sier Røe Isaksen.

Hverken Magnus Thue, Vegard Einan, Mudassar Kapur eller Vetle Wang Soleim har ønsket å kommentere karakteristikkene fra Vedum og Støre.

Ifølge Erna Solberg får hun på møtet søndag ettermiddag, for aller første gang, overlevert en samlet kravliste fra de fire opposisjonspartiene.

Frem til klokken 13.35 har de jobbet med et dokument, en oppstrammet og revidert versjon av Gjelsviks notat fra natten før.

– Jeg husker at Jonas spurte om det: Har de fullmakter, de som forhandler for oss i Stortinget? Og jeg svarte ja, det har de, sier Solberg nå i ettertid.

– Var du overrasket over at de etterlyste tyngre folk?

– Overraskelsen var at vi fikk den listen der og da. Den måtte kvalitetssikres. Ingen har fullmakt til å si ja uten at man har gått igjennom listen. Og den listen var ganske lang. Og vi hadde en viss bekymring over situasjonen i NAV.

– Hvorfor fulgte du ikke oppfordringen om å sette på tyngre folk?

– Om Stortinget ville ha noen høyere i rang enn statssekretærene, måtte det bety at finansministeren skulle sittet der. Men nei, han jobbet frem og presenterte søndag kveld en 100 milliarder kroners-løsning til norsk næringsliv.

Solberg fortsetter:

– Jeg skjønner ambisjonen om raske svar. De var blitt enige om en lang liste. Men de måtte jo regne med at vi måtte gjøre den faglige forankringen.

– Jeg har vært i 30 år på Stortinget og vi har aldri flyttet på så mye penger på så kort tid, fastslår statsministeren i et intervju med VG.

Søndag ettermiddag begynner tiden å bli knapp.

Flere av tiltakene i krisepakken er lovforslag. De må ifølge Grunnloven behandles to ganger i Stortinget med tre dagers mellomrom, og så godkjennes av Kongen i statsråd.

Komiteens medlemmer jobber på spreng for å få de nye permitteringsreglene klare til behandling mandag og torsdag, så de kan tre i kraft samme uke.

Hele finanskomiteen skal samles igjen søndag klokken 17.00, men møtet blir utsatt.

Opposisjonen har ennå ikke fått svar på sentrale spørsmål som de har stilt til departementet.

Møtet er omsider i gang. Kort tid før har Finanskomiteens medlemmer fått en overraskende beskjed:

Arbeidsminister Røe Isaksen har invitert NAV-toppene Sigrun Vågeng og Yngvar Åsholt til Stortinget for å møte komiteen og fortelle om NAVs manglende kapasitet til store endringer i regelverket.

Arbeidsministeren er selv ikke til stede på møtet i finanskomiteen.

Før helgen har Røe Isaksen sett for seg hva som kan skje med NAV. Tavlen på kontoret hans er full av mulige konsekvenser.

Til VG sier han:

– Den største bekymringen min var at hele NAV-systemet rett og slett skulle knele, at det kom så mange nye oppgaver og løsninger at NAV ikke ville greie å betale ut penger raskt.

Gjennom helgen var departementet også påvirket av nedstengningen torsdag, påpeker Røe Isaksen.

– Presset var ekstremt høyt, både med spørsmål fra Stortinget og forslag til løsninger som vi normalt ville brukt månedsvis på, men som nå skulle utredes i løpet av bare dager og timer, sier han.

Men komiteen har ikke bedt om besøk fra NAV-ledelsen, og det er ikke det komiteen trenger, mener Hadia Tajik.

– På dette tidspunktet tenkte jeg at NAVs ledelse sto midt i en krisehåndtering, og hadde nok å håndtere uten å bli bedt om å møte på Stortinget.

Tajik fortsetter:

– At NAV hadde mange oppgaver og at situasjonen var krevende, ble formidlet direkte til meg fra Torbjørn Røe Isaksen kvelden før, og formelt da komiteen var samlet søndag morgen. Jeg og Ap hadde ikke noe behov for å få gjentatt det budskapet. Vi tok det alvorlig da vi hørte det første gangen.

Nå må forhandlingene snart komme i gang, mener opposisjonspolitikerne.

