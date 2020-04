PÅ PLATTFORM: Ola Borten Moe er for tiden på opplæring som plattformsjef på Draugen-feltet. Han var med helikopteret ut onsdag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen

Borten Moe vil ha debatt om det er ok med oppmykning, selv om flere dør av corona

Sp-nestleder og næringslivsleder Ola Borten Moe bryter med den brede politiske enigheten om corona-tiltakene. Han sier vi må tørre å ta debatten en oppmyking av tiltakene kan føre til at flere dør av corona.

– For tre uker siden hadde vi bunnsolid økonomi. Nå står vi midt i et økonomisk og sosialt ragnarok. Jeg mener vi er i en situasjon hvor det ikke er mulig å overdrive konsekvensene. Når inntektene forsvinner i stort sett alle landets bedrifter, da vet vi hva som kommer. De tiltakene som Stortinget og regjeringen samles om, er bra, men de blir bare som krusninger å regne i forhold til den bølgen som nå treffer norsk økonomi med full kraft, sier Ola Borten Moe.

Han sier at tiltakene samlet sett er blitt for drepende på norsk økonomi. Han viser til nedleggelse av skoler, barnehager og andre virksomheter som ble stengt. Og hvordan det har bidratt til at mesteparten av landets bedrifter er blitt rammet.

– Vi trenger akutt en diskusjon om hvordan vi skal komme oss ut av dette og får hjulene i gang igjen, før vi får en ledighet på godt over 500.000, sier Borten Moe.

Denne uken pågår en omfattende kartlegging av statens tiltak og ordninger. Helsedirektoratet har bedt viktige aktører om råd. Blant annet har arbeidsgivergiganten NHO bedt om at skoler og barnehager åpnes igjen, hvis smittesituasjonen åpner for det, slik at ansatte kan komme seg på jobb igjen.

Regjeringen skal før påske vurdere om tiltak skal revurderes.

Borten Moe sitter i Trøndelag og følger den politiske dragkampen på Stortinget fra utsiden. Sp-nestlederen er ikke innvalgt på Stortinget.

– Jeg har kommet til at det er på tide «å banne litt i kjerka». Fordi jeg rett og slett ikke kan sitte stille og se på at samfunnet vårt lammes av corona-tiltakene. Her i Trondheim, som alle andre steder, har tilnærmet all virksomhet stanset opp. Det har en voldsom pris, i form av permitteringer og stengte virksomheter. Neste etappe er en voldsom vekst i ledigheten og konkurser. Jeg mener det er på tide å stanse litt opp og tenke over prisen, sier Borten Moe.

– Det er faktisk fortsatt bare under 50 døde av coronaviruset

Med prisen mener han ikke de 310 milliardene som er brukt for å dempe krisen.

– Jeg tenker på prisen vi som samfunn må ta som konsekvensen av at stort sett alle landets bedrifter stanser opp eller får omsetningen kraftig kuttet. Jeg tror ikke vi skjønner hvor dramatisk det er når stort sett hele næringslivet i Norge stanser opp, sier han og viser til at vi allerede har den høyeste ledigheten siden 30 tallet.

– Den vil raskt bli betydelig høyere. 500.000 kan fort blir gående ledige og bedrift etter bedrift går over ende.

– Hva mener du bør gjøres?

– Jeg skal være varsom med å gi bastante råd, men jeg mener vi er nødt til å diskutere dimensjoneringen av tiltakene. Jeg tror vi må vurdere en gradvis oppmyking av tiltakene, ved at vi kommer tilbake til mer normal hverdag, hvor barn går i barnehage og skole og folk kommer seg tilbake på jobb.

– Du er klar over at det også har sin pris; at en oppmyking kan føre til at flere dør av corona?

