UAKSEPTABELT: Smittevernmangelen rammer Fagforbundets medlemmer i kommunene. Leder Mette Nord mener effektiviseringen er gått for langt. - Vi må ha et lager, sier hun. Foto: Therese Alice Sanne

Fagforbundet: - Stor smittevernmangel i hjemmetjenesten

Hver fjerde kommune mangler smittevernutstyr for ansatte i hjemmetjenesten. Hver femte mangler utstyret i sykehjemmene. Det viser en undersøkelse som Sentio har gjort for Fagforbundet. Situasjonen bekymrer leder Mette Nord.

– Våre medlemmer i eldreomsorgen blir utsatt for fare fordi kommunene mangler smittevernutstyr. Denne undersøkelsen bekrefter at de som jobber i sykehjem og hjemmebasert omsorg ikke har nok utstyr til å beskytte seg og brukerne mot coronasmitte. Vi mener dette er fullstendig uakseptabelt, sier Nord.

I følge Fagforbundet er dette den første undersøkelsen som viser hvordan kommunene vurderer situasjonen, og den bekrefter at det er store smittevernmangler i mange kommuner.

– Det er politiske og administrative ledere (ordfører og rådmenn) i kommunene som har svart. Disse svarene stemmer godt med det inntrykket Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte har formidlet, sier Nord.

BESKYTTET: Her er en av de ansatte ved Helsehuset i Indre Østfold kommune iført smittevernutstyr. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Hun mener effektiviseringsiveren har gått for langt når en stor andel av kommunene melder om usikkerhet rundt smittevernutstyret til personell som som jobber med sårbare grupper.

– Varer på lager blir sett på som død kapital. Vi kan ikke tenke sånn. Vi må ha en buffer. Beredskapen har vært altfor dårlig. Da coronaviruset spredte seg, stoppet Kina eksporten av smittevernutstyr. Vi kan ikke gjøres oss så avhengig av ett lands produksjon, sier Nord.

Hun snakker ukentlig med Fagforbundets regionsledere og undersøkelsen bekrefter det de melder om forholdene ute i kommunene:

- De melder om manglende utstyr og dårlig opplæring. Det gjør oss bekymret. Dette må myndighetene gjøre noe med raskt, sier Nord.

Hun mener man altfor lenge har trodd at har man nok penger, får man tak i alt.

– Sånn fungerer det ikke. Vi må sørge for tilgjengelig produksjon og for at vi ikke er avhengig av det samme som alle andre når det er viktig å få ta i smittevernutstyr, sier Nord.

Fagforbundets leder er glad for at Stortinget har vedtatt at myndighetene må sikre nasjonal produksjon av nødvendige medisiner.

Det er kommunene i Agder som i følge Sentios undersøkelse scorer dårligst på smittevernutstyr på sykehjemmene, med 29 prosent nei. I Rogaland svarer 83 prosent av de kommunale lederne at de har nok utstyr på sykehjemmene.

Halvparten av de spurte mener barnehagene har nok smittevernutstyr. Innlandet scorer høyest med 58 prosent ja. I samme fylke svarer 22 prosent at nei, de har ikke nok smittevernutstyr i barnehagene. Det kan tyde på kommunale forskjeller.

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research og et utvalg av 419 beslutningstagere i 81 prosent av kommunene har svart. I hovedsak er det ordfører, varaordfører, rådmann, assisterende rådmann eller kommunedirektør som har svart. I Oslo har også politiske ledere i bydelene svart.

Publisert: 16.05.20 kl. 21:19

