AKTIV PÅ NETTET: Manshaus hadde en omfattende søkehistorikk som ble presentert i retten torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Manshaus søkte på Anders Behring Breivik og terrorangrep

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus hadde lest seg opp på flere nazistiske temaer. Han hadde også hyppig søkt på andre terrorister.

For mindre enn 10 minutter siden

I Asker og Bærum tingrett torsdag gikk politiet gjennom tiltaltes elektroniske liv. De viste blant annet til at Manshaus disponerte fire e-poster. Flere av dem hadde rasistiske navn.

– Det er ikke tegn til at han har kommunisert med andre og det er ingen grunn til tro at det er noen andre enn tiltalte som disponert e-postene, sa politioverbetjenten i retten.

Den ene e-posten brukte han til å kommunisere med den nynazistiske og høyreekstreme organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen. E-poster hit bekrefter at de avtalte et rekrutteringsmøte måneden før drapet og angrepet.

Søkte på terrorangrep

I søkehistorikken, som går tilbake til 2017, var det en rekke treff på 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik, New Zealand-terroristen Brenton Tarrant og alt-right. Utover i 2018 søkte han på rase/politikk, nazisme, rifle, kaliber, ammunisjon og våpen, forskjellige skyteepisoder i USA, Waffen SS og incel.

Incel er et begrep som brukes om menn som lever i ufrivillig sølibat og har et hatefullt syn på kvinner. Flere andre terrorister har påberopt seg incel-begrepet i manifester de har etterlatt seg. Tidligere har forskere som Charlotte Thorleifsson ved Senter for ekstremismeforskning satt incel-begrepet i sammenheng med høyreekstremisme.

Han søkte også på øksedrap og drapene på norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i Marokko i 2018.

Manshaus var bevæpnet med to rifler og en hagle da han gikk til angrep mot al-Noor-moskeen 10. august i fjor. Han hadde tidligere på dagen tatt livet av stesøsteren sin Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) med fire skudd fra en rifle.

Under angrepet hadde Manshaus en hjelm med et GoPro-kamera. Også dette hadde han søkt på i forkant av drapet og angrepet.

Det kom også frem at tiltalte hadde brukt mye tid på forskjellige forumer og høyreekstreme videoer på YouTube. Han hadde også søkt på OK-tegnet som han viste i retten den første dagen.

TILTALT: Manshaus viste frem dette tegnet som kan bety «hvit makt» den første dagen han møtte i Asker og Bærum tingrett i forrige uke. Foto: Lise Åserud, NTB

Tiltalte hadde også søkt på en rekke drap og orientert seg om kjøreruten til al-Noor-moskeen. Manshaus har forklart at han planla angrepet ved å gjøre søk rundt moskeen. Første gang det er registrert søk på denne moskeen er 3. august - syv dager før angrepet.

Ville kartlegge slektshistorien

I retten kom det også frem at tiltalte hadde vært aktiv på det israelske slektsforskningsnettstedet MyHeritage.

– Dette er en DNA-test for å undersøke din egen rase eller gener. Her har det vært hyppig aktivitet og kontakt, sa politioverbetjenten i retten.

Det ble også gjort funn av en DNA-testpakke på tiltaltes soverom hjemme i familiens bolig på Eiksmarka.

PUBLISERTE DETTE: Politiet redegjorde også for dette innlegget som Manshaus publiserte på forumet EndChan få minutter før han gikk til angrep på al-Noor-moskeen. Foto: Skjermdump

I retten viste politiet også frem nettinnlegget som Manshaus publiserte mens han satt i bilen utenfor al-Noor-moskeen 10. august. Den viser tegninger av New Zealand-terroristen Brenton Tarrant, synagogeskyteren John Earnest og masseskytteren Patrick W. Crusius.

Manshaus har innrømmet drapet og angrepet, men erkjenner ikke straffskyld fordi han påberoper seg nødrett på vegne av det europeiske folk.

Rettssaken mot ham skal pågå til 26. mai.

Publisert: 14.05.20 kl. 10:07

