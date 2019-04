BRANN: Bildet er tatt på fylkesvei 44. Foto: Svein Jarl Liestøl

To kvinner hentet ut etter gressbrann: – Omringet av røyk og flammer

To kvinner måtte tirsdag hentes ut med luftamulanse fra et fjellhei-område i Sokndal, hvor de satt fast i gressbrann.

Det opplyser operasjonsleder Helene Strand ved Sør-Vest politidistrikt til VG. Hun har foreløpig ikke informasjon om de to er skadet eller ikke.

Politiet fikk melding om dramaet klokken 14.10. 50 minutter senere meldte Hovedreningssentralen i Sør-Norge at de to var hentet av luftambulansen, og fløyet ned til et trygt sted.

Andreas Bull ved Hovedredningssentralen sier til VG at det ikke var krevende redningsforhold, og at luftambulansen fikk landet i området hvor kvinne befant seg.

Luftambulansen gjorde også et søk over brannen for å se om det var flere turgåere i området, men har ikke gjort noen funn, opplyser Bull.

På Twitter melder politiet om kraftig røykutvikling i området fra Titania retning Jøssingfjord.

Tykk røyk og sterk vind

Alle nødetatene rykket ut til Sokndal da de fikk melding om gressbrannen.

– To personer melder at de er låst inne av flammene, og at det er tykk røyk og sterk vind i området. Vi har mobilisert alt vi har av ressurser, og SeaKing-helikopter og luftambulanse skal bistå med å heise de ut, sa operasjonsleder Toralv Skårland til VG.

Han fortalte om telefonkontakt med de to personene.

– De skal være ved godt mot, men vi har et ønske om å få de ut så fort som mulig. Vi har i utgangspunktet en posisjon på dem, sa Skårland ved 14.45-tiden.

Like etter meldte politiet at de har lokalisert personene, og at de er klare til å hente de ut.

– Omringet av flammer

Hovedredningssentralen meldte først at det var snakk om fire personer som satt fast, men rettet senere dette til to.

– Vi har fått kontakt med to som er omringet av røyk og flammer, sa Glenn Bjarne Dyrdal ved Rogaland brann – og redning til VG.

De to fikk beskjed om å gå opp i høyden og unngå å puste inn røyken. HRS og mannskaper fra Rogaland brann- og redning rykket ut.

– Vi er på vei inn med brannmannskap, og også med et skogbrannhelikopter, sier Dyrdal.

Publisert: 23.04.19 kl. 14:48 Oppdatert: 23.04.19 kl. 15:43