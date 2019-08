SIKTET: Kvinnen og mannen i 20-årene sier de først stakk fra politiet fordi de var redd for å bli tatt på fersken. Foto: Tore Kristiansen

Politiet avfyrte skudd etter biljakt: – Han skjøt for å drepe eller skade oss

Midt under et bedrageriforsøk får den kriminelle mannen og kvinnen i 20-årene politiet på hjul. Biljakten ender med at politiet avfyrer skudd.

Selv om de innrømmer å ha rygget inn i politibilen ved to forskjellige anledninger i løpet av politijakten, mener de at politiet eskalerte situasjonen langt utover det som var nødvendig da en politibetjent avfyrte to skudd mot varebilen de satt i.

– Jeg er sikker på at han skjøt for å drepe eller skade oss. Han kunne skutt så mange andre steder, sier kvinnen i 20-årene til VG.

– Han valgte å sette kulene i kupeen i stedet for i dekket. Det virket som han forsøkte å stoppe oss på den harde måten, sier mannen i 20-årene.

Ingen av dem ønsker å stå frem med navn og bilde.

Suspendert etter skytingen

En politimann er suspendert etter å ha skutt mot bilen.

– Vi har foretatt en foreløpig vurdering og da så vi at det var omstendigheter som kunne tyde på at våre retningslinjer var brutt, sier visepolitimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese, til VG onsdag.

Mannen i 20-årene vedgår at han er kriminell og at han var i gang med et bedrageri da politiet la seg etter ham på E6. Han har et lengre rulleblad som blant annet omfatter grovt tyveri, legemsfornærmelse, trusler og frihetsberøvelse.

Kvinnen sier at hun ikke har noe rulleblad.

Rygget inn i politiet

Begge sier at de var ubevæpnet da de kjørte fra Jessheim i en hvit varebil tirsdag 6. august. Politiet har tidligere opplyst at de ønsket å kontrollere bilen. Da den ikke stoppet for kontroll, ble det en biljakt på E6 på Romerike.

Mannen i 20-årene forteller at han på et tidspunkt stoppet bilen, men at han med klampen i bånn rygget inn i politibilen etter at den hadde parkert bak varebilen.

– Uten å tenke meg om havner jeg i revers og jeg trykker gassen i bånn.

Dette bekrefter også politiet.

Mannen i 20-årene bestemte seg da for å kjøre videre og politijakten fortsatte inn mot i Oslo.

Nok en gang ble varebilen stoppet, denne gangen i Oslo-bydelen Stovner. På ny rygget mannen og kvinnen i den hvite varebilen inn i politiets allerede skadede bil.

– Trodde jeg skulle bli drept

Det er da en politimann avfyrte to skudd mot varebilen, forteller mannen og kvinnen til VG.

– Jeg var livredd. Jeg trodde jeg skulle bli drept, sier mannen i 20-årene.

– Hvorfor stoppet dere ikke for å overgi dere til politiet?

– Du stopper ikke når du har det adrenalinet. Du har kjørt i politiet to ganger og de har skutt mot deg. Du er ikke i Norge lenger. Du er i Irak.

Kvinnen i 20-årene begynner å gråte flere ganger når hun forteller om de dramatiske minuttene.

De to kjører fra den skadede politibilen, etter eget utsagn med to kulehull bak i bilen. Hverken Øst politidistrikt eller Spesialenheten har villet kommentere hvor kulene traff.

Til slutt parkerer de på en parkeringsplass i nærheten av Skjetten. Politiet kommer fort til stedet og de blir pågrepet og satt i arresten.

Siktet for vold mot politiet

De er begge veldig preget av det som har skjedd. De hevder at kulene var plassert slik at om de hadde gått frem i førerhuset, ville de truffet dem i hodet eller ryggen. De mener kulene stanset i et verktøyskap som sto bak setene deres.

Dette har ikke politiet villet kommentere.

– Jeg synes ikke man burde gå etter våpen med en gang, sier kvinnen i 20-årene.

– Kunne du skadet politiet da du rygget inn i dem?

– Han satt inne i bilen da jeg smalt inn i den. Hvis jeg ville skade ham hadde jeg ventet til han var ute av bilen og så hadde jeg rygget da, sier mannen i 20-årene.

De er nå siktet for vold mot offentlig tjenestemann. Øystese i Øst politidistrikt opplyser at det er grunn til å tro at siktelsen vil bli utvidet til å omfatte flere forhold.

– Det er ingen unnskyldning. Det vi har gjort er galt. Det er galt å være kriminell, sier mannen i 20-årene.

Vil ikke kommentere

Visepolitimester Øystese kan ikke kommentere hvorvidt og eventuelt hvorfor det ble gitt tillatelse til bevæpning. Hun kan heller ikke kommentere om politimannen har forklart at han trodde mannen og kvinnen i varebilen var bevæpnet.

– De vurderinger som ble gjort av politiet der og da er helt sentrale i den etterforskningen som gjøres av Spesialenheten, så det kan jeg heller ikke svare på, sier hun.

Spesialenheten begynte denne uken sin etterforskning. Etterforskningsleder Helle Gulseth vil ikke kommentere om deres etterforskning har avdekket om politimannen skjøt for å skade eller drepe de i varebilen.

– Det er en del av det vi skal kartlegge gjennom etterforskningen. Vi vil etterforske denne saken som vi pleier å gjøre når politiet er involvert, sier hun til VG onsdag.

Mannen i 20-årene opplyser at selv han kommer til å anmelde saken til Spesialenheten selv om de allerede har åpnet etterforskning.

Publisert: 16.08.19 kl. 10:02

