HJELPER: Tyskland tar imot pasienter fra Italia for å hjelpe det hardt rammede landet. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / POOL

Britiske smitteforskere: – Avgjørende at corona-tiltakene fortsetter

De inngripende tiltakene kan ha forhindret minst 59.000 dødsfall i Europa allerede, ifølge en fersk rapport fra Imperial College i London. Forskerne advarer mot å lempe på tiltakene nå.

– Selv om dødstallene fortsetter å stige, ser vi nok endringer i tallene til å konkludere med at drastiske tiltak innført av europeiske regjeringer allerede har reddet liv, sier hovedforfatter bak studien, doktor Seth Flaxman, i en uttalelse.

De anslår at til nå er 59.000 dødsfall avverget i de 11 europeiske landene de har studert.

Forskerne advarer mot å lempe på tiltakene nå, noe både Norge og Danmark nå vurderer.

– Mange flere dødsfall vil forhindres dersom tiltakene fortsetter til smitteraten synker enda lavere. Det er avgjørende at de nåværende tiltakene beholdes og at utviklingen i smittetilfeller og dødsfall følges nøye i de kommende dagene og ukene, skriver forskerne i rapporten.

Forskerne har studert hvordan de politiske tiltakene, som skolestenging og hjemmekontor, har endret hvor fort viruset sprer seg. Dagbladet omtalte rapporten først.

– Vi antar at endringer i virusets reproduksjon er en umiddelbar respons på at disse tiltakene innføres. Totalt sett anslår vi at landene har lykkes med å redusere hvor fort viruset sprer seg, skriver forskergruppen.

Reproduksjon vil si hvor mange personer en corona-smittet gir smitten videre til. Dersom tallet er 2, vil hver smittet gi viruset videre til to andre, og det sprer seg raskt. Dersom tallet er under 1 vil viruset dø ut av seg selv.

TESTER: I Askim testes innbyggere for corona i bil. Norge har vært ett av landene som testet flest. Foto: Gisle Oddstad

Norge kan ha nådd målet

Ifølge forskerne kan Norge allerede være på vei mot denne gullstandarden.

De anslår at smittens reproduksjonsnivå er på 0,97 i Norge. Dette er et anslag, men dersom det stemmer, vil det si at med dagens smitterate er viruset på vei mot å forsvinne.

Forskerne tror at Norge vil se stor effekt av at betydelige tiltak ble innført i en tidlig stadium av epidemien. De anslår at 0,41 prosent av befolkningen nå har blitt smittet, som er det laveste smittetallet blant de undersøkte landene.

Hele 15 prosent av befolkningen kan ha blitt smittet i Spania, fulgt av Italia der forskerne anslår at 9,8 prosent kan ha blitt smittet.

I motsatt ende av de 11 landene finner vi Sverige, hvor reproduksjonen ifølge forskerne kan ligge opp mot hele 2.64 prosent. De har enda ikke har innført like strenge tiltak som andre europeiske land.

Redaktørene i det svært anerkjente legetidsskriftet the Lancet mener Sveriges strategi til nå har vært et feilgrep.

– Ikke flokkimmunitet

Forskerne sier at det trolig er store mørketall på antall smittede i hele Europa. Årsaken er blant annet fokuset på testing i sykehus, i stedet for ute i samfunnet.

På tross av dette har bare en liten andel av befolkningen blitt smittet. I gjennomsnitt ligger tallet i Europa trolig på 4,9 prosent, ifølge modellen. Men forskjellen mellom landene er her svært stor, med Spania på topp og Norge på bunn.

– Våre anslag antyder at befolkningen i Europa ikke er nær flokkimmunitet, sier forskerne.

Det betyr at viruset kan spres fort igjen dersom tiltakene heves.

Danmark var et av de første landene til å stenge skoler og barnehager, men i går varslet statsminister at tiltakene kan lempes etter påske.

Av landene de har undersøkt er det Spania som har høyest andel smittede i befolkningen nå, ifølge forskerne, etterfulgt av Italia. Andelen er lavest i Tyskland og Norge, men epidemien er i en tidlig fase og det vil ta tid å se hvordan utviklingen går.

– Det tar to til tre uker fra tiltak og endringene i smittespredningen skjer, til vi kan se effektene i dødsstatistikken. For de fleste av disse landene vil det derfor være for tidlig å si om disse tiltakene har vært effektive, skriver forskergruppen.

Tyskland startet tidlig med forberedelser og testing av antatt smittede. De har svært lave dødstall i forhold til antall smittede, ifølge VGs oversikt.

Publisert: 31.03.20 kl. 10:30 Oppdatert: 31.03.20 kl. 10:45

