DREPT: 13 år gamle Sunniva Ødegård ble drept på Varhaug i juli i fjor. Foto: Trond Solberg

Varhaug-drapet: Lette etter tilfeldig offer

Den 18 år gamle mannen som er tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård i fjor har forklart at han lette etter et tilfeldig offer, og at han husker detaljer fra drapsnatten.

– Det stemmer at han har forklart seg om et tilfeldig offer, sier 18-åringens forsvarer Tor Inge Borgersen til VG.

Mannen er tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård (13) på Varhaug i juli i fjor. Han var 17 år gammel da drapet skjedde.

Borgersen forteller også at tiltalte har forklart at han husker de fleste detaljene fra drapsnatten, selv om han var påvirket av narkotiske stoffer.

NRK meldte først om saken.

Ifølge kanalen var hovedmotivet sterk frustrasjon, og han skal ha forklart drapet med et behov for flukt.

Vil ikke kommentere motiv

– Jeg vil ikke kommentere motivet, men det er mer sammensatt enn som så. Jeg vil heller ikke kommentere hva han erkjenner straffskyld for og ikke, sier mannens forsvarer Tor Inge Borgersen.

NRK skriver at mannen nekter straffskyld for tiltalepunktene som omhandler likskjending eller subsidiært; seksuell omgang med barn, samt at han ikke strider at hans sæd ble funnet på avdøde.

Mannen har erkjent straffskyld for drapet.

Statsadvokat Nina Grande er ikke tilgjengelig for kommentar fredag.

Rettssaken mot 18-åringen starter i Jæren tingrett onsdag 15. mai. Det er satt av over fire uker til å behandle saken.

I tiltalen tas det forbehold om at det kan bli nedlagt påstand om forvaring for den tiltalte mannen.

– En vond og vanskelig tid

I en pressemelding i mars skrev familiens bistandsadvokat, Harald Øglænd, at Sunnivas foreldre er kjent med tiltalen.

– Det har vært en vond og vanskelig tid for hele familien. Begge foreldrene har vært sykmeldt i perioder, står det i meldingen.

Han skrev også at de ser frem til saken skal behandles, samtidig som de ser for seg at det blir en stor belastning å få presentert saken med alle detaljer.

I meldingen takkes både politiet og kommunen.

Publisert: 10.05.19 kl. 12:54