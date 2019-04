GÅR AV: Harald Schjelderup (Ap) trekker seg som byrådsleder i Bergen. Partikollega Roger Valhammar blir hans etterfølger, ifølge Bergens Tidende. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Byrådsleder i Bergen trekker seg

Harald Schjelderup (Ap) går av etter fire år som byrådsleder i Bergen. Også byens helsebyråd går av.

Det melder byrådet i en pressemelding torsdag formiddag.

Schjelderup (51) trekker seg med umiddelbar virkning. Byrådslederen varslet i februar at han ikke vil ta gjenvalg ved høstens lokalvalg.

Han blir erstattet av Roger Valhammer (35) fra Ap, ifølge Bergens Tidende (BT). Valhammer er nåværende skolebyråd. Han har også vært leder av Ap i Bergen siden 2017 og ledet partilagets programkomité 2018–19.

Også helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) går av. Årsaken er at hun har fått ny jobb som samhandlingssjef på Haraldsplass Diakonale sykehus. Det er foreløpig uklart hvem som skal erstatte henne.

Ifølge BT er avtroppende Schjelderup nokså ukjent i Bergen. Seks av ti bergensere vet ikke hvem Valhammer er, ifølge en meningsmåling avisen gjennomførte før jul.

Tirsdag fikk byrådslederen spørsmål fra BT om han skulle tre til side. Da svarte han:

– Jeg har ingen kommentar til det utover at jeg skal sette med ned med de to i ro og mak og diskutere valgkampen. Jeg gjør det som er best for partiet og byrådet.

Publisert: 25.04.19 kl. 10:15