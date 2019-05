SLÅR TILBAKE: Trym Aafløy, leder i «Folkeaksjonen nei til bompenger» i Bergen. Her foran bybanen, som han ikke vil bygge ut til Åsane. Foto: Hallgeir Vågenes

Bompenge-Tryms oppgjør med kritikerne: - Løgn

BERGEN (VG) – Dette er et protestvalg mot de etablerte partiene. Når vi får pepper fra andre er det som å bære ved til bålet, sier Trym Aafløy, som nekter for at Folkeaksjonen nei til bompenger er et ensaksparti.

– Det er typiske utsagn som gir oss nye velgere. Fordi hvis du går inn på nettsiden vår, så ligger programmet vårt der. Det kan alle laste ned. Disse politikerne - noe av det farligste de gjør er å si at vi er ensaksparti. Fordi våre tilhengere vet at det er løgn. Vi har et fullt kommunalpolitisk program, raser Trym Aafløy til VG.

I et intervju med VG i mai advarte statsminister Erna Solberg mot ensakspartier uten å nevne Folkeaksjonen direkte, etter å ha snakket om bompenger. Ap-leder Jonas Gahr Støre har advart mot Folkeaksjonen i Dagbladet.

Slik kritikk provoserer Aafløy, som de siste ukene har rystet norsk politikk: På Respons Analyses siste måling for VG og Bergens Tidende ble bompengemotstanderne det største partiet i Bergen. Den betente bompengedebatten de har ropt høyt i har ført til at flere lokale politikere vil ha omkamp om bomfinansierte bypakker, og at Frp har innkalt til krisemøte i regjeringen.

Går man inn på nettsidene til partiet, kan man finne partiprogram for 7 av de 11 kommunene de stiller liste i for valget i september. I programmet for Bergen, er bompenger nevnt hele 31 ganger.

Dette mener Folkeaksjonen

Solberg trakk frem skolepolitikk og eldreomsorg som saker en representant i kommunestyret skal ta stilling til, som ensakspartier ofte er uenige om.

– Hva mener dere om skolepolitikken?

– Vi ønsker at det skal jobbes mer målrettet med å fjerne mobbing i skolen enn i dag. Nå har vi ett mobbeombud for Bergen-skolene, det tror vi er alt for lite. Du bør blant annet ha spesialister som jobber med mobbing i sosiale medier, sier Aafløy.

I eldreomsorgen, sier han det er viktig for bompengepartiet at man ikke bestemmer seg for at hverken private eller kommunale aktører er best.

– Det viktigste er hvilket tilbud de er i stand til å gi folk. Hvis man skal ha offentlige anbud på sykehjemmene, må også kommunen delta i anbudene - og kommunen kan godt vinne. Der skiller vi oss fra Høyre og Frp.

I tillegg til seks bompenge-punkter, trekker Folkeaksjonen frem to andre ting i blant sine hovedmål i partiprogrammet sitt for Bergen: Å gradvis fjerne eiendomsskatten, og å gjøre Bergen til landets fremste «Smart-By». Det omfatter blant annet en felles app, der man kan bestille ting som samkjøring, bysykler og parkering.

MØTER VELGERE: Ute i hovedgaten på Nesttun møter Aafløy Folkeaksjonen-velgerne Helge Hansen og Eva Wehn. Foto: Hallgeir Vågenes

Innrømmer at full bom-stopp ikke går

Bompenger er Folkeaksjonens hovedsak. Men selv Trym Aasløy vedgår at det ikke vil være mulig å fjerne alle bomstasjonene over natten:

– Jeg vil jo helst ta bort alle, men jeg ser ikke realismen i det nå, før vi finner en annen finansieringsordning. Så vi aksepterer at vi fjerner de nye bommene som et midlertidig kompromiss.

Aafløy vil heller at Bergen skal bruke penger på flere busser, gjerne elektriske, enn å bygge ut bybanen.

– Hvordan skal dere finansiere alt dette? Har dere et alternativt budsjett?

