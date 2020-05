RYKKET UT: Politiet snakket lørdag kveld med ungdom som var samlet på Bekkelagsbadet i Oslo. Foto: Odin Jæger, VG

Politiet har stanset ungdomsfester flere steder i landet

Flere steder i landet har politiet måttet rykke ut etter at hundrevis av ungdommer samlet seg for å feste.

Mange av ungdommene løp fra stedet da politiet ankom festen på Bekkelagsbadet i Oslo ved 21-tiden lørdag kveld.

Meldingen til politiet kom fra forbipasserende som var bekymret etter å ha observert 100–150 ungdommer utendørs, angivelig beruset.

VGs fotograf på stedet kunne høre høy musikk og mye bråk.

– Vi kjørte dit for å sjekke om det var berusede mindreårige. Vi er der nå og sjekker ut med noen patruljer. Det holder på å tømmes, vi er på stedet for å drive forebyggende og avslutter oppdraget snart. Det er ikke meldt inn at det er mindreårige der, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til VG ved 21.30-tiden.

Ved 22.30-tiden er politiet på plass i Frognerparken, hvor det er en større ansamling av berusede ungdommer.

– Noe som medfører mye jobb for helse/ambulanse på stedet, skriver politiet på Twitter.

KNIVSTIKKING PÅ FURUSET: Politiet leter etter mistenkte gjerningspersoner etter at en person ble knivstukket i forbindelse med en slåsskamp i Oslo lørdag kveld.

Til sykehus etter knivstikking

Oslopolitiet måtte også rykke ut etter meldinger om slåsskamp mellom flere ungdommer på Furuset senter.

En person er skadet etter å ha blitt knivstukket, og blir fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Det er observert både slag- og stikkvåpen på stedet.

– Vi har nettopp ankommet stedet og jobber med å finne ut hva som har skjedd, sier Aune.

Hun beskriver stemningen på stedet som amper, og det er en større ansamling ungdommer på stedet.

Politiet jobber nå aktivt med å søke etter mistenkte. Foreløpig er ingen pågrepet.

Stanset fest med 300 ungdommer

Ved 21-tiden måtte politiet i Arendal rykke ut til en ungdomsfest på EB-stranden.

Meldingen gikk ut på at noen på stedet trengte hjelp til å håndtere overstadig berusede ungdommer.

– Da vi rykker ut er det anslagsvis 300 ungdommer, de fleste under 18 år – veldig mye fyll der. I tillegg er en del av dem i båt, og politiet er også i båt på stedet, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland.

Han sier videre at de har prøvd å oppfordre foreldre til å ta kontakt med ungdommene sine.

Politiet: Ingen respekt for smittevern

Det er ikke meldt om skader, men en ambulanse har tatt hånd om en del.

– Har dere kjørt noen hjem?

– Ikke foreløpig, men de aller fleste løp fra stedet og gjemte seg nok, sikkert av frykt for at noen hjemme skulle varsles, svarer Hægeland.

– Overholdt de smittevernreglene?

– Det tror jeg de glemte i dag, gitt. Vi spør spesifikt patruljene om det når de er ute, og det er gjennomgående at det er ingen respekt for det, sier operasjonslederen.

Utover hendelsen på stranden har det enkelte oppdrag knyttet til små ansamlinger av ungdom. Disse har ifølge Hægeland ordnet seg greit.

– Nå har vi natteravner ute som hjelper til, så vi har egentlig ganske god oversikt.

Avsluttet fester

Også flere andre steder i landet har politiet måttet rykke ut:

*I Kristiansand var politiet i Bertnesbukta hvor det var ringt inn meldinger om mange fulle ungdommer.

*I Bardufoss i Troms politidistrikt ble politiet tilkalt for å få kontroll på på fester på en videregående skole. Både på et internat og i et partytelt på skolens område har politiet avsluttet fester.

* På Lørenskog har politiet vært i Rådhusparken på grunn av støy fra russ. Russen har fått beskjed om å rydde opp, og så forlate stedet, skriver politiet i Øst.

