INNBRUDD: Dette synet møtte butikkeier Thor Bård Gundersen da han kom til butikken sin i natt. De dyreste jakkene var stjålet. Foto: Ole Edvin Tangen

Ble frastjålet klær for over 250.000 kroner

– Veldig kjedelig, sier butikkeier Thor Bård Gundersen i Hønefoss. Tyvene tok blant annet alle luksusjakkene.

Butikkeier Thor Bård Gundersen fikk en telefon fra vaktselskapet fordi alarmen hadde gått natt til mandag. Da han kom til butikken, Vic Tronrud i Hønefoss, så han at rundt 40 ytterjakker var stjålet.

– De hadde brukt en slags jernrist fra fortauet som de knuste inngangsdøren med. Det var mye glasskår som lå rundt omkring, og de hadde åpenbart kun brydd seg om å ta de dyreste jakkene, forteller Gundersen.

BLE FRASTJÅLET: Butikkeier Thor Bård Gundersen ved Vic i Hønefoss ble vekket av alarmsentralen natt til mandag. Foto: Privat

Det var før klokken to natt til mandag det ble meldt om innbruddet.

– Da vi kom til stedet fant vi litt klær som lå igjen på utsiden av butikken, i tillegg til en knust rute, forteller operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Politiet skrev først at det var innbrudd i Torvet herre- og ungdomsklær, men det er butikken Vic Tronrud innbruddet skjedde i:

Vitner skal ha observert to personer som har kjørt bort fra stedet etter innbruddet, men politiet har enda ikke funnet dem.

– Nå blir det tekniske undersøkelser på stedet, i tillegg til at vi håper å få overvåkningsmateriale fra nærliggende bedrifter, sier Johnsrud.

– Veldig kjedelig

Fordi Gundersen ikke jobber i butikken selv til daglig, har han ikke fullstendig oversikt over innbruddets omfang ennå, men han anslår at det kan gjelde rundt 40 jakker av det dyre merket Parajumpers. Gitt at jakken koster rundt 6500 kroner, er det dermed stjålet varer for over 250.000 kroner.

– De hadde helt sikkert vært inne i butikken på forhånd, tipper Gundersen.

I tillegg er det stjålet flere jakker fra Ricco Vero og shorts og bukser fra Replay og Lee.

– De har selvsagt stjålet de dyreste plaggene vi har. Vi har ikke noe eksakt verdianslag enda, sier han.

Gundersen eier enda en butikk og har opplevd innbrudd før av lignende omfang.

– Dette er veldig kjedelig. Dette er varer vi helst skulle solgt, og det blir mye ekstrajobb for oss, sier han.

Mandag morgen var glassmester allerede på stedet for å fikse den knuste ruten, og butikken åpnet som normalt.

