FORSKJELLER: Her på Stovner møtte bare 23% av barna opp da barnehagene åpnet. På Ullern møtte 78% opp. Foto: Krister Sørbø, VG

Barnehage-tallene fra Oslo er klare - på Stovner møtte kun én av fire barn opp

De første dagene med barnehage-åpning viser store forskjeller i Oslo. På Stovner møtte kun 23 prosent av barna opp, mens i andre bydeler var oppmøtet over 75 prosent.

Oppdatert nå nettopp

Tidligere i uken skrev VG hvor mange som møtte opp i barnehagen etter åpningen fra flere av de største byene i Norge. Nå viser tall at over 60 prosent har møtt opp på barnehagene i Oslo. Det er på linje med Trondheim som tidligere opplyste om 60 prosent oppmøte.

- Jeg er skikkelig imponert det gode arbeidet som nå skjer ute i Oslo sine barnehager i forbindelse med gjenåpning. Jeg er veldig fornøyd med at allerede over 60 % av barna er tilbake i barnehagene, men vi forventer at mange flere begynner de to neste ukene, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Det er store forskjeller på oppmøtet i de forskjellige bydelene i Oslo. På Ullern møtte 78 prosent av barna opp, mens oppmøtet på Stovner var 23 prosent. Tallene er basert på svar fra 82 prosent av barnehagene. Både private og kommunale barnehager.

Se tallene fra de ulike bydelene nederst i saken.

STORE FORSKJELLER: Det er store forskjeller på oppmøtet i barnehagene i Oslo. Byråd Inga Marte Thorkildsen er allikevel imponert. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Vi ser at det er store forskjeller mellom ulike deler av byen, og vi vil fortsette å jobbe systematisk med kommunikasjon og informasjon. Myndighetene er tydelige på at det er trygt å åpne igjen, og kunnskap fra en rekke land viser at barn i liten grad blir syke, og mye tyder på at de heller ikke smitter like mye som voksne, sier Thorkildsen.

Gjensynsgleden var stor da barnehagene åpnet mandag:

– Det er trygt

Helseminister Bent Høie sier de to forholdene som er veid opp mot hverandre for å åpne skoler og barnehager er at det er veldig negativt for barn å ikke gå på barnehage eller skole. Det er også liten risiko for at de blir smittet og bidrar til smittespredning.

– Vi har bedre kontroll på smittespredningen i samfunnet, og samtidig har hatt tid til å lage veldig gode rutiner i barnehage og skoler for å ytterligere redusere den risikoen, så mener vi det er riktig å åpne barnehagene og skolene, sier Høie på en pressekonferanse torsdag.

Mange foreldre er sikkert bekymret for å sende barn i barnehagen. Hva vil dere si til foreldre som nå lurer på hva de skal gjøre?

– Det er sånn at også de som jobber i barnehage kan bli smittet. Og de kan bli smittet andre steder enn på jobben. Det viktigste rådet generelt i samfunnet er at hvis du har symptomer skal du være hjemme. Og når barn heller ikke blir alvorlig syke av denne smitten, så mener vi at det er trygt, svarer Høie.

– Selvfølgelig vil det også være eksempler på at både ansatte i barnehager og skoler vil oppdage at de er smittet. Nå vil de iallfall gjøre det fordi de er prioritert for testing. Det betyr at hvis de får symptomer så vil disse bli testet. Da vil alle de som har vært i kontakt med dem vil bli sporet opp og testet. Det betyr ikke at det er farlig, det er viktig å understreke. For barn og unge er jo denne smitten i all hovedsak ufarlig, fortsetter Høie.

Andel barn tilbake i barnehagen i Oslo per 23. april:

Bydel Alna 38 %

Bydel Bjerke 64 %

Bydel Frogner 62 %

Bydel Gamle Oslo 60 %

Bydel Grorud 29 %

Bydel Grünerløkka 63 %

Bydel Nordre Aker 74 %

Bydel Nordstrand 76 %

Bydel Sagene 74 %

Bydel St. Hanshaugen 69 %

Bydel Stovner 23 %

Bydel Søndre Nordstrand 46 %

Bydel Ullern 78 %

Bydel Vestre Aker 76 %

Bydel Østensjø 61 %

Publisert: 23.04.20 kl. 17:58 Oppdatert: 23.04.20 kl. 18:32

Fra andre aviser