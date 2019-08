DEBATT AVLYST: Helge Lurås og Shurika Hansen fra Ytringsfrihetsforbundet under Arendalsuka. Foto: Jørgen Braastad

Arendalsuka om SIAN-møte: – Ble lurt inn i noe vi ikke ville

ARENDAL (VG) Et møte med høyreradikale organisasjoner ble avlyst av Arendalsuka. SIAN og Alliansen har rasistiske budskap, sier arrangøren.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Tirsdag kveld avlyste Arendalsuka en debatt der organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og det marginale politiske partiet Alliansen skulle delta. Begge organisasjonene har blitt utestengt fra arrangementer under Arendalsuka.

– Vi har sett rasistiske, antidemokratiske og til dels voldelige budskap på nettsidene deres gjennom vinteren. Det er uforenelig med Arendalsukas verdier, sier Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune.

Debatten skulle arrangeres av Ytringsfrihetsforbundet, som er ledet Helge Lurås, Shurika Hansen og Monica Staff, alle tilknyttet det omstridte, høyreradikale nettstedet Resett.

Da organisasjonen ble opprettet, sa jurist og ekspert på ytringsfrihet, Anine Kierulf, at de står for omtrent det motsatte av ytringsfrihet.

Alliansen og SIAN har begge markert seg med svært ytterliggående ordbruk, det mange hevder er ren rasisme, om blant annet muslimer og jøder.

les også Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje

– Grov ordbruk

Tirsdagens arrangement ble først meldt inn uten deltagere, forteller Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune. Da Arendalsuka tok kontakt med Ytringsfrihetsforbundet for å få vite hva som skulle skje på arrangementet, kom det frem at SIAN og Alliansen skulle delta.

En e-postutveksling VG har fått tilgang til viser at arrangøren ikke ønsker å godta deltagelse fra disse. Etter litt diskusjon går Ytringsfrihetsforbundet motvillig med på å gjøre endringene Arendalsuka ber om, men på forbundets facebooksider blir det selv etter dette, og helt frem til samme dag som arrangementet skulle være, stående at SIAN og Alliansen er invitert til debatt.

Det fikk arrangøren til å reagere.

– Da vi fant arrangementet på Facebook, sto det noe annet enn det de kommuniserte på mail. Vi kom til et punkt der vi opplevde å bli lurt inn i noe vi ikke ville, sier han til VG.

Da satt Arendalsuka foten ned, og avlyste arrangementet. Danielsen trekker frem ytringsfriheten som en grunnverdi for den politiske festivalen. Det er ikke deres oppgave å trekke opp juridiske grenser for ytringsfriheten, mener han.

– Vår oppgave er å ta ansvar for vårt arrangement og hvilke stemmer vi gir en mikrofon til. På et tidspunkt er det fare for at ord blir handling, og det er så grov ordbruk fra Alliansen og SIAN at vi valgte å si nei.

les også Alliansen og SIAN får likevel ikke delta på Arendalsuka

Avviser forsøk på å lure

Ytringsfrihetsforbundet sier til VG at de stiller seg helt uforstående til påstanden om at de skal ha forsøkt å lure arrangøren.

– Da hadde vi ikke skrevet på en åpen facebookside hvem som skulle komme. Vi hadde heller ikke skrevet artikkel om det (på resett.no journ.anm.) allerede 4. august, sier Shurika Hansen.

Hun sier at hun dessuten tok bort SIAN og Alliansen fra tittelen på arrangementet på facebooksiden samtidig som hun gjorde endringene på Arendalsuka sine nettsider.

– Men i farten glemte jeg å endre innholdet nedover på facebooksiden. Derfor ble det gjort litt senere, sier Hansen.

Til slutt fikk heller ikke Lurås og Hansen gjennomføre sitt arrangement selv uten SIAN og Alliansen. Helge Lurås sa tirsdag at det føltes som en eksklusjon.

les også Komikerne forsøker å kuppe Alliansen

– Ikke lovpålagt å gi rasister talerstol

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark støtter Arendalsukas avlysning.

– De er ikke velkomne på Arendalsuka, og det er bra at arrangørene setter hardt mot hardt. Det er ikke akkurat for få fora for innvandringsfiendtlige og ytre høyre for å ytre seg, sier Hansmark til VG.

– Kan dette være en begrensning av ytringsfriheten?

