«RUSTNING»: – Jeg benytter hansker, maske og briller når jeg går inn og ut av sykehuset. Egentlig et godt tips, siden den utrustningen holder de fleste jeg møter på ekstra god avstand, forteller Lars Jostein Silihagen. Foto: Privat

Lars (39) har uhelbredelig kreft: – Det blir mye isolasjon for min del hele dette året

Kreftpasienter og pårørende over hele Norge holder seg hjemme i lang tid fremover – også etter at hverdagen vender tilbake til «normalen».

– Jeg isolerte meg mer og mer og tok ingen sjanser. Kona mi begynte med hjemmekontor før de strenge tiltakene ble innført av regjeringen, forteller Lars Jostein Silihagen til VG.

39-åringen fra Lillehammer fikk påvist spiserørskreft med spredning for to år siden – en relativt sjelden kreftform som ikke kan kureres.

Sammen med kona Gry (38) har han to sønner, Matias på 6 og Jostein på 4. Den siste måneden har de knapt forlatt huset, bortsett fra når Lars Jostein må på sykehuset for å gjennomføre ukentlig cellegiftbehandling.

Han har fulgt med på coronaviruset siden de første meldingene begynte å komme fra Kina i desember fjor. Etterhvert så han at smitten også spredte seg videre til Europa.

– Da skjønte jeg at det kom til å komme hit også, sier Silihagen.

Vil holde barna hjemme

Nylig gikk Kreftforeningen og fem andre organisasjoner som representerer risikogruppene ut og etterlyste en egen krisepakke fra myndighetene. De uttrykte sterk bekymring for at mennesker i risikogruppen gradvis vil bli mer og mer isolerte når hverdagen vender tilbake til normalen.

Hvordan resten av 2020 vil bli, tør Silihagen bare å spekulere i.

– Jeg må nok regne med at det blir mye isolasjon for min del hele dette året, sier han.

Selv om statsminister Erna Solberg tirsdag fortalte at barnehagene og skolene gradvis vil åpne igjen etter påske, vil familien holde de to barna hjemme en stund til. Kona vil også holde seg borte fra jobben lenger enn de fleste, slik at ektemannen ikke blir smittet.

– Vi vil isolere oss frem til sommeren, også må vi bare vurdere situasjonen, legger Silihagen til.

MED PAPPA PÅ SYKEHUSET: Før virusutbruddet ble sønnene Matias (6) og Jostein (4) med og hentet pappa på sykehuset. Nå gjennomfører han behandlingen alene. Foto: Privat

39-åringen bruker dagene på hjemmeskolering for de to sønnene, hjemmekontor i jobben som rådgiver i helseteknologi ved sykehuset Innlandet, treningsøkter på den ferske spinningsykkelen i treningsrommet i kjelleren og et par sykkelturer- og løpeturer ute. Treningen har hjulpet ham å tømme hodet under to turbulente år, forteller han.

– Det som er ålreit oppi alt dette er at jeg ser den nærmeste familien mye mer:

– Det er nok mange i risikogruppen som er i full isolasjon nå, men som derimot er alene, det er nok ganske tøft, sier Silihagen.

Ble sykemeldt av frykt for å smitte kona

For ekteparet Ole Kai (54) og Sally Thorbjørnsen (62) i Asker vil hverdagen trolig heller ikke bli den samme på en lang stund.

I 2015 fikk Sally påvist benmargskreft, og etter å ha gjennomgått to behandlinger med høy dose cellegift har hun nedsatt immunforsvar.

Benmargskreft, eller Myelomatose, er en kreftform som ikke kan behandles vekk, men derimot holdes i sjakk med rett medisinering.

Da coronaviruset begynte å spre seg i Norge ble Thorbjørnsen sykemeldt fra jobben. Han orket ikke tanken på å utsette kona for fare ved å risikere å bli smittet.

– Det psykiske stresset som hun utsettes for ved eventuelt å måtte se på meg som en smittekilde ble for mye for meg, forteller han.

GLADE FOR Å HA HVERANDRE: Ekteparet Ole Kai og Sally Thorbjørnsen har isolert seg i boligen i Asker. De er glade for at de har hverandre i tiden fremover. Foto: Privat

– Vant til å begrense oss

Ekteparet, som har vært gift i 32 år, skulle egentlig i et bryllup i Italia om en uke. Men da viruset begynte å herje i landet var de blant de første gjestene til å avlyse turen.

Siden har de holdt seg innendørs. Barna, som jobber i flyselskap, har satt seg selv i karantene - den ene bor i Sverige og kan ikke komme på besøk før krisen er over. Innkjøp fra matbutikken får de hjelp til av venner, forteller paret.

– Vi er vant til å begrense oss, det har vi vært siden Sally ble syk. Så kom viruset på toppen av det hele - det legger bare enda sterkere føringer for hvordan vi må leve, sier Thorbjørnsen.

REISEGLADE: Ekteparet Thorbjørnsen er glade i å reise. Her fra 2019. Foto: Privat

Får ikke sett barnebarna

– Det var et sjokk til å begynne med, forteller Bjørn Willy Stensen.

50-åringen fra Leknes i Lofoten snakker ikke om corona-krisen, men om samtalen med sykehuset over video bare fem dager etter at Norge ble stengt.

– Jeg skulle til Bodø til undersøkelser, så ble det avlyst. Jeg fikk beskjed om at jeg hadde benmargskreft over video, forteller han til VG.

Til vanlig jobber Stensen som taxisjåfør og fisker. Etter den harde beskjeden har han vært sykmeldt og holdt seg hjemme i isolasjon sammen de to barna som fortsatt bor hjemme og kona Lill-Tove.

– Jeg holder meg i hus, for jeg er såpass nervøs for det viruset, man vet ikke hvor dårlig man blir av det når man går på den behandlingen jeg får, forteller han.

Hvor lenge han må isolere seg vet han ikke, men trolig til etter at han har fått gjennomført en stamcellebehandling i Tromsø til sommeren.

– Jeg må nok være inne til august en gang, hvis alt går etter planen med behandlingen og immunforsvaret mitt får bygget seg opp igjen:

– Det som er trist nå er at jeg ikke får sett barnebarna mine lenger, etter at barnehagen åpner igjen er ikke det trygt, sier Stensen.

HOLDER SEG HJEMME: Bjørn Willy Stensen har holdt seg innendørs etter at han fikk kreftdiagnosen for bare tre uker siden. Foto: Privat

Publisert: 11.04.20 kl. 12:13

