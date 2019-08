Venstre sier ja til Solbergs bompengeskisse

Venstre stiller seg bak den endelige bompengeskissen som ble presentert av statsminister Erna Solberg fredag.

Dermed er det ingen partier som forlater regjeringen etter Erna Solbergs ultimatum. Fra før har både Frp-leder Siv Jensen og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sagt ja til bompengeskissen.

På en pressekonferanse sent fredag kveld, understreket Venstre-lederen at det var viktig for partiet å sette nullvekstmålet øverst på dagsorden.

– I avtalen statsministeren la fram er det en kollektivsatsing på en milliard per år, mens det er 800 millioner bom per år, i forhold til Granevold har vi nå fått prioritert kollektiv fremfor bom. Derfor har Venstre nå valgt å si ja.

Hun legger til at en enstemmig stortingsgruppe gikk inn for avtalen.

Fredag la statsminister Erna Solberg frem en bompengeskisse, som hun ga regjeringspartiene en frist til over helgen på å ta stilling til. De måtte si ja, eller forlate regjeringen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Frp-leder Siv Jensen var begge raskt ute med sin støtte til skissen til statsminister Erna Solberg, men fra Venstre var det lenge taust.

– Kutter bompengeprosjekter i distriktene

Under pressekonferansen viste Skei Grande til at regjeringen har gjennomført et stort løft innenfor kollektivtransporten, ved å øke dekningen fra staten fra 0 til 66 prosent.

– Vi er også med på å kutte i bompengeprosjekter rundt omkring i distriktene. Dette er et prosjekt Venstre er for, fordi det handler om god distriktspolitikk, god samferdselspolitikk og det handler om å lette økonomien for folk.

Hun mener at tiltakene i bompengeskissen vil utgjøre en forskjell både gjennom kollektivsatsing i alle de store byene, og ved å begrense bompengepresset i distriktene.

– Med det grepet som nå er gjort, vil det for eksempel for Oslo bety at bomtaksten går ned med cirka to kroner. Samtidig har vi fått til at det dobbelte skal gå til å få ned kollektivprisene i den samme byen.

Skei Grande er imidlertid ikke fornøyd med prosessen om å komme til enighet i bompengekrisen.

– Prosessen har vært dårlig. Den har ikke Venstre satt i gang. Venstre skulle gjerne ha tatt denne debatten i budsjettet.

– Er dette hard kritikk av statsministeren?

– Jeg synes ikke vi skal styre med ultimatum. Jeg synes ikke noe om det, og det var det Venstres gruppe brukte litt tid på å fordøye.

Hun mener at Frp i bompengeprosjektet har kommet med ultimatumer og urealistiske krav som ikke kunne innfris.

– Vi kommer nå til å få flere byvekstavtaler, vi kommer ikke til å endre nullvekstmålet, som har vært viktig for Venstre, og det blir heller ingen bompengenedgang i byer hvis man ikke også har en nedgang i trafikken i de byene.

– Ikke økt bilbruk i byene

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) sier at partiet sa ja til skissen fordi nullvekstmålet ligger fast.

– Det betyr at det ikke kommer til å føre med seg at biltrafikken øker inn til storbyene. Vi styrker kollektivtransporten både i og utenfor storbyene.

Raja understreker at dette ikke vil gå på bekostning av rassikringsmidlene i distriktene.

– Nå får Nordnorgebanen endelig den konseptvalgsutredningen (KVU) den trenger midler til, takket være oss. Vi i Venstre utgjør en stor forskjell i denne regjeringen.

– Denne avtalen innebærer én milliard mer i bompengekutt enn den forrige, hvordan kan dere si ja til det?

– Venstre er ikke i regjering for å smerte folk for at de skal betale bompenger. Vi er først og fremst opptatt av at biltrafikken inn til byene ikke skal øke. Og det prinsippet ligger fast. At det blir bompengereduksjoner rundt om i landet andre steder, som ikke medfører økning av biltrafikk inn til byene, det er vi helt åpen for.

– Kan dere garantere at dette ikke medfører flere biler inn i storbyene?

– Ja, det har jo Solberg sagt at det ikke skal medføre, så det har vi fått ryddet opp i. Det ble sagt noe feil under pressekonferansen i dag, blant annet, men vi har fått bekreftet fra henne at nullvekstmålet ligger fast, og det kommer ikke til å medføre økt bilbruk i byene, sier Raja.

Jon Gunnes i Venstres stortingsgruppe sier at de er irriterte over prosessen som har ledet frem til den endelige bompengeskissen, men at de er fornøyde med resultatet.

– I Trondheim, min hjemby, kan de nå forberede utvidelse av Metrobussen og sette ned billettprisen.

Publisert: 23.08.19 kl. 23:03 Oppdatert: 23.08.19 kl. 23:40