Strålende påskevær: Vær obs på sterk UV-stråling

Årets påske byr på gode temperaturer og skyfritt i store deler av landet. Meteorologisk institutt og Kreftforeningen advarer mot forbrenninger i påskesolen.

Vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt sier at solen i disse dager er svært sterk:

– Sen påske gjør at vi får tre til seks timer mer med solskinnstid, enn om påsken hadde vært tidligere i mars. Solens intensitet er sterkere, samtidig som ozonlaget på denne tiden av året er litt svakere enn normalt, sier Fagerlid til VG.

Han sier UV-varselet nå ligger på moderat indeks i store deler av landet.

– I høyfjellet er varselet litt høyere, på grenseland mