Babcock om ambulansefly-krisen: – Vi beklager

Babcock forklarer at det har oppstått betydelig større utfordringer enn de kunne forutse. De vet ikke når flyene vil være i luften igjen.

Oppdatert nå nettopp

Babcock inviterte søndag kl. 14 til pressekonferanse om status for flyene i ambulanseflytjenesten i Tromsø. Lørdag ble det nemlig klart at fem av ti ambulansefly er satt på bakken på grunn av tekniske problemer.

Hilde Sjurelv, driftssjef Norge, Hans Skog-Andersen, sjef for flyoperasjoner, samt teknisk sjef Øystein Hobbelstad representerte selskapet på pressekonferansen.

Økt bemanning

– Vi beklager at vi har satt tjenesten i en ny vanskelig situasjon. Det har vært mange tekniske utfordringer etter sommeren og gjennom høsten – betydelig større utfordringer enn vi har kunnet forutse, forklarer Sjurelv.

– Vi setter inn store ressurser på å finne løsninger. Status i Norge er at vi har fem fly stående på bakken. Basen i Tromsø, Alta og Bodø er utmeldt, opplyser hun – og legger til at de har to svenske fly i backup.

Hans Skog-Andersen opplyser om at flyene fra Sverige kan betjene kortbane.

les også Opprørt Kjersti Toppe krever full gransking av ambulansefly-krisen

Babcock forteller at de har økt bemanningen i jakten på løsning, at mange teknikere jobber med å finne løsninger, og at underleverandører på vedlikehold har fullt fokus på å bistå.

Fortsatt vet ikke Babcock hva feilen med flyene skyldes. De kan heller ikke gi noe tidsperspektiv på når flyene kan være operative igjen.

Skog-Andersen, til stede via storskjerm, forteller at de gikk til innkjøp av ti moderne B250-fly.

– Den tekniske statusen er ikke sånn som vi ønsket. Det beklager vi. Vi skal sørge for at passasjerene fraktes trygt og at sikkerheten ivaretas på best mulig måte. Vi klarer ikke nå å stå i leveransen så godt som vi ønsker, sier han.

Tenker ikke på penger

Fire av flyene er rammet av samme feil. Pilotene har opplevd uregelmessigheten som en vridning i flyet, som varer noen sekunder, men datautskriften fra de aktuelle flyene viser angivelig at det ikke er feil på motoren.

Det femte flyet har andre problemer.

På spørsmål om økonomiske konsekvenser for selskapet, svarer Babcock at de kun har fokus på trygghet og sikkerhet, og at kostnadene ikke er et spørsmål i denne sammenheng.

På spørsmål om de har vurdert å leie inn fly, svarer Skog-Andersen og Hobbelstad at de har vurdert alle løsninger.

– Det er uansett ikke en rask operasjon. Vi skal sikre at luftdyktigheten til enhver tid skal ivaretas.

Babcock forsikrer at de bruker alle tilgjengelige ressurser globalt for å finne løsningen.

les også LO-lederen om ambulansefly-situasjonen: – Jævla alvorlig

Babcock SAA tok over driften av ambulansefly i Norge 1. juli, etter en kontroversiell anbudsprosess. Den nye operatøren og regjeringen har i kjølvannet av turbulensen og den svekkede beredskapen, fått kritikk av helsepersonell og opposisjonen på Stortinget.

Særlig i Nord-Norge er situasjonen kritisk, og nå når nesten halvparten av de operative flyene er satt på bakken, tilspisser det seg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

AMBULANSEFLY. Bildet viser avising av et Babcocks B250. Foto: Babcock

Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener håndteringen av ambulanseflysituasjonen er katastrofal og krever full opprydning.

SV-nestleder Kirsti Bergstø gikk lørdag hardt ut med kritikk mot regjeringen. Det samme gjorde LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, sier til NRK at de fem flyene som nå er satt på bakken, er et uttrykk for at noe har gått aldeles feil.

Publisert: 08.12.19 kl. 14:21 Oppdatert: 08.12.19 kl. 14:33

Mer om