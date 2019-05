Kronprinsparet hilser barnetoget fra Skaugum

Årets 17. mai-feiring er godt i gang. På trappen utenfor sitt hjem har kronprinsparet med seg både barn og hunder mens barnetoget i Asker marsjerer forbi.

Fakta om 17. mai * På denne datoen i 1814 ble Norges grunnlov datert og undertegnet av presidentskapet i Riksforsamlingen på Eidsvoll. * Den første markeringen av dagen fant sted i 1815 i Trondheim, men mere omfattende feiring kom først i gang fra og med tiårsjubileet i 1824. * Kong Carl Johan anså feiringen som en protest mot hans styre og forsøkte å stoppe den. I 1829 kom det til sammenstøt mellom demonstranter og soldater på Stortorvet i Christiania, det såkalte Torgslaget. * I 1836 ble markeringen offisiell, da Stortinget feiret 17. mai-fest. Etter Carl Johans død i 1844 opphørte den svenske motstanden mot feiringen helt. * Dagen ble etter dette feiret med borgertog og offentlige taler. Fra 1870 ble det arrangert barnetog, og disse erstattet etter hvert borgertogene de fleste steder. * Under den tyske okkupasjonen 1940–1945 var feiringen av dagen forbudt. * Fra 1947 er 17. mai offentlig høytidsdag med arbeidsfri i Norge. Vis mer vg-expand-down

I over 200 år har nordmenn i større eller mindre grad feiret nasjonaldagen, eller grunnlovsdagen om du vil. 2019 er selvsagt intet unntak.

For mange av oss starter det med en noe stressende påkledningsseanse av bunad, eller fortvilte forsøk på å få slipsknuten til å sitte, men etter hvert handler det om flagg, pølse og is. Ja, og kanskje en tår sprudlevann om du er gammel nok.

«Hurra!»-rop

Kronprinsfamilien er neppe noe unntak. I hvert fall hilste de - tradisjonen tro - barnetoget i Asker fra trappen på Skaugum fredag morgen til taktfaste «Hurra!»-rop.

Foreldrene og datteren Ingrid Alexandra ikledd bunad, mens Sverre Magnus hadde fått på dress og slips. Familiens to hunder var også pyntet for anledningen med sløyfer i rødt, hvitt og blått.

Alle seks stilte også med upåklagelig hårsveis, men om noen av dem hadde sjekket Min Motes beste tips for fine 17. mai-frisyrer før de kom ut på trappen kan VG ikke slå fast.

Vi mistenker dog at Muffins Kråkebolle og Milly Kakao ikke har gjort det. For ordens skyld er det altså navnet på de to hundene.

HILSTE: Tom Hugo Hermansen (i midten) og Alexandra Rotan og Fred René Buljo i gruppen KEiiNO feirer 17.mai i den norske ambassadørboligen i Tel Aviv med ambassadør Jon Hanssen- Bauer (til venstre). Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Samisk preg på Tel Aviv

Men selv om 17. mai er Norges nasjonaldag er det selvsagt ikke bare i Norge dagen blir feiret. Nordmenn rundt om i hele verden marker dagen på ulikt vis.

Blant dem er våre Melodi Grand Prix-håp KEiiNO, som i dag tidlig tok turen til Norges Isreal-ambassadør Jon Hanssen-Bauer i Tel Aviv.

– I år har dere satt Norge og våre særpreg som sammensatt nasjon på en flott måte i på kartet i Israel. Dere har satt et tydelig samisk preg på Grand Prix og hele Tel Aviv, og det har blitt lagt merke til, sa ambassadør Jon Hanssen-Bauer.

