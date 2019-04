KRISTNE PRESSET: Arbeidende styreleder i Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik, sier de kristne over tid har vært sterkt presset på Sri Lanka. Foto: Frode Hansen, VG

Bondevik: – 35 angrep mot kristne kirker på Sri Lanka

Kjell Magne Bondevik i Oslosenteret er sjokkert over terroraksjonene på Sri Lanka. – De kristne miljøene er under sterkt press. Bare siste året har det vært 35 angrep på kristne kirker, sier han.

Nå nettopp







– Det er sjokkerende å se omfanget av terroren. Det er ingen tvil om at dette er et bevisst angrep på de kristne samfunnet på Sri Lanka . Når du angriper kristne kirker på den viktigste påskedagen, da vi samles for å feire Jesus oppstandelse, da er det ingen tvil om hvem de vil ramme. De treffer kirken midt i hjertet, sier han til VG.

1. påskedag rammet terroren Sri Lanka og over 200 mennesker er hittil bekreftet drept.

les også Norske Marius på Sri Lanka: – Kaotisk

– Vanskelig å ta inn over seg

– Omfanget er så sjokkerende at det er vanskelig å ta inn over seg. De 35 angrepene er alvorlige nok, fordi de skaper frykt i de kristne miljøene på Sri Lanka, som bare er en liten minoritet, men de fleste har dreid seg om angrep med steiner og ikke i nærheten av å være så omfattende og organisert som den terroren vi har vært vitne til i dag, sier den tidligere statsministeren som etter den politiske karrieren var over, grunnla fredssenteret Oslosenteret, som blant annet har jobbet med demokrati og dialog på Sri Lanka i mange år.

les også Verdenssamfunnet fordømmer Sri Lanka-angrep

Han har selvopplevde erfaringer.

– Det er tragisk at et land har måtte tåle så mange lidelser opp gjennom de siste tiårene. Jeg var selv på Sri Lanka bare for to måneder siden, i forbindelse med et prosjekt vi er med på der for å bidra til et mer stabilt politisk styresett. Jeg fikk da oppleve hvor ustabil den politiske situasjonen er på Sri Lanka, sier Bondevik.

Valg senere i år

Bondevik er bekymret over utviklingen.

– Det kom godt til uttrykk like etter at statsminister Ranil Wickremesinghes Norgesbesøk i fjor, da jeg hadde gleden av å treffe ham: Like etterpå ble han avsatt av presidenten. Så ble han gjeninnsatt. Dessverre bidro det til at de gikk fra to til ett regjeringsparti. Vi ser en mer ustabil politisk situasjon nå etter flere år med ro, og det er en av årsakene til at vi i vårt arbeid på Sri Lanka har fokusert på samarbeid på tvers av de partipolitiske grensene.

De to har kjent hverandre lenge.

– Det er valg senere i år og den spente situasjonen, både den politiske og religiøse, er svært uheldig. Dagens terror vil dessverre forsterke den usikkerheten. Det er ekstremt behov for interreligiøs dialog og å hindre at ekstreme grupper vinner frem. Dagens tragiske hendelser vil nok gjøre det arbeidet frem mot valget, mer vanskelig.

Publisert: 21.04.19 kl. 14:37