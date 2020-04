ØKNING I MØRKETALL: Påtroppende Kripos-sjef Kristin Ottesen Kvigne tror nedgangen i anmeldelser illustrerer en økning i mørketall. Foto: Ola Haram, VG

Norsk politi bekymret: Nedgang i antall anmeldelser av vold i nære relasjoner

Norsk politi tror flere voldsutsatte sliter med å be om hjelp, samtidig som det er vanskeligere å varsle om vold og overgrep på vegne av andre når samfunnet er stengt.

Nå nettopp

Etter at mer enn én tredjedel av verdens befolkning befinner seg innendørs i større eller mindre grad, har det kriminelle mønsteret allerede begynt å endre seg, skriver Interpol i et skriv som tar for seg den globale trusselvurderingen etter utbruddet av Covid-19 mandag.

Interpol peker i sin rapport på at det har vært en signifikant økning i saker som gjelder vold i nære relasjoner siden karanteneordninger har blitt innført som følge av viruset i de 194 medlemslandene.

Søndag gikk FNs generalsekretær António Guterres ut på Twitter og oppfordret alle regjeringer til å sette kvinners sikkerhet først når de responderer på pandemien.

Norsk politi er også bekymret for utviklingen, bekrefter påtroppende Kripos-sjef Kristin Ottesen Kvigne overfor VG. Kvigne er i dag avdelingsdirektør i politifagavdelingen i Politidirektoratet (POD).

– De siste ukene har vi opplevd en nedgang i antall anmeldelser av vold i nære relasjoner. Det er for tidlig å si noe konkret om utviklingen som følge av coronautbruddet, men tendensene viser en nedgang som bekymrer oss:

– Vi tror dermed ikke det er snakk om en reell nedgang, men en økning i mørketall, sier hun til VG.

– Vi er her for alle

Kvigne understreker at politiet prioriterer saker som omfatter vold og misbruk i nære relasjoner, men medgir at det er krevende å avdekke vold som utøves innenfor husets fire vegger.

– Vi tror flere voldsutsatte ikke får bedt om hjelp, og at det nå er vanskeligere å oppdage og varsle om bekymringer på vegne av andre:

– Derfor er det viktig for meg å understreke at politiet er på jobb, og at vi er her for alle som har behov for å komme i kontakt med politiet, sier Kvigne.

Hun oppfordrer alle som vet eller mistenker noe om å varsle, og til å ha en lav terskel for å kontakte politiet.

– En ubehagelig tid

Prosjektleder for Vold- og overgrepslinjen hos Krisesentersekretariatet, Sara Bondø, har tidligere uttrykt bekymring for en nedgang i antallet mennesker som ringer etter at regjeringen innførte karantene- og isolasjonstiltak den 12. mars.

– Det er en ubehagelig tid. Krisesentrene opplever det også som stille, sier hun til VG.

I februar hadde Vold- og overgrepslinjen omfattende markedsføringskampanjer for å synliggjøre tiltaket, men færre har likevel ringt hjelpetelefonen de siste tre ukene.

Av dem som likevel ringer er 70 prosent kvinner. De kommer fra ulike samfunnslag og bor i hele Norge. De som ringer beskriver en manglende mulighet til å komme seg unna voldsutøveren, og at flere timer hjemme resulterer i flere timer med vold, forteller Bondø.

– Samtidig er mange permittert, folk opplever større usikkerhet rundt egen økonomi, noe som gjør at vold i hjemmet øker, forteller hun.

– Alle bør bite seg merke ved stillhet fra venner og familie man vanligvis hører fra. Ta en telefon eller gå på veranda-besøk, det er ekstra viktig nå, legger Bondø til.

VENTER STOR PÅGANG: Sara Bondø er prosjektleder for Vold- og overgrepslinjen i Krisesentersekretariatet. De forventer stor pågang når hverdagen blir mer normal igjen. Foto: Krisesentersekretariatet

Nedgang i henvendelser fra barn og unge

NRK skrev i forrige uke at sykehus i hele Norge mangler barn med uforklarlige blåmerker og sår – barn som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Fagfolk i helsevesenet uttrykker sterk bekymring overfor kanalen.

Barnevernet har også mottatt færre bekymringsmeldinger etter at Norge ble stengt.

Hos Røde Kors hjelpetelefon og chat-tjeneste for barn og unge under 18 år, «Kors på halsen», har de også opplevd en liten nedgang i antall henvendelser om vold og overgrep etter at skoler, barnehager og fritidstilbud ble stengt.

Mellom 12. mars og 6. april i fjor mottok Røde Kors 67 henvendelser fra barn og ungdom som fortalte om vold og seksuelle overgrep i hjemmet, mot 44 i år.

– Vi er bekymret for at de som blir utsatt ikke har mulighet til å ta kontakt med hjelpeapparatet, det er den største utfordringen. Én ting er de hjelpeapparatet allerede kjenner til, men det er familiene vi ikke vet noe om som går under lupen nå, sier leder Nelli Kongshaug til VG.

BEKYMRET: Leder for «Kors på halsen» i Røde Kors, Nelli Kongshaug, forteller at mange barn og unge tror de ikke kan få hjelp nå som samfunnet er stengt. Foto: MARTIN FJELLANER FR

– Vi er ikke stengt

Majoriteten av dem som tar kontakt med Røde Kors er mellom 13–16 år gamle, forteller Kongshaug. Mange tror de ikke kan få hjelp nå som alt er stengt.

– De forstår ikke nødvendigvis hele bildet. Skolene er stengt, samfunnet er stengt og de tenker kanskje at de ikke har noen muligheter. De vet ikke hva de skal gjøre, sier hun.

Flere av dem som tar kontakt og forteller om vold og overgrep kan si ting som: «jeg har klart meg til nå, jeg kan vente til denne situasjonen er over før jeg ber om hjelp», forteller Kongshaug.

– Det er også mange barn som er vitne til at foreldre blir utsatt for vold. Barn og unge skal vite at det finnes hjelp, vi er ikke stengt:

– Vi håper så mange som mulig tar kontakt med oss nå, men vi har forståelse for at det er vanskelig, så vi ønsker også at man tar kontakt senere, hvis det blir lettere når hverdagen vender tilbake, understreker hun.

Publisert: 07.04.20 kl. 03:35

