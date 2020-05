SOMMERDRØMMEN: Fredrik Kjæreng og familien håper i det lengste at de kan reise til sommerhuset sitt i Fjällbacka denne sommeren også. Foto: Privat

– Vi føler det er tryggere å være på hytta i Sverige enn å være hjemme

Mange nordmenn som har fritidsbolig i Norden, fikk fredag et ørlite håp om at hyttesommeren kanskje kan bli reddet likevel.

På regjeringens pressekonferanse åpnet nemlig utenriksminister Ine Eriksen Søreide for at innen den 15. juni vil regjeringen vurdere unntak for frarådingen av utenlandsreiser innen Norden. Men skjer ikke det, kan det få konsekvenser dersom man likevel velger å reise. Blant annet gjelder ikke reiseforsikringen der det er utstedt reiseråd fra UD.

Fredrik Kjæreng og kona Mirjam som bor på Ski har sommerhus i Fjellbacka i Sverige. .

– Vi føler at for oss er det tryggere å være på hytta i Sverige enn å være hjemme og gå på et storsenter for eksempel. Vi bor i et tett nabolag hvor det er mye mennesker. På hytta kan vi være alene uten å møte noen som helst. Dette er et stort gammelt hus på en stor tomt, hvor det blir bare kona, jeg og de to barna våre, sier Fredrik Kjæreng til VG.

HÅPER: Fredrik Kjæreng fra Ski utenfor Oslo synes det er slitsomt med den usikkerhet som det er rundt hva som skjer rundt mulighetene til å reise til Sverige og andre land Norden denne sommeren. Foto: Privat

Han synes det er slitsomt med den usikkerhet som det er rundt hva som skjer i forhold til at regjeringen innen 5. juni vil vurdere unntak for frarådingen av utenlandsreiser innen Norden.

– Hvis det ikke blir et unntak, vurderer vi likevel å reise i begynnelsen av ferien og heller ta karantene når vi kommer tilbake. Men dette er et vanskelig spørsmål som vi vurderer nøye. Vi har på ingen måte tatt en endelig besluning når det gjelder dette. Vi tenker også at riskoen for at det skal skje noe på en tur hytta i Sverige er mye mindre enn om man reiser til Syden, sier Kjæreng.

Slik situasjonen er i dag må du må i 14 dagers karantene etter retur fra utlandet til Norge.

Kjæreng hadde håpet at norske myndigheter kunne åpnet for opphold på hytter i Sverige og Finland under forutsetninger som dette oppropet tar til orde for:

Nordmenn som eier hytte i Sverige og/eller Finland, kan oppholde seg og overnatte på sine hytter, uten å ilegges 14 dager i karantene, under følgende forutsetninger:

Du må kunne kjøre direkte til hytta uten stopp, ikke oppsøke bensinstasjoner, butikker, kjøpesenter eller være i nærkontakt med andre enn personer i egen husstand under oppholdet

Ovenfor grensekontrollen må du fremlegge gyldig pass for alle i husstanden, samt bevis at en eller flere i husstanden eier hytta dere har besøkt i Sverige og/eller Finland

Knut Mjøen fra Moss har også hytte i Sverige, nærmere bestemt Grebbestad.

RART: – Vi skulle jo normalt sett vært ute i landstedbåten for lenge siden. Det er litt rart, men det bør være trygt dersom vi skal farte over grensen. Derfor følger vi med på de svenske smittetallene, sier Knut Mjøen fra Moss Foto: Privat

– Her har vi hatt hytte i over 30 år- og vi er tre genersjoner som bruker stedet. Hytta her er absolutt vårt forstevalg når det gjelder sommerferie, sier Knut Mjøen til VG.

– Vi skulle jo normalt sett vært ute i landstedbåten for lenge siden. Det er litt rart, men det bør være trygt dersom vi skal farte over grensen. Derfor følger vi med på de svenske smittetallene, fortsetter Knut Mjøen.

Men det er ikke savnet av landstedbåten som er størst for Mjøen.

GREBBESTAD: Knut Mjøen og familien har hatt hytte i Grebbestad i 25 år. Foto: Privat

– Det er ikke så viktig. Da er savnet av barnebarna mye større. De bor i Oslo og vi har ikke sett dem på lenge og det smerter. Vi pleier også å være sammen med dem på hytta. Men vi har jo ett håp om at regjeringen kanskje vil gjøre unntak for utenlandsreiser innen Norden før 15. juni, sier en optimistisk Knut Mjøen.

Publisert: 15.05.20 kl. 22:16

