Åpner for individuell behandling av pelsdyrkompensasjon

Høyre, Frp, Venstre og KrF la onsdag fram en avtale om kompensasjon for pelsdyrbønder som må avvikle virksomheten.

Stortingsmeldingen om avviklingen av næringen ble presentert i Stortingets vandrehall onsdag ettermiddag.

– Vi har hatt et langt arbeid med dette, og det har vært tøffe forhandlinger, men en god tone som har gjort at vi har kommet til et godt resultat, sier Morten Ørsal Johansen (FrP) på en pressekonferanse.

Totalt har regjeringen i sitt forslag satt av 505 millioner kroner til avviklingen, en pott som ble jekket opp fra 365 millioner etter høringen. Men regjeringspartienes stortingspolitikere fikk nylig beskjed fra flere av sine fylkeslag om å sørge for at kompensasjonen forbedres ytterligere.

– 505 millioner kroner er en overslagsbevilgning. Det er rom for at denne kan bli noe høyere, sier Johansen på pressekonferansen.

– Individuell behandling

Regjeringspartiene legger frem en rekke punkter der de kommer pelsdyrbøndene i møte med oppgjøret:

Regjeringen bes ta et større ansvar av kostnadene knyttet til riving og opprydding av pelsdyrhus.

Kompensasjonsordningen styrkes ved at hvert enkelt pelsdyrbruk får en individuell kompensasjon basert på bokført verdi. Det skal ta hensyn til gjeldssituasjonen på hvert bruk.

I tillegg til 100 millioner satt av til omstillingsmidler, ber partiene regjeringen om å utvide kompensasjonsordningen. Det innebærer at det kompenseres for lavere årlige alderpensjon som følge av uttak av alderspensjon tidligere enn fylte 67 år.

Å avvikle pelsdyrnæringen av hensyn til dyrevelferd var en blank seier for Venstre i regjeringsforhandlingene på Jeløya i fjor og på Granavollen i år. Høyre, Frp og KrF ønsket alle opprinnelig å beholde næringen.

– Den viktigste endringen i enighetene mellom regjeringspartiene er en styrket kompensasjon til pelsdyrbøndene og at de faktiske utgiftene i forbindelse med riving av driftsbygninger og opprydding dekkes, sier KrFs Steinar Reiten.

– Jeg har stor sympati med bøndene, og har hele tiden jobbet for en god kompensasjonsordning og gode muligheter for omstilling, sier Margunn Ebbesen (H).

KrF-nestleder Olaug Bollestad, som i vinter overtok som landbruks- og matminister, slo under partiets landsmøte nylig fast at «pelsdyr er en drittsak».

Regjeringspartiene er enige om at næringen skal avvikles fram mot 1. februar 2025.

