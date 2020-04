KRISTIANSAND: Kommuneoverlege Dagfinn Haarr sier de er i gang med å endre sine rutiner, etter at syv av syv dødsfall i kommunen skjedde på sykehjem. Foto: Gøran Bohlin, VG

Seks byer hardt rammet av corona på sykehjem

Smitten kom fra ansatte, besøkende og beboere som ikke viste tegn til å være syke. I noen kommuner har alle dødsfall med corona vært blant beboere på sykehjem.

Oppdatert nå nettopp

Over halvparten av corona-dødsfallene i Norge har skjedd på sykehjem, ifølge VGs oversikt. Flere steder jobber kommunene på spreng med utbrudd i sykehjem, der smitten fikk spre seg blant beboere og ansatte før symptomene viste seg.

Se hvilke sykehjem i oversikten basert på kommunenes opplysninger:

Smittefordelingen er den samme i Belgia, Canada, Frankrike og Irland. Også i disse landene utgjør dødsfall ved omsorgsinstitusjoner mellom 49 og 64 prosent av det totale antall coronadøde, ifølge en rapport fra London School of Economics.

Lillestrøm: Blitt kvitt smitten på sykehjemmet

I Lillestrøm var seks av syv coronadødsfall på sykehjemmet Skedsmotun.

Inntil nylig var 30 beboere og ansatte smittet, men nå er alle friskmeldte og sykehjemmet er smittefritt.

– Jeg er stolt og glad, nesten litt rørt over den innsatsen de ansatte har lagt for dagen for å få det til. Vi har mistet folk underveis, så det er i ettertenksomhetens lys, men jeg har ikke hørt om noen sykehjem som har vært såpass hardt rammet som har klart å bli helt kvitt det, sier ordfører Jørgen Vik til VG.

Kommunen har sporet smitten til sikre kilder, ifølge Vik, hos to besøkende på sykehjemmet før det ble lukket for pårørende.

– Minst en beboer ble tidlig smittet av besøkende. Denne var smitteførende uten endrede symptomer i over en uke, før noen visste at det var smitte til stede, sier Vik.

I Lillestrøm er også en bruker av hjemmetjenestene død med corona, åtte ansatte fikk påvist smitten. Ordføreren vil ikke kommentere om ansatte kan ha smittet brukeren, av personvernhensyn.

SMITTEFRITT: Et utbrudd av corona ved Skedsmotun som førte til seks dødsfall og 20 smittede. I dag ble alle smittede beboere og ansatte erklært friske. Foto: Helge Mikalsen

Oslo: 40 smittede ansatte tilbake i jobb

I hovedstaden er nå 25 beboere døde ved 13 sykehjem. Seks døde denne helgen og det er Nordseterhjemmet som har vært hardest rammet.

– De fleste steder har vi klart å finne ut hvor smitten oppsto. Smittesporing er kanskje kjernen i å klare å stoppe utbruddene, sier direktør i sykehjemsetaten i Oslo, Helge Jagmann.

De første tilfellene av smitte kom fra pårørende, sier Jagmann, men ansatte har trolig spredt smitten siden.

– Mange ansatte har tatt dette hardt. De synes det er vanskelig å ha smittet noen uten at de har visst selv at de hadde viruset, sier etatsdirektør Jagmann til VG.

40 av over 130 smittede ansatte er nå friskmeldte og tilbake på jobb.

– Vi begynner å få folk som blir friske igjen, både blant beboere og ansatte. Det er veldig positivt, sier etatsdirektøren.

Fire beboere på Økernhjemmet ble friskmeldt fredag, etter å ha vært bekreftet smittet siden midten av mars.

Les også: Ved sykehjemmet i Enebakk er halvparten smittet eller døde av corona

STENGT: Sykehjem over hele landet ble stengt for besøkende utenfra, senest 12. mars. Smitte som kom inn etter dette regnes derfor som trolig fra ansatte. Foto: Stian Lysberg Solum

Bærum: – Nødvendig å teste flere

Bærum kommune står midt i et utbrudd ved Vallerhjemmet. Nå er 9 beboere ved sykehjemmet døde, over 40 beboere og ansatte er smittet.

– Vi har en veldig krevende situasjon. Vi har smittede beboere blant en gruppe som tåler en infeksjon veldig dårlig, sier kommuneoverlege Leonard Fritz Nilsen til VG.

Derfor har de valgt å gå lenger enn retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI). De ansatte behandler alle beboere iført smittevernutstyr, også de man ikke tror er smittet.

