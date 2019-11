REGJERINGSPARTNERE?: Kan Une Aina Bastholm (MDG), Bjørnar Moxnes (Rødt), Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) bli dus? Det drømmer mannen i midten om. Foto: Jørgen Braastad

SV vil piske de rødgrønne på plass: Inviterer til felles politisk plattform

Nå er tiden inne for at SV, Rødt, MDG, Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger en felles slagplan for å skifte ut regjeringen, mener SV-leder Audun Lysbakken. Han ber de andre partiene være rausere mot hverandre.

Mens høyreregjeringen plages av saker som homoterapi og pels, sliter venstresiden med å samle seg rundt reelle regjeringsalternativer. Nå inviterer Sosialistisk Venstreparti (SV) med seg Arbeiderpartiet (Ap), Rødt, Senterpartiet (Sp) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) til en felles rødgrønn front med mål om regjeringsskifte.

– Det er et felles ansvar for hele opposisjonen å utvikle en allianse og en politikk som kan bekjempe den økende ulikheten og gjøre noe med klimakrisen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg tror folk ønsker å se oss være rause og klare for samarbeid med hverandre. For veldig mange er det nå utrolig viktig at det kommer et tydelig alt til dagens regjering.

HVA SKJER HVIS DU OG JEG BLIR VENNER?: Blir Jonas Gahr Støre (Ap) litt kommunist og Bjørnar Moxnes litt pamp? Foto: Tore Kristiansen

Klima, au pairer, kommunisme og pamper

I åtte år ledet Jens Stoltenberg (Ap) den rødgrønne regjeringen. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er så langt trofaste overfor Ap, og sier nei til Siv Jensens skatte-frieri. Samtidig er holdningen til SV mer lunken, Ap freste nettopp mot Sps au-pair-ja og Slagsvold Vedum lukker døren for MDG.

Forholdet mellom Ap og Rødt har lenge vært tilspisset, og Lysbakken vedkjenner at det kan bli hardt arbeid å samle kommunistene i Rødt og «pampe-Jonas».

– Jeg forventer ikke at alle vil si ja til dette med en gang. Det trengs litt tid for at en sånn idé skal modnes, men det er viktig å si at nettopp derfor foreslår vi å ikke begynne med diskusjoner om hvem som skal sitte i regjering hvis vi vinner valget. Vi vil danne en allianse som skal gjøre to ting først, sier han og fortsetter:

– Det er en felles forpliktelse om å felle dagens regjering, og å begynne å diskusjonene om en felles politisk plattform. Rekkefølgen er viktig, vi begynner ikke med å snakke om hvem som skal sitte i regjering.

Uttalelse fra SVs landsstyre 23. november 2019: Rødgrønn samling Norge trenger en rødgrønn regjering, og en politikk for forandring og optimisme. Sosialistisk Venstrepartis landsstyre oppfordrer alle opposisjonspartiene på Stortinget til å samles om en felles forpliktelse til å etablere en ny regjering i 2021, og en felles politisk plattform for et nytt, rødgrønt flertall i norsk politikk.

Stortingsvalget i 2021 blir et avgjørende veivalg for Norge. Den folkelige misnøyen med Høyreregjeringen er svært stor. Regjeringens politikk for økt ulikhet i makt og rikdom, mer sentralisering og mangel på handling for klimaet er dypt upopulær.

Ved valget skal landet vårt velge retning i en tid preget av stort alvor. Kommende stortingsperiode blir helt avgjørende for om de norske klimamålene kan nås. Grunnlaget for et rettferdig, grønt skifte i norsk økonomi må på plass før tiden renner ut. Det trengs politisk handlekraft for å beskytte det beste ved det norske samfunnet, små forskjeller og sterke fellesskap. Vi må gjenreise en politikk for likestilling og et ryddig arbeidsliv, og gi landet en regjering uten høyrepopulister.

De fem rødgrønne opposisjonspartiene må ta felles ansvar for å gi landet en slik regjering. Ved et rødgrønt flertall må valgresultat og forhandlinger om politikk avgjøre hvem som deltar i regjeringen. Å få en ny regjering på plass, og sørge for at den leverer den forandring som trengs, må imidlertid være en felles forpliktelse for alle fem.

SV er derfor klar til å samarbeide med alle de andre opposisjonspartiene om en allianse for å få til dette. SVs landsstyre oppfordrer Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å åpne for det samme. SV oppfordrer Rødt til å gå tydelig inn for forpliktende samarbeid. SV oppfordrer Miljøpartiet de grønne om å velge side, og forplikte seg til å være med på å ta fra høyresiden makten.

En ny regjering gir bare den forandringen som trengs hvis det også blir enighet om en ny politikk. Det må utvikles politiske løsninger for å få til en grønn og rettferdig omstilling av norsk økonomi, en reell reduksjon i sosial ulikhet og stopp i sentraliserings- og markedspresset i både næringsliv og offentlig sektor. SV går derfor inn for forhandlinger om en felles politisk plattform mellom de fem partiene før valget i 2021. I en slik plattform kan partiene samle seg om noen viktige forslag for handling og forandring.

Omfanget av en slik plattform må diskuteres nærmere mellom partiene, og den vil ikke erstatte partienes egne programmer eller behovet for forhandlinger også etter valget. Forhandlingene om en slik plattform må være åpen for samtlige fem partier, ettersom det bare er slik vi kan være trygge på at det er flertall for forslagene hvis opposisjonen vinner valget.

En rødgrønn samling om ny regjering og felles politikk vil skape optimisme og begeistring blant svært mange. Organisasjoner, bevegelser og mennesker som er kritiske til kursen til dagens regjering inviteres med i en bred debatt og mobilisering for en ny politikk for Norge. Å skape dette alternativet er den brede opposisjonens felles ansvar og felles mulighet.

SV VIL SAMARBEIDE: Jonas Gahr Støre (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er tre av fem rødgrønne partiledere. Foto: Helge Mikalsen

Tror det vil ta tid

For MDG er det viktig å være blokkuavhengige, men partiets ledelse er åpne om at Ap-samarbeid frister mer enn å gå til høyre. Lysbakken har tro på å få MDG til å inngå forpliktelser på venstresiden – i god tid før valget.

– Hvis et nytt flertall etter 2021 virkelig skal få gjort noe med klimakrisen, må vi komme i gang med å diskutere løsninger raskest mulig. Det er lenge å vente til etter valget i 2021, sier Lysbakken og legger til:

– Vi har ulike utfordringer til ulike partier. For Ap og Sp er utfordringen å ikke lukke døren til noen i opposisjonen. Til MDG er det å lukke døren til høyre, og være villige til å gå inn i en allianse for forandring. Til Rødt er utfordringen å være villige til å faktisk gå inn i et forpliktende samarbeid med andre partier.

Lysbakken er forberedt på å gi de andre fem god tid.

– Nå må de andre partiene få tygge litt på dette, og derfor har jeg ikke forventningen om at det skjer noe umiddelbart. Men jeg ønsker meg at denne debatten kommer for fult på den rødgrønne grasroten, det vil si i fagbevegelsen, i miljøbevegelse og i organisasjonene som representerer Distrikts-Norge. Så håper jeg at de andre partiene etter hvert vil være villige til å diskutere med oss om hvordan vi kan få dette til.