– Nei, det synes jeg ikke. Det er ikke sånn at Arendalsuka er lovpålagt å gi rasister en talerstol, sier han og fortsetter:

– SIAN og Alliansen er arnesteder for islamofobi og rasisme, og vi ser senest fra terrorangrepet på moskeen at slikt tankegods sprer seg. Selv om han kanskje handlet alene, er han ikke alene om å mene slike ting.

les også 2017: Bråk ved SIAN-bod – fjernes fra Arendalsuka

Raja: – Barn gråter av frykt

Også Venstre-politiker Abid Raja er klokkeklar i sin vurdering av SIAN og Alliansen.

– Det er regelrett kvalmende å lese hva de rasistene sier og står for. Disse folkene er forrædere mot de norske verdiene vi andre hegner om: verdier som fremmer samhold og fellesskap.

Han mener SIAN og Alliansen fremmer jødehat og muslimhat.

– Med moskeangrepet som bakteppe må jeg gjenta mitt krav til regjering: jobb raskt med å få plass en strategi også mot muslimhat. Med tiltak og midler, sier Raja.

VENSTRE-POLITIKER: Abid Raja. Foto: Trond Solberg

Det haster, mener han.

– Nettsidene flommer over av oppgulp av verste sort mot muslimer, jøder og mørkhudede. Jeg har svært tykk hud personlig for å tåle rasisme og muslimhets rettet mot meg, og jeg får mye rasisme fra ekstreme høyreradikale folk og trusler fra islamistisk miljøer, men nå har begeret rent over hos mange, sier Raja og fortsetter:

– Jeg blitt kontaktet av mange folk fra muslimske miljøet siste dager som forteller de er redde, og at mange har barn som gråter av frykt. Dette kjenner jeg også fra tidligere fra det jødiske miljøet. Da kan ikke passivt se på utviklingen.

I ARENDAL: Hans Lysglimt Johansen (t.h.) hilser på Helge Lurås i Arendal denne uken. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Delte drapsmanns manifest

Både leder for Alliansen, Hans Lysglimt Johansen, og leder for SIAN Lars Thorsen, avviser Arendal-rådmannens påstander om at de har et «til dels voldelig budskap».

– Det han sier er oppdiktning, hevder Lysglimt Johansen, som etter et angrep på en synagoge i California i april i år delte gjerningsmannens manifest på Twitter.

I det manifestet skrev John Earnest blant annet om hvordan han ønsket å drepe jøder og at han håpet andre ville bli inspirert. Lysglimt Johansen skrev på Twitter at mye av det Earnest skrev var korrekt, og oppfordret alle til å lese.

Thorsen sier han ikke aner hva rådmannen snakker om, og mener det er vanskelig å svare på kritikken når den ikke er mer konkret.

– Vi er ikkevoldelige, men her snakker vi om begreper. Det kan hende han har lest noen han tror er oppfordring til vold, men som ikke er det, sier Thorsen.

les også SIAN-profiler tiltalt for flere tilfeller av muslimhets

Tiltalt for rasisme

Han nekter videre for påstandene om at han er en rasist.

– Det hele koker ned til definisjoner. Det er ikke tvil om at muslimer betrakter meg som rasist, men det betyr ikke at jeg er det, sier Thorsen.

Sammen med nestleder i SIAN, Fanny Bråten, ble han tidligere i år tiltalt for hatefulle ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen, blant annet for å ha omtalt muslimer som «notoriske seksualpredatorer» som «voldtar i epidemisk omfang» i en SIAN-brosjyre. Saken skal etter planen opp for retten senere i år.

SIAN-LEDER: Lars Thorsen her fotografert under Arendalsuka i 2017. SIAN ble den gang bedt om å forlate Arendalsuka. Foto: Espen Rasmussen

Hans Lysglimt Johansen svarer følgende på spørsmål om han er en rasist:

– Det enkle svaret er «nei». Det litt mer kompliserte er «hva er rasisme»? Jeg tenker det finnes forskjellige folkeslag og raser i verden, men ingen er bedre eller dårlige enn andre, eller står høyere, eller lavere enn andre. Men vi erkjenner at det finnes ulike raser.

I en relativt fersk twittermelding skriver han blant annet at jøder ikke bør få være med i europeiske nasjonalforsamlinger. Likevel påstår han at det ikke er rasistisk å mene ting som at jøder ikke skal ha samme muligheter som andre.

– Nei, det har ingenting med biologisk rase å gjøre, sier Lysglimt Johansen.

Publisert: 14.08.19 kl. 21:15