– Ja, jeg tror vi må tørre å ta den debatten. Den er vanskelig, men den bør tas. Det er faktisk heldigvis bare under 50 døde av coronaviruset her i landet, så langt. Jeg bagatelliserer ikke det, for dem som rammes er det en tragedie. Det handler også om kontekst; det dør vel normalt ca. 900 av influensa i Norge hvert år. La oss håpe vi slipper billigere denne gangen.

Ola Borten Moe regner med å få kritikk fordi han går mot den politiske enigheten. Foto: Helge Mikalsen

Han gir et annet bilde også:

– Det dør også folk i trafikken og av livsstilssykdommer hvert år, vi stopper ikke trafikken eller forbyr cola av den grunn. Så vi må tørre å se på konsekvensene av coronakrisen, og også her veie for og mot som vi ellers gjør, sier han og legger til:

– Jeg merker meg også at det er spenn i de faglige rådene og ulike synspunkter på hvordan smitten hindres mest mulig effektivt.

Borten Moe sier det også er andre elementer i «regnestykket»:

– Vi kan også miste minst like mange liv som direkte følge av tiltakene, fordi folk med andre sykdommer og symptomer ikke søker eller får hjelp, og dør av den grunn. Det er titusener som er avhengige av psykiatere, fysioterapeuter og annen behandling, som nå ikke får hjelp.

– Kan fort få en finanskrise på toppen

Han viser også til at barn ikke bare mister undervisning, men også viktig fellesskap og ettersyn.

– Det er her som ellers de svakeste som rammes hardest. Og ikke minst de kostnadene vi påfører folk når de mister jobben og økonomien går i nedenom. Det er mange som kommer til å slite kraftig. Vi vil sannsynligvis se at dette forplanter seg videre inn i økonomien med fallende eiendomspriser, redusert etterspørsel og ytterligere ledighet innen yrker som handel, håndverk og service.

Han sier krisene kan forsterke seg.

– Det er mye psykologi i dette. Uten rask endring har vi bare sett starten, og vi kan fort få en finanskrise på toppen av det hele.

Borten Moe sier nordmenn allerede har lært så mye om hva man ikke skal gjøre, at det vil kunne bidra til mindre spredningsfare, selv om tiltakene lettes opp i.

– Min opplevelse er at folk er flinke, vasker hender og holder avstand. Jeg er helt sikker på at det er forholdsregler vi må ta med oss tilbake på arbeidsplassen. Dessuten må alle bedriftene sørge for at folk kan jobbe med god nok avstand, det er slik vi nå holder produksjonen på Draugen i gang.

– Gradvis oppmykning

Sp-nestlederen understreker at han ikke vil ha full stopp av tiltakene.

– Med de tiltakene som nå er gjennomført har vi kjøpt tid til helsevesenet vårt slik at de er bedre forberedt på de utfordringene vi må håndtere. Jeg argumenterer ikke for fullt frislipp, men en gradvis oppmykning i kombinasjon med målrettede tiltak, testing og sporing.

Borten Moe er også veldig opptatt av at tiltakene regjeringen skal offentliggjøre fredag, for å hjelpe bedriftene, blir sterke nok.

Han sier også at det er bra at Norges Bank senker renten, men at de bør gjøre mer.

– Staten har gått inn med 50 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet, for å hjelpe bedriftene. Sverige har gått inn med 300 milliarder til obligasjoner og 500 milliarder i tillegg i garantier.

– Hva med ditt eget selskap, Okea, og det som skjer i oljeindustrien?

– Fallet i oljepris er selvsagt dramatisk for oljeselskapene, og vil føre til sterkt fall i aktivitet og at mange mister jobben. Først vil det merkes for alle de som selger varer og tjenester til oljeselskapene. I vår sektor ser vi de samme konsekvensene som mange andre næringer står midt oppe i knyttet til fall i etterspørselen, men det forsterkes av priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland som nå øker sin produksjon betydelig. De som har argumentert at med at redusert norsk produksjon av olje vil føre til redusert produksjon globalt, har nå fått bevist at de har tatt feil.

