VENTER PÅ TOGET: Hilde Sagland har ønsket seg jernbane i Nord-Norge i mange år. Fremdeles er det lite trafikk på Olsborg jernbanestasjon. Foto: Gisle Oddstad

Hilde (70) kjemper for nord-norsk jernbane: – Vi er ikke en koloni, vi fortjener de samme mulighetene

MÅLSELV (VG) Hilde Sagland har bygd en togperrong i hagen og tatovert ordet «troms-banen» på armen. Hun vil ikke ha oppmerksomhet, men en jernbane til Nord-Norge.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor Nord-Norge ikke kan få en jernbane, når det bygges så mye andre steder, sier Hilde Sagland til VG.

Vi besøker henne hjemme på Høgtun ved Olsborg, som er en del av tettstedet Moen i Målselv kommune i Troms. Siden 2011 har hjemmet hennes fått mye oppmerksom: Det første som møter deg er nemlig en gammeldags jernbanestasjon. En liten, hvit perrong med skiltet: «Olsborg 20 m.o.h» over vinduet.

Hilde er medlem av Tromskomiteen for jernbane. Siden hun pensjonerte seg, har hun hatt en kampsak: En jernbane til Nord-Norge.

Nord-Norgebanen er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. Men banen kan bli svært dyr, ifølge en ny utredning fra Jernbanedirektoratet. Det kan koste så mye som 120 milliarder.

ENGASJERT: På armen har Hilde Sagland en tatovering med ordet «Troms-banen». Den tok hun for å få oppmerksomhet på saken. Foto: Gisle Oddstad

– Vi savner politisk vilje

Regjeringen har ennå ikke gått inn for å starte en grundigere utredning. Først må det bli flertall i Stortinget.

– Vi savner politisk vilje. Dette er ikke en prioritert, nasjonal sak - men det kommer det til å bli. Nord-Norge-banen er ikke til å stoppe. Engasjementet til folket kan ikke reverseres, mener Sagland.

Det er flere grunner til at Nord-Norge trenger jernbane, mener hun. Utenom det åpenbare: At Nord-Norge er en del av Norge, og fortjener samme transportmuligheter som resten av landet, så har en jernbane flere fordeler: Veiene blir tryggere, fordi du får tungtransport bort fra E6. Naturressursene, som Norge er avhengig av, kan fraktes med tog, og klimautslippene av karbondioksid minsker.

I dag fraktes en av Norges viktigste ressurser - sjømat - med trailere sørover på nordnorske veier. Første jernbanestasjon er i Narvik - 157 kilometer sør for Målselv kommune. På vinteren kan været være skummelt, veiene glatte og vinden komme i en voldsom fart, sier Sagland.

– Mange har sluttet å kjøre bil på vinterstid til Tromsø. Hvert år er det dødsulykker og stygge ulykker på disse veiene. Flere utenlandske vogntog er ikke skodd for den nordnorske vinteren, sier Sagland.

– Vi hadde en stygg dødsulykke nå rett etter jul. En ung mann, som skulle hjem fra juleferie, døde på veien. Han er ikke den eneste som har omkommet på denne måten. Vi kan ikke ha det sånn.

NEDTELLING: Inne på perrongen står en klokke. Men dette er ikke en vanlig klokke: Den teller ikke ned timer, men årene frem til jernbanen i Nord-Norge er en realitet. Foto: Gisle Oddstad

Kampen om en jernbane i nord er preget av flere myter, mener Sagland.

– Det er langt, det er dyrt, det er lite folk og mange fjell. Men banen er ikke dyrere per meter enn sammenlignbare prosjekter, og vil ha en stor innvirkning på samfunnet og næringslivet. Vi har nesten kommet i mål flere ganger, men så har prosjektet blitt skrinlagt. Heldigvis har det kommet nye folk til, og kampen fortsetter. En god idé lar seg ikke stoppe.

Inne på perrongen er det bygget et lite venterom med kaffekrok. På veggene henger plakater, bilder og dokumenter som viser hvordan den nordnorske virkeligheten hadde blitt - hvis fylkene var bundet sammen av skinner.

– Vi er ikke en koloni - vi er en del av Norge, som fortjener de samme reisemulighetene som resten av landet. Dette er en sak som vil skape endring for hele Norge. Dette er ikke en nord-norsk sak - det er en nasjonal sak.

PÅMINNELSEN: I 2015 sa daværende samferdselsminister Ketil Solvik Olsen at Norge skulle være det beste jernbanelandet i Europa. Glemte han Nord-Norge? undrer Hilde Sagland. Foto: Gisle Oddstad

Nord-Norge banen har ført til heftig debatt lokalt. Den har nærmest blitt et folkekrav, og en meningsmåling fra Nordlys viser at over 79 prosent av innbyggerne ønsker jernbane.

Men ideen er ikke ny: Den har vært en viktig politisk sak siden 1800-tallet. Men, med unntak av Tromsø jernbanestasjon (en bar i Tromsø), perrongen til Hilde og en lignende stasjon på Setermoen, er det få spor etter tog nord for Fauske i dag.

PERRONGEN: Den lille togstasjonen er bygd utenfor huset til Hilde Sagland og er et konstant minne om at det nordnorske folket ikke gir seg i kampen om en jernbane. Foto: Gisle Oddstad

Preget lokalvalget

Så langt er det bare SV som har programfestet at de vil ha en jernbane i Nord-Norge. Det påvirker hvordan innbyggerne i Troms-kommunene vil stemme i det kommende lokalvalget, tror Sagland.

– For min del er det enkelt: Jeg skal stemme SV, fordi de støtter jernbanen. Mange tenker som meg. Så lenge det kun er det partiet som har jernbanen i partiprogrammet, har vi ikke annet valg.

– Jeg kjenner folk som har stemt andre partier siden 60- og 70-tallet, som skal stemme SV. Partiet fortjener stemmer, fordi de hele tiden har støttet saken og kjempet for gjennomslag nasjonalt, sier Sagland.

– Nord-Norgebanen er en tverrpolitisk sak som vil gagne alle. Derfor må de andre partiene komme etter med forpliktende vedtak om bygging av Nord-Norgebanen i sine partiprogram før Stortingsvalget i 2021. Enkel logikk: Når alle vil, da blir det!

Publisert: 18.08.19 kl. 22:33

