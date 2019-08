Venstre-Grande om bompengekrisen: – Sikker på at vi finner en løsning

HOLMENKOLLEN (VG) Venstre-leder og statsråd Trine Skei Grande sier den dramatiske dragkampen om bompenger i regjeringen fremdeles ikke er løst.

Det kom frem da Trine Skei Grande (V) svarte på noen få spørsmål fra pressen på vei inn til en konferanse om menneskerettigheter på Holmenkollen Park Hotel tirsdag ettermiddag.

– Hva tenker du om at Frp sier de er ferdig forhandlet?

– Det er dumt at de påstår det, når vi ikke har en enighet i bunn. Men jeg er helt sikker på at vi klarer å finne en løsning, sier Grande.

Skei Grande avviser at bompengeskissen er ferdig behandlet, skissen som Frps landsstyre sa ja til sist søndag.

Grande avviser også at hun ikke har støtte i Venstres stortingsgruppe med tanke på skissen.

Blant hovedpunktene i skissen er at ti milliarder kroner skal brukes på å øke statens andel av finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.

Dette har skapt en bekymring i Venstre for at lavere bompengebelastning vil utfordre målet om nullvekst i biltrafikk i byene.

– Venstres bekymring om at den nåværende bompengeskissen vil føre til økt trafikk i byene er absolutt reell, sier Kjell Werner Johansen, assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt til Dagens Næringsliv.

I tillegg inneholder skissen:

Syv milliarder skal gå til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter, slik at bomstasjoner kan fjernes tidligere enn planlagt. Det vil særlig komme distriktene til gode.

Fire milliarder kroner skal brukes til økt satsing på kollektivtrafikken.

Samlet er det snakk om 21 milliarder kroner som skal tas over statsbudsjettene de neste ti årene.

Dette kommer i tillegg til tiltak som allerede ligger i regjeringserklæringen fra Granavollen, som å innføre skattefradrag for bompenger.

Statsminister Erna Solberg har de siste dagene uttalt at Høyre går for skissen, hvis alle partiene er enige. Både hun og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner har uttalt at det største regjeringspartiet vil avvente hva regjeringspartnerne KrF og Venstre mener, før videre samtaler fortsetter og skissen til løsning blir offentliggjort.

