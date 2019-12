OPPGITT: Linn Maria Sundfør er sykepleier. – Jeg opplever at det er tungt å stå i yrket. Foto: Janne Møller-Hansen

Sykepleier: – Vi skriver for få avvik

Sykepleier Linn Maria Sundfør har ofte droppet å skrive avvik etter alvorlige hendelser, fordi hun tenker at det ikke vil føre til endring.

Søndag fortalte VG historien om Eigil Sigvartsen, som ble fraktet i taxi fra Ahus til Ellingsrudhjemmet i Oslo, midtvinters og kun iført natt-trøye.

Sykepleier Linn Maria Sundfør, som skrev avvik på vegne av sykehjemsbeboer Eigil Sigvartsen, har mange ganger latt være å gjøre nettopp det.

– Vi skriver for få avvik. Jeg har ofte latt det være fordi jeg tenker at det ikke vil føre til noe som helst. Her gjorde jeg det fordi det som skjedde med beboeren var så kjempealvorlig, sier Sundfør til VG.

Flere kritikkverdige forhold

VARSLET: Sykepleier Linn Maria Sundfør sendte avviket til sin daværende sjef Connie Basmo. Foto: Janne Møller-Hansen

Avviket dreide seg om flere kritikkverdige forhold ved overføringen av Eigil fra sykehus til sykehjem, blant annet mangelen på dokumentasjon.

I avviket skriver hun at pasienten også etter en annen sykehussjekk samme uke, kom tilbake uten epikrisen, som forteller hvilken behandling pasienten fikk på sykehuset.

Sundfør jobber nå på et sykehjem sentralt i Oslo. Hun opplever ofte at sykehjemsbeboere kommer tilbake fra undersøkelser på sykehus etter at dagskiftet på sykehjemmet har gått fra jobb. Ofte følger det ingen epikrise med pasienten. Det er ekstra krevende når kompetansen blant ansatte på kveldstid er lavere enn på dagtid.

– De puttes i en drosje og sendes tilbake til sykehjemmet. Som helsearbeider blir jeg så oppgitt at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Det er tøft å stå i sånt. Beboerne fortjener så mye bedre. Jeg opplever at det er tungt å stå i dette yrket. Jeg har mange ganger tenkt at jeg må finne meg et annet yrke, dette orker jeg ikke, sier Sundfør.

«Pasientens advokat»

Avviket som ble meldt fra Sundfør etter transporten fra Eigil, er rapportert som et avvik med høy sannsynlighet for gjentagelse og i verste fall fare for «høy» konsekvens.

Det ble sendt videre fra institusjonssjef Connie Basmo ved Ellingsrudhjemmet til Sykehjemsetaten i Oslo. Derfra gikk varselet til Akershus Universitetssykehus.

PÅ SYKEHJEMMET: Eigil Sigvartsen brakk lårhalsen et halvt år før han døde. Han hadde det bra på sykehjemmet på Ellingsrud i Oslo. Foto: Privat

Line Orlund som leder Norsk Sykepleierforbund i Oslo, oppfordrer sine medlemmer til å gå inn som «pasientens advokat» hvis de ser eksempler på urimelig behandling.

– Jeg vil tro at sykepleiere blir sinte, frustrerte og føler avmakt når slikt skjer. Jeg vet at jeg ville blitt rasende og fortvilet på pasientens vegne og jeg ville varslet oppover i systemet, sier Orlund.

Nyvalgt leder av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen bekrefter at tillitsvalgte har varslet om underrapportering av avvik.

LEDER: Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Sykepleierforbundet

– De begrunner underrapportering i kultur, forståelse for hva avvik er, ledelse og ineffektive eller uvirksomme meldesystemer. Det er en alvorlig risiko for pasientsikkerheten, sier hun.

Mangler epikrise

Sundfør la til et forbedringsforslag i avviket: «Vi må få epikrise når beboer har vært på sykehus, med en gang. Vi kan ikke vente, som vi har gjort i dette tilfellet i snart en uke. Beboer er svært syk og helt avhengig av riktig behandling.»

Kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen ved Akershus Universitetssykehus, sier at avdelingene ofte venter på viktige prøvesvar før epikrisen sendes.

– Å endre praksis til å sende epikriser utskrivelsesdagen krever både en kulturendring og en endring av innarbeidet arbeidsflyt. Det jobbes med rutiner for å få til dette for alle pasienter. Vi sender ofte foreløpig epikrise med pasienten. Vi har ikke tall for antall foreløpige epikriser, sier Aanonsen.

Han opplyser at hjertemedisinsk avdeling som undersøkte Eigil Sigvartsen, hittil i 2019 har sendt ut halvparten av epikrisene i løpet av ett døgn etter utskrivelse, mens 80 prosent har vært levert en uke etter utskrivelse.

– Avdelingen skriver totalt rundt 550 epikriser hver måned, sier Aanonsen.