De har også gått lenger enn FHIs retningslinjer for testing, som sier at man skal teste de som har symptomer eller grunn til mistanke.

– Nå har vi testet alle. Alle ansatte og beboere, med eller uten symptomer. Det er ikke i tråd med retningslinjene. Det oppleves som helt nødvendig, sier Nilsen.

– Skulle du ønske at det ble åpnet for bredere testing, tidligere?

– Det er det første spørsmålet vi må gå inn i. Det er lett å tenke etterpå at det hadde vært bedre å gjøre videre testing tidligere. Da hadde vi hatt et bedre grunnlag for å lage helt rene og urene avdelinger.

For å kunne gjøre denne utvidede testingen, måtte de avtale det med laboratoriet ved sykehuset. Kapasiteten for testing har tidligere vært knapp.

VALLERHJEMMET: Alle ansatte og beboere her er testet etter at åtte beboere døde. Foto: Lise Åserud

Drammen: Vil ikke teste alle

– Vi tester ikke beboere uten symptomer, vi følger FHIs råd. På sykehjemmene får vi testet de vi ønsker å teste i dag, sier kommuneoverlege i Drammen Einar Sagberg.

10 sykehjemsbeboere er døde og 14 beboere er smittet.

Det var en utfordring å oppdage smitten hos beboerne, ifølge Sagberg, fordi viruset ofte gir andre symptomer hos eldre.

Nedsatt allmenntilstand kan være første symptom, og vanskelig å oppdage. Likevel ønsker ikke kommuneoverlegen å teste flere.

– I den fasen vi er i må vi sette noen grenser og bruke ressursene på den måten vi får mest ut av. Det er viktig at vi forholder oss lojalt til de nasjonale retningslinjene, sånn at kapasiteten blir jevnt fordelt, sier Sagberg.

– Har dere endret retningslinjer for eksempel for bruk av munnbind eller testing?

– Vi diskuterer dette med munnbind hele tiden, men vi har ingen nye retningslinjer. Vi prøver jevnt over å være tro overfor de retningslinjene som kommer fra FHI, sier kommuneoverlegen.

les også Kan være dødelig: – Nordmenn kjøper ulovlig «coronamedisin»

NYE RUTINER: Kommuneoverlege Dagfinn Haarr sier at han lenge har ønsket å utvide bruken av munnbind blant ansatte, også hos beboere uten smitte. Nå skal dette gjøres i Kristiansand. Foto: Gøran Bohlin

Kristiansand: Munnbind bedre enn testing

– I vår kommune er alle dødsfallene i sykehjem, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand, der syv beboere er døde og to har nylig testet positivt.

Når kommunen har sporet smittekilden, har de funnet smittede ansatte uten symptomer på viruset. Det er sånn de tror smitten oppsto, og det er derfor de lager nye rutiner for bruk av munnbind. Nå skal de bruke munnbind hos alle beboere.

– Det gjør at symptomfrie med smitten ikke rekker å smitte andre før det blir oppdaget. Det sparer oss også mye at ansatte da ikke må i karantene hvis smitte oppdages, sier Haarr.

De har testet alle ansatte ved Stener Heyerdahl, og vil teste alle ved Presteheia lørdag. Likevel anbefaler ikke Haarr å teste alle beboere.

– Det diskuteres, men testen kan gi oss en falsk trygghet. Du kan få en del negative tester hos de symptomfrie ene dagen, som plutselig er positive dagen etter, sier Haarr.

les også Prisforskjeller på munnbind: – Et enkelt tiltak for å beskytte seg selv og andre

Bergen: Alle registrerte dødsfall på sykehjem

Også Bergen har kun registrerte dødsfall blant sykehjemsbeboere, i tillegg til to dødsfall på regionsykehuset Haukeland.

17 er døde og 23 beboere er fortsatt smittet, ifølge kommunen. 41 ansatte er nå syke.

– Det er sannsynlig at det er ansatte uten symptomer som har med seg smitten inn på sykehjem. Etter hvert som det blir mer smitte i samfunnet, må vi også forvente at det blir mer smitte på sykehjemmene, sier etatsdirektør Anita Wøbbekind Johansen.

De forsøker å begrense hvor mange ansatte som jobber med hver av de smittede, og holde de på egne rom. Ellers følger de retningslinjene om testing og bruk av smittevernutstyr.

Publisert: 20.04.20 kl. 18:15 Oppdatert: 20.04.20 kl. 18:45

Les også

Mer om Sykehjem Folkehelseinstituttet Coronaviruset Munnbind Kristiansand Oslo Bergen

Fra andre aviser