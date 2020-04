DREPT: Oscar André Ocampo Overn ble bare 15 år. Foto: Privat

Moren så faren angripe Oscar (15): – Har aldri hørt et slikt skrik

GJØVIK TINGRETT (VG) Moren til Oscar André Ocampo Overn (15) forteller om hvordan ektemannen sperret henne inne på soverommet da han tok livet av sønnen.

Oppdatert nå nettopp

Kvinnen i 40-årene forklarer at hun kvelden før drapet skjedde konfronterte ektemannen etter å ha fått en tekstmelding fra sønnen.

– Han var tydelig berørt og han skjønte at nå må det bare frem. Det så jeg på ham, sier moren.







Hun forklarer at mannen fortalte henne hva som hadde skjedd og hvordan overgrepene hadde utartet over tid. Hun ante likevel ingenting om hva som skulle komme til å skje morgenen etter, og beskriver ektemannen som rolig.

les også Drepte sønnen (15) etter overgrep: – Angrer ikke

Ble sperret inne

Om morgenen 9. oktober i fjor var hun i underetasjen, mens mannen satt og jobbet i overetasjen.

– Så hører jeg plutselig et skrik. Et helt forferdelig skrik. Jeg har aldri hørt et slik skrik noen gang. Jeg stormet opp.

Inne på sønnens soverom ser hun mannen stå over sønnen, i ferd med å kvele ham.

– Jeg tar tak i ham (mannen, red.anm.) og jeg tror jeg røsker ham unna. Jeg sparker og slår og skriker, men han overmanner meg og får et grep rundt meg.

Videre blir hun båret inn på et annet soverom.

– Han sa «jeg skal ta livet og Oscar og meg selv» og så låste han døren.

Ettersom tiltalte hadde stripset igjen vinduet, balkongdøren og brannstige i tilknytning til soverommet tok det tid og hun måtte få hjelp av en nabo for å komme seg ut.

BEVIS: Disse stripsene var brukt til å sperre av vinduet ut fra soverommet der moren til Oscar ble sperret inne. Foto: Politiet

– Plager meg

45-åringen som er tiltalt i saken forklarte tirsdag at han planla å drepe sønnen og seg selv etter at 15-åringens mor hadde fått vite at han gjentatte ganger hadde foregrepet seg på sønnen seksuelt.

– Noe av det som plager meg mest, er at han som var min nærmeste gjennom så mange år kunne utsette ungen vår for noe sånt, sier moren, som nå er separert fra ektemannen, i retten onsdag.

Hun reagerte blant annet på tiltaltes fremstilling av hvordan overgrepene skal ha skjedd.

– Det er aldri et barn sin skyld. Det vet en voksen mann. Det er den voksnes ansvar å vite at det gjør man bare ikke, sier hun.

AKTØRER: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter og bistandsadvokat Inger Marie Støen i tinghuset på Gjøvik tirsdag. Foto: Vidar Ruud

Angrer ikke på drapet

Moren fortalte innledningsvis om at sønnen hadde hatt utfordringer med vonde følelser og aggresjon.

– Vi visste før vi adopterte at unger som har hatt en tøff start på livet kan få noen ekstra utfordringer. Han var for tidlig født, var født med abstinenser og hadde hatt en trøblete start på livet. Han var blitt fratatt sin biologiske mor veldig tidlig og vi visste at slike ting kan være skadelig, sier moren i retten.

Oscar André ble adoptert fra Colombia da han var halvannet år. Den gang het han Julie Andrea.

les også Faren ringte politiet og erkjente drap på Oscar (15): – Ligger det en død gutt hjemme hos meg?

Moren sier at hun lurte om den tøffe starten på livet var årsaken til sønnens mange vonde følelser.

– I ettertid tenker jeg at han var utsatt for seksuelle overgrep, men det visste jeg ikke da, fortsetter hun.

Guttens far erkjente straffskyld for drap da rettssaken startet tirsdag. Han erkjente også å ha begått seksuelle overgrep mot sønnen og sa at han ikke angret på drapet.

BISATT: Oscar André Ocampo Overn (15) ble bisatt på Østre Toten 15. november i fjor. Den blomsterprydede kisten var midtpunkt i Hoff kirke. Foto: Brynjar Eidstuen/ Oppland Arbeiderblad

– Jeg har sittet i møter med barnevernet, med skole, med helsetjeneste og barnevern og hele tiden har jeg hatt med meg en som har visst ... Det er helt forferdelig vanskelig å tenke på og håndtere, sier kvinnen i 40-årene.

Faren sa også at årsaken til at han begikk drapet var at han mente at de andre i familien kom til å få det bedre.

– Jeg skjønner det ikke. At han kunne tenke at det skulle bli bedre for oss etterpå. Men å velge ham bort, å ta et liv. Det kommer jeg aldri til å skjønne, sier moren.

Publisert: 22.04.20 kl. 10:52 Oppdatert: 22.04.20 kl. 11:25

Mer om Drap Overgrep Krim

Fra andre aviser