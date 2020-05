DRAR PÅ SMILEBÅNDET: Statsminister Erna Solberg gleder seg til 17. mai-feiringen, selv om det blir enn helt annen markering enn hva hun er vant til. Foto: Krister Sørbø, VG

Erna Solberg: - Håper de dystre og vanskeligste dagene er forbi

Hun leder landet gjennom den største krisen siden andre verdenskrig. Samtidig håper statsministeren at vi får se igjen barnetoget på 17. mai - men ikke før i 2021.

Vi møter Erna hjemme i statministerboligen dagen før Norges første 17.mai-feiring uten det tradisjonelle barnetoget. I hvert fall i fredstid.

Bordene ute i hagen er pyntet, og ektemannen Sindre har nettopp vært på butikken for å kjøpe inn spekemat og laks til feiringen. Han kan rapportere om en «vanvittig lang vinmonopol-kø», dagen-før-dagen.

Det er han som har ansvaret for mathandlingen, forteller Erna.

Også på 17. mai.

FAMILIEBILDER: Sindre kommer innom for å vise frem noen gamle 17.mai-bilder. Foto: Krister Sørbø, VG

– Vanligvis pleier vi å reise til Bergen. Da går jeg i hovedprosesjonen og er sammen med familien. Ofte er det en tale som jeg skal holde, og så blir det litt tid til Sindre på kvelden.

Det blir en annerledes markering i år. Spesielt uten toget, forteller hun.

– Jeg har gått i tog hele mitt liv. Først som korpsmedlem og speider, og nå som politiker. Så det blir en annerledes 17.mai i år, men det blir det for alle.

les også Erna Solberg: - Målet er å åpne Norge før sommeren

Hun har siden mars ledet landet gjennom den verste krisen Norge har måttet stå i siden andre verdenskrig. Hun har stått på talerstolen og gang på gang gitt oss nyheter som har ført til at vi har fått livene våre snudd på hodet.

Men de siste to ukene har det skjedd mye, og en gradvis åpning av samfunnet er nå på gang. For et par dager siden kunne vi se en dansende Erna med to sykepleiere på det sosiale nettstedet Tik-Tok.

Dagen etter var hele regjeringen samlet til fellesdans i forbindelse med en NRK-sending.

– Det er viktig og kunne le og ha det moro, også i vanskelige tider. Jeg håper de dystreste og vanskeligste dagene er forbi, og at vi fortsatt klarer å holde tallet på alvorlig syke og døde nede. Men det krever at vi faktisk gjør disse små grepene. Det er viktig både på 17. mai og i hverdagen etterpå.

Selv om smilet nå sitter noe løsere på bergenseren, og regjeringen har myknet opp smittevernreglene, er vi på ingen måte ferdige, presiserer hun.

– Vi har lav smitte akkurat nå, men det skal ikke så mye til før det kan spre seg igjen. Vi må huske på at grunnen til at vi kan åpne opp er at folk har oppført seg og fulgt rådene. Det aller viktigste nå er at folk ikke får den følelsen av at vi er tilbake til normalen.

For hun er bekymret. Bekymret for å se en ny smittetopp etter 17.mai.

– Jeg er bekymret for store arrangementer, og jeg er særlig bekymret for alkoholbruk på store arrangementer. Det å holde kontroll på smittevernreglene når man har drukket, er kanskje ikke like enkelt. Det er ikke fordi vi er pripne at serveringssteder stenger klokken 23.30, sier hun.

INGEN BUNAD: Erna Solberg har antrekket klart for 17. mai-feiringen, men det er ingen bunad, kan hun avsløre. Foto: Krister Sørbø, VG

Hun tror nordmenn kommer til å få en bra dag. Selv om den ikke blir slik vi er vant til.

– 17. mai-komiteene rundt om i landet har lagt til rette for at det skal skje litt forskjellig i bybildet rundt i Norge. Det skal være pop-up-korps, og selv har jeg hørt rykter om at det blir to korps som kommer innom her i hvert fall, sier hun og peker ut i hagen.

– I tillegg skal vi alle sammen synge klokken 13.00.

Hun innrømmer at hun savner den tiden da ungene var små, hvor det var aktiviteter på skolene. Og kan fint forstå at dette blir et savn hos folk i år.

– 17. mai er ikke bare en feiring av demokratiet og Grunnloven vår, men det er også en feiring av Norge som nasjon. Vi har de siste månedene vist at vi har et stort samhold i det norske samfunnet. Folk har bidratt, hjulpet hverandre og stått samlet. Dette er noe vi skal ta vare på, og feire på nasjonaldagen vår.

– Hva tror du vil skje 17. mai. 2021?

– Jeg tror det blir barnetog neste år, og jeg tror vi kommer til å ta igjen alt det tapte med vanlig feiring slik vi er vant til. Det blir sikkert enda flere som går i toget neste år, som har savnet å gå i toget i år.

Publisert: 17.05.20 kl. 06:32

