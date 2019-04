LANG TUR: De bunadskledde kvinnene regner med å bruke rundt fem timer over fjorden. Foto: Ida Svendsen

Bunadsgeriljaen med nytt stunt: Ror høygravid kvinne til Kristiansund

Roturen over Talgsjøen fra Smøla til Kristiansund skal ta rundt fem timer. Den skal gjøres i farkost som sist ble brukt til transport av gravide på 1920-tallet.

Nå nettopp







– Dette er et stunt. I 1928 var de redde for å måtte føde midt på fjorden. Nå er vi redde for at fødselen skal skje under transport, forklarer «gerilja»-leder Anja Cecilie Solvik til VG.

For å komme seg over fjorden vil de ro en Geitbåt, som ifølge Solvik sist ble brukt til å transportere gravide for over 90 år siden.

les også Norge har fått en Bunadsgerilja

I flere uker har damene i bunad samlet ser på forskjellige steder i Nordmøre for å vise sin avsky mot nedleggingen av fødeavdelingen i Kristiansund . Samling på Eliteseriekamp og Bjønnahaugen er bare to av aksjonene de har gjennomført.

Nå frykter hun og de andre i «geriljaen» at farlige fødsler vil finne sted på vei til fødestuen i Molde. Spesielt trekker hun frem kvinnene fra Smøla, som ved nedleggelse vil få 1,5 time lenger vei til fødestue.

GAMMEL BÅT: Båten de bruker er spiss i begge ender og ble brukt til å frakte gravide over fjorden for over 90 år siden. Foto: Ida Svendsen

– Med denne nedleggelsen av fødestuen i Kristiansund er det ikke kompenseringstiltak på plass, som for eksempel følgejordmor. Per i dag er det to jordmødre som dekker hele Nordmøre, og dem jobber døgnet rundt, året rundt, sier hun videre.

Solvik sier derimot at hun gleder seg over at nesten hele byen nå følger med og engasjerer seg.

– Jeg blir så rørt. Det er så sterkt og rått.

ENGASJERER: Dette er bare en av mange aksjoner de har gjennomført. Denne var spesielt myntet på kvinner fra Smøla, som får en mye lenger reisevei uten fødestue i Kristiansund. Foto: Ida Svendsen

Nå har de også stor tro på at vedtaket skal endres, slik at fødeavdelingen ikke legges ned.

Hun mener vedtaket om å legge ned fødeavdelingen skjedde på grunnlag av feil tall og feilaktig informasjon. Noe også klinikksjef i Helse Møre og Romsdal, Henrik Erdal, bekreftet hadde skjedd til lokalavisen Tidens Krav.

– Vi tror like fult som at vi kan ro over Talgsjøen at vi kommer til å stanse sammenslåingen.

Hun mener helseminister Bent Høie (H) må ta grep hvis ikke noe skjer snart.

– Vi mener helsestyret har ikke lenger tillit blant folket på Nordmøre. Klarer de ikke gjenvinne tilliten må Høye gripe inn og enten fjerne styret eller bestemme hva de skal gjøre, sier Solvik.

les også Bunaden er et politisk plagg

Administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal sa 11. april til NTB at han vil foreslå å utsette sammenslåingen av fødeavdelingene til nærmere åpningen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

– Vedtaket om å gjennomføre en sammenslåing av fødeavdelingene i god tid før innflytting i nytt sykehus på Hjelset står fortsatt fast. I lys av situasjonen som har utviklet seg, er min vurdering at helseforetaket bør skyve på tidspunktet fordi det kan virke inn på vår samlede evne til å levere forsvarlige helsetjenester til befolkningen.

I utgangspunktet skal fødeavdelingene slå seg sammen 31. august 2019.

Publisert: 30.04.19 kl. 20:25