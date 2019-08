VÆPNET AKSJON: Mandag pågikk en politiaksjon på Jaren i flere timer, før den endte fatalt i 19.45-tiden. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Mann skutt og drept under politiaksjon

Mannen angrep politiet med machete, etsende væske og motorsag før han ble skutt av politiet.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Mannen som er skutt er i midten av 60-årene.

– Han er litt kjent av politiet fra før, men ikke godt kjent, sier lensmann på Hadeland, Geir Hermansen, på en pressebrief på Gran lensmannskontor mandag kveld.

Den væpnede aksjonen kom i stand etter at politiet fikk anmodning fra helsepersonell om å bistå dem med en såkalt velferdssjekk på en adresse på Jaren i 10.30-tiden mandag ettermiddag.

Politiet reiste først ut til stedet med to personer. Der ble de møtt av mannen, som truet med en machete.

Politimann ble skadet

Mannen skal ha slått den ene politimannen i hodet med macheten, slik at han fikk lettere skader.

Politiet trakk seg da tilbake, og isolerte stedet.

Da VG snakket med stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt tidligere mandag ettermiddag fortalte han at det ikke var aktuelt for politiet å ta seg inn i huset, men at de ville vente til mannen selv kom ut.

LENSMANN: Geir Hermansen på åstedet tidligere mandag. Foto: Terje Pedersen

Angrep med motorsag og etsende væske

Etter at politiet gjorde gjentatte forsøk på å oppnå kontakt med mannen, både via telefon og rop, og isolerte huset hans, oppsøkte de ham igjen på døra.

Først da de forsøkte å entre huset hans fikk de kontakt med ham.

Etter hvert sprayet mannen med en etsende væske mot politiet.

Neste gang politiet forsøkte å konfrontere mannen, ble de møtt med motorsag.

– Da tok vi i bruk elektrosjokkvåpen. Det hadde ingen effekt og han gikk til angrep på en politimann med denne. Det endte med at mannen ble skutt, sier Hermansen.

Erklært død på stedet

Aksjonen ble avsluttet klokken 19.45. Mannen ble erklært død av lege på stedet.

Saken er nå under etterforskning av Spesialenheten.

Politiet fikk bistand av beredskapstroppen i Oslo.

Publisert: 05.08.19 kl. 21:38 Oppdatert: 05.08.19 kl. 22:14