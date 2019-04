DEN ÅPNE UKEN: Det var ikke så mye som minnet om «den stille uken» i de dagligvarebutikkene VG sjekket etter lovpålagt stengningstid klokka 16 påskeaften. Foto: Axel Støren Wedén

Ingen påskefred i åpne dagligvarebutikker: – Beklager på det sterkeste

Det var lite påskefred å spore i de åpne dagligvarebutikkene i Oslo sentrum lørdag ettermiddag. Rema 1000 selv mener det hele bygger på en misforståelse.

Nå nettopp







Ettermiddag påskeaften var VG i flere dagligvarebutikker i Oslo sentrum for å sjekke om butikkene overholdt påskehvilen - og lovpålagt stengningstid klokka 16.

Dette ble fasiten:

Rema 1000 i Torggata, 16.20: Butikken i den travle handlegaten i Oslo sentrum er full av mennesker. En ansatt VG snakker med har fått beskjed om at de holder åpent til klokken 18.

Vakthavende sjef mener imidlertid at de er i ferd med å stenge når VG spør om hvorfor de holder åpent etter lovpålagt stengningstid, men at det tar tid å få alle ut av butikken.

ÅPENT: Flere Rema 1000-butikker holdt åpent lørdag ettermiddag. Foto: Axel Støren Wedén, VG

Rema 1000 i Christian Kroghs gate, 16.45: Et steinkast unna er det også lange køer ved kassene.

Når VG spør hvorfor de holder åpent etter klokken 16, opplyser butikkens ansatte at de skal stenge umiddelbart.

Mens VG er i butikken låser de ansatte hoveddøren og kundene må gå gjennom en sideliggende gang for å komme seg ut av bygget.

KØER: Begge Rema 1000-butikkene VG var innom var svært travle lørdag ettermiddag. Foto: Axel Støren Weden

– Beklager på det sterkeste

Regionsdirektør i Oslo for Rema 1000, May Britt Østbye, beklager det hele.

– Dette beror på en misforståelse og feiltolkning av regelverket. Derfor har kjøpmenn i Oslo fått feil informasjon av vårt regionskontor. Dette beklager vi på det sterkeste, skriver hun i en melding til VG.

VG var også ved en Kiwi og en Coop Extra i fem minutters gange fra sentrum. Begge hadde stengt på samme tidspunkt.

Minst to Coop-butikker nær sentrum av Oslo opplyser imidlertid på sine hjemmesider at de holder åpent til klokken 18 påskeaften.

– Dette bunner ut i at noen kjøpmenn fra oss hadde sett at Rema opplyste at de skulle holde åpent til 18 i dag. Derfor ringte regionssjefen kommunen for å høre om dette stemte, og vi fikk først et positivt svar, men fikk så en kontrabeskjed noen dager senere om at alle butikker måtte stenge 16. Da er det et par kjøpmenn som ikke har fått med seg den informasjonen, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Friis i Coop.

– Ikke vanskelig å tyde

Kiwi og Extra tilhører NorgesGruppen og Coop, som begge konkurrerer med Rema 1000 om å være billigst på dagligvarer i Norge.

Kiwi synes ikke regelverket er vanskelig å tolke.

– Nei, det har ikke vært vanskelig å tyde. Loven tillater at vi holder åpent til 16, og det har vært standarden i mange år, sier kommunikasjonssjef Kristine Arvin i Kiwi.

Trine Lise Sundnes, forbundsleder i LO-forbundet Handel og Kontor (HK), mener at regelverket i utgangspunktet skal være tydelig å forstå.

– Dette dreier seg jo om at noen butikker får et stort konkurransefortrinn dersom de holder åpent mens andre stenger. Vi fikk en del meldinger fra folk om hva reglene for stenging i påsken var. Da vi kikket på en del hjemmesider, så virket det som det var mange som hadde tenkt å holde åpent til klokka 18, sier hun til VG.

KONKURRANSEFORTRINN: Trine Lise Sundnes mener manglende håndhevelse fra politiet gjør at mange butikkeiere ser sitt snitt til å tøye reglene. Foto: Tore Kristiansen

Sundnes mener det er positivt at Rema 1000 nå legger seg flate.

– Vi er glade for at Rema sier det beror på en misforståelse. For det skal ikke lønne seg å bryte norsk lov, sier hun.

Det er ikke første gang Rema 1000 kommer i fokus knyttet til åpningstider.

I pinsen i 2016 kunne VG dokumentere at flere av Rema 1000s butikker brøt åpningstidsbestemmelsene, ved å bruke plastbånd for å avgrense butikken til 100 kvadratmeter. VG viste at avgrensingen var illusorisk.

Det ble bråk og etter flere dager med kritikk, hvor blant annet LO-lederen gikk kraftig ut med sterk kritikk, snudde Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan.

Flere medier har skrevet at Rema 1000 er til salgs, men det har ikke skjedd og Reitan har avvist det som usanne rykter.

Ole Robert Reitan stod nylig frem i VG og fortalte om livet og om sykdommen han er blitt rammet av.

Publisert: 20.04.19 kl. 20:22