Søndag kveld har Stortinget fortsatt ikke mottatt noen skisse fra regjeringssiden i arbeidet med krisepakken.

Samtidig presenterer Erna Solberg og Jan Tore Sanner regjeringens krisepakke nummer to: 100 milliarder kroners-garantien til lån til næringsdrivende.

I en svært nøye forberedt setning sier statsministeren:

Det er under 12 timer igjen til fristen, tidspunktet da Stortinget skal møtes mandag morgen. I dette møtet får komiteen endelig et dokument fra Mudassar Kapur, på vegne av regjeringspartiene, og som svarer på skissen fra opposisjonen.

Regjeringen svarer: 15 dager full lønn under permittering er OK.

Regjeringen kommer også Stortinget i møte på sykepenger: Dobling av dager man kan være hjemme med corona-rammede barn. Staten kan ta regningen fra dag seks.

De foreslår at næringsdrivende og frilansere skal få inntil 80 prosent kompensasjon for bortfall av inntekt, fra dag 17.

Regjeringspartienes har nå gitt etter for noen av opposisjonens krav, nok til at forhandlingene kan fortsette i komiteen.

Men et nytt problem oppstår.

Tidligere på kvelden har VG publisert en artikkel som avslører skissen til nye permitteringsregler.

Konfliktene blusser opp igjen.

VG kjenner til at flere gir beskjed i komitémøtet om at dette ikke er holdbart.

De mener at partiene ikke er enige ennå. Dessuten er de misfornøyde med lekkasjer.

Opposisjonen vil ha mer.

De fire partiene høyner nå kravet til minst 20 dager med full lønn for permitterte.

Møtene fortsetter helt til klokken 03 natt til mandag.

Få timer senere kan alle partiene på Stortinget endelig enes om detaljene i krisepakken.

Men Finanskomiteens medlemmer klarer ikke på egen hånd å løse uenigheten om permitteringsreglene.

Partilederne på Stortinget må tilkalles for å forhandle de siste detaljene.

De blir raskt enige om 20 dager med full lønn, en økning fra 15 dager, som de var enige om kvelden før.

Finanspolitikerne står skulder ved skulder, fra Rødt til Frp. På pressekonferansen roser de samarbeidsviljen – både innad opposisjonen og fra regjeringens side.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen er glad det ble politisk enighet.

– Det var helt avgjørende. Men det har vært veldig krevende å følge opp vedtakene, særlig der hvor Stortinget har lagt ganske detaljerte føringer, sier han.

På ett punkt tar han selvkritikk:

– Vi burde ha snakket mer med Stortinget også før fredagen. Det ser jeg i ettertid. Men da var situasjonen så spisset at all tid ble brukt på å utarbeide forslag og politikk.

Da regjeringen la frem sitt krisepakkeforslag før helgen, trodde de at antallet permitterte skulle øke til 20.000 personer. Hittil i år har 435.000 personer søkt NAV om dagpenger.

Krisepakken som Stortinget vedtok denne mandagen, har senere vist seg å koste om lag 33,6 milliarder kroner.

«Firerbanden» fortsatte sitt nye flertallssamarbeid også i ukene som fulgte.

Allerede helgen etter sørget de samme fire partiene for at regjeringens forslag til fullmaktslov, den såkalte corona-loven, blir totalt omskrevet i Stortinget.

– Regjeringen ble for alvor en mindretallsregjering den helgen, fastslår Ap-leder Jonas Gahr Støre.

På VGs spørsmål om når Erna Solberg også innså at hun nå leder en mindretallsregjering og at den parlamentariske situasjonen er forandret, svarer statsministeren slik:

– Det har jeg visst siden Frp gikk ut av regjeringen. Det er ikke noe overraskende i det. Jeg sa til dem at vi burde stå sammen og jobbe sammen, og det var også signalene fra de andre partiene.

– Opplevde du det som et svik fra Frps side, at de gikk sammen med den rødgrønne opposisjonen?

– Jeg opplever at alle partier, også Frp, har vært opptatt av å finne gode løsninger for å møte krisen. Regjeringen har og ønsker fortsatt et godt samarbeid med Frp, sier Erna Solberg.

