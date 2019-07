KREKAR-KLARE: Frp-nestleder Sylvi Listhaug og Frp-leder Siv Jensen sier det blir applaus hvis det blir mulig å utvise mulla Krekar. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Listhaug om Krekar: – Vi ønsker å bli kvitt den mannen så fort som overhodet mulig

Frp-leder Siv Jensen og Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier det er en hån mot alle nordmenn at et mann som er terrordømt sammen med mulla Krekar, har fått norsk statsborgerskap.

Nå nettopp

VG møtte Jensen og Listhaug fredag. De legger lite mellom både når det gjelder Krekar og ikke minst mot at en terrortiltalt har fått norsk statsborgerskap.

Frp har lagt mye prestisje i å få kastet mulla Krekar ut av landet og øyner nå muligheten til endelig å få det til.

Listhaug er klokkeklar.

– Så fort som mulig

– Vi ønsker å bli kvitt den mannen så fort som overhodet mulig, hvis vi får muligheten til å sende ham til Italia. Hvis påtalemyndigheten kommer til at det er grunnlag for å vise ham ut, skal vi sørge for det: Får vi mulighet til å sende ham til Italia, vil vi være opptatt av å få ham meget raskt sørover, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Det ligger et gyldig utleveringsvedtak på Krekar og han er ikke norsk statsborger. Det er ingen hemmelighet hva Frp mener om Krekar. Vi blander oss ikke inn i domstolsbehandlingen, men det blir applaus hvis påtalemakten kommer til at han kan utleveres, sier Siv Jensen.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling sier følgende til VG om Frp-politikernes utspill:

– Det er for så vidt godt at vi har politikere som har et så lavt nivå på sitt politiske håndverk at de røper seg så til de grader som Jensen og Listhaug gjør, sier Meling og fortsetter:

– Dette er gode uttalelser til å ha med seg når man skal vurdere habilitet til slutt, og uttalelsene styrker mistanken om at dette er et politisk spill.

– Forkastelig

I intervjuet med VG legger Listhaug og Jensen heller ikke skjul på at de er rystet over at en av mennene, som ble dømt for terrorplanlegging i Italia sammen med mulla Krekar, fikk statsborgerskap i Norge, mens han var terrortiltalt.

– Det er helt forkastelig at han har fått norsk statsborgerskap. Det er en hån mot alle oss som har norsk statsborgerskap, at slike personer har fått det, sier Listhaug.

Hun sier lovene må endres, hvis det viser seg at det er grunnlag for at han har fått statsborgerskap i Norge.

– Det er viktig nå å få undersøkt om det har skjedd på riktig grunnlag. Er det, må lovverket endres i løpet av kort tid. Hvis det har skjedd på uriktig grunnlag, forventer jeg at statsborgerskapet straks trekkes tilbake, sier Listhaug.

NRK skrev torsdag at en mannen i 40-årene, som er bosatt i Buskerud, fikk utstedt sitt norske pass i juli i fjor. På dette tidspunktet var mannen allerede i søkelyset til italiensk politi, og hadde vært mistenkt for terrorplanlegging i en årrekke.

Likevel fikk mannen godkjent sin søknad om statsborgerskap i Norge.

– Statsborgerskap i Norge skal henge høyt og det skal man få når man har god grunn til å få det. Vi har vært opptatt av i flere regjeringsplattformer vært å stramme inn på regelverket for statsborgerskap. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har bedt om full gjennomgang fra Utlendingsdirektoratet (UDI) Så får vi satse på at det blir ryddet fort opp, sier Jensen.

«Rent populistisk»

Advokat Meling omtaler statsborgerskapet snarere som «beleilig» for norske myndigheter, så de slipper å tenke på en utleveringssak.

– Det er mer nærliggende å tro at det er politisk vilje bak vedtaket om å gi norsk statsborgerskap til en mann, slik at man slipper å ofre flere uskyldige mennesker for å bli kvitt mulla Krekar i noe som aldri har vært en terrorsak i Italia og som har noe med Norge å gjøre, sier Meling.

Han sier videre at han kunne ønske politikerne satte seg mer inn i saken, fremfor å bruke den «rent populistisk».

– Og jeg skulle gjerne visst hvorfor en regjering vil gi fra seg suverenitet og mene at det er Italia som skal etterforske, tiltale og dømme forhold som eventuelt er begått i et rom på Kongsvinger fengsel av en mann som har vært under norsk politi og rettsvesens varetekt og vareoppsyn når handlingen ble begått, sier Meling.

Mandag ble mulla Krekar dømt til 12 års fengsel i en italiensk tingrett, mistenkt for terrorplanlegging. Kort tid etterpå ble han pågrepet av PST i Oslo, på bakgrunn av en internasjonal etterlysning mot ham. I tillegg ble fem andre menn dømt til strenge straffen i Italia.

Mannen fra Buskerud er en av dem, og er dømt til syv og et halvt år i fengsel for terrorplanlegging.