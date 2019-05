VRAKES: Kommunestyret i Nedre Eiker stemte onsdag for å vrake buskerudbypakke 2. Her fra E18 retning Drammen. Foto: Espen Braata/VG

Vraker bompengeprosjekt i Buskerud

Bompengeprosjektet i Buskerud vrakes. Dermed blir det ikke ny bomring i Drammen før en ny enighet er på plass.

Det skjer etter at det i dagens kommunestyret i Nedre Eiker ble flertall for å vrake bompengeprosjektet og Buskerudbypakke 2 (BB2).

Før møtet bekreftet samferdselsminister Jon Georg Dale til TV 2 at det ikke blir noen ny bomring foreløpig, dersom kommunestyret stemte for å vrake prosjektet.

– Hvis kommunestyret i Nedre Eiker sier nei til Buskerudbypakke 2, har jeg ikke grunnlag til å gå til Stortinget med en bompengeproposisjon. Det betyr at planene, inntil andre lokalpolitiske initiativ er på gang, ikke kommer, sa Dale til TV 2 like før kommunestyremøtet.

På spørsmål om dette er en garanti for at det ikke kommer en bomring i Drammen svarte statsråden bekreftende:

– Ja, jeg fremmer ikke bompengeproposisjoner det ikke er lokalpolitisk vedtak for.

Bekreftet

Også under Stortingets spørretime onsdag sa samferdselsministeren at det ikke blir noen bompengeproposisjon i Stortinget dersom kommunestyret stemte for en vraking.

På oppfølgingsspørsmål fra tidligere ordfører i Drammen, Lise Christoffersen, om hvordan samferdselsoppgaver som ny Holmenbro og utbedring av Strømsåstunnelen skal finansieres uten bompenger, svarte Dale:

– Vi er alltid ute etter å kutte kostnader på ethvert prosjekt fordi det reduserer belastningen for bilistene og på statsbudsjettet.

– Vi er nå inne i en revidering av Nasjonal Transportplan. Dersom kommunene kommer til andre konklusjoner enn bompengefinansierte løsninger, så får vi komme tilbake til dette i neste runde av Nasjonal Transportplan, sa Dale.

Vil utsette

Tre av Drammens nabokommuner er involvert i prosjektet på 9,4 milliarder, som etter planen skulle finansieres av bilister gjennom en ny bomring i Drammen.

Pengene skal blant annet brukes til hyppigere bussavganger, men også veiprosjekter som anses å være nasjonalt viktige, blant annet nytt løp i Strømsåstunnelen, som er en del av E134.

Under et kommunestyremøte i april foreslo Frp å skrote bompengeprosjektet med umiddelbar virkning. Den gangen ble det klubbet ned av Ap-ordfører Bengt Inge Bye, skriver Drammens Tidende.

Dermed måtte saken igjen opp i Nedre Eiker onsdag. Rådmannen foreslo da å utsette saken til høsten. I innstillingen skriver han blant annet at et eventuelt bortfall av BB2 vil kunne gi betydelige konsekvenser for nye Drammen kommune, skriver DT.

Skuffet ordfører

Ordføreren i kommunen legger ikke skjul på at han er misfornøyd med kommunestyrets beslutning.

– Dette betyr at veipakken er død. Nå vet vi ikke hva som skjer, men nå skjer det ingenting. Det berører hele Buskerud, departementet legger bort pakken, så nå får vi se hva det nye kommunestyret gjør.

– Resultatet var ikke uventet, men jeg håpet i det lengste på en justering av Buskerudbypakke 2 for å få en bedre sosial profil, sier ordfører Bengt Inge Bye (Ap) i Nedre Eiker.

Det var Høyre, sammen med Senterpartiet, Frp og en uavhengig representant som fikk gjennomslag for å skrote pakken onsdag. Nå mener ordføreren at disse må ta ansvar.

– Det berører utbyggingen av veinettet, og kollektivtransporten må redusere aktiviteten og legge på prisene, sier han til VG.

Før møtet i kommunestyret sa Høyres Tor Tveter til TV 2 at de ville stemme imot.

Dette skjer blant annet fordi han mener Arbeiderpartiet og MDG ville ha igjennom pakken for deretter å gjøre endringer.