– Det er litt tidlig – vi er bare i mai. Men vi skal utvikle et komplett budsjett. Det er ikke sikkert vi trenger å kutte så mye i det hele tatt, vi kan omdisponere. Budsjettet i Bergen som har lagt veldig på seg de senere årene, og vi stiller spørsmål ved hvor pengene forsvinner.

IKKE RÅD: - Hvis du bygger noe du ikke har råd til havner du i bunnløs gjeld, sier Trym Aafløy, som mener Bergen ikke har råd til bybane-utbygging. Foto: Hallgeir Vågenes

– Staten er kjemperik

Aafløy mener kollektivprisene er alt for høye, og at staten burde øremerke flere penger til å sette dem ned. Det tror han blir lett å finne penger til:

– Staten er kjemperik. Nå snakker jeg ikke om oljefondet, men statsbudsjettet. Jeg tror ikke det vil være noe problem å finne noen milliarder til å subsidiere kollektivtrafikken mer.

Han er også stormotstander av av utbyggingen av Ringvei Øst skal finansieres med bompenger fra Nordhordland og Bergen.

– Hvordan skal du finansiere dette?

– Det synes jeg du skal spørre samferdselsminsiteren om. Det er strengt tatt en europavei som går igjennom byen vår med trafikk fra Kristiansand til Trondheim - hvorfor skal Bergen kommune betale for det?

Aafløy holder fast ved at Folkeaksjonen er et sentrumsparti, og vil ikke velge side i politikken. Dette sier Høyre og Arbeiderpartiet om samarbeid med Folkeaksjonen.

Disse kan komme inn i bystyret

På Respons Analyses siste Bergen-måling for VG og Bergens Tidende, fikk bompengepartiet hele 25,4 prosent oppslutning. Hadde det vært valgresultatet, hadde de fått 17 personer inn i bystyret. Dette er de første 17 på partiets liste i Bergen:

Trym H. Aafløy, f. 1963, Nesttun: Jobber med frivillig arbeid, har en bachelor i økonomi og markedsføring fra Handelshøyskolen BI. Har ikke vært politisk aktiv tidligere. Cesilie Tveit, f. 1966, Bønes: Jobber med sikkerhet og beredskap i olje- og gassbransjen. Har ikke vært politisk aktiv tidligere. Gunnar van der Meeren, f. 1957, Olsvik. Maren Hansen, f. 1993, Bergen. Stian H. Skare, f. 1976, Flaktveit: Er daglig leder i byggefrimaet Bergen Gruppen AS. Har ikke vært politisk aktiv tidligere. Rolf Erik Scott, f. 1959, Fyllingsdalen: Har doktorgrad i sosialantropologi, og jobber som forsker tilknyttet Universitetet i Bergen. Har ikke vært politisk aktiv tidligere. Christian Rolland, f. 1981, Hylkje: Jobber som konsulent i telecombransjen. Har vært nestleder i Åsane Høyre før han ble med i FNB. Tore Landmark, f. 1965, Arnatveit. Jobber som telemontør. Har alltid vært politisk engasjert, men ikke politisk aktiv tidligere. Svein Andreas Isaksen, f. 1981, Espeland. Torunn Remme, f. 1984, Espeland. Knut Inge Andersen, f. 1963, Blomsterdalen. Linda Hansen, f. 1968, Bergen. Ronny Grønsdal, f. 1970, Hordvik. Nils Haugland, f. 1958, Olsvik: Jobber som kvalitetskoordinator i Statsbygg. Har ikke vært politisk aktiv tidligere. Arve S. Berg, f. 1947, Nesttun: Pensjonist med bakgrunn i militæret. Meldte seg ut av Høyre i fjor etter over 50 års medlemskap, og verv som formann i Fana Høyre. Per Jørgensen, f. 1959, Fana. Roald Johannesen, f. 1950, Tertnes: Pensjonist med bakgrunn i Maskinentrepenørenes forbund. Har ikke vært politisk aktiv tidligere.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med liste-toppene skrevet med kursiv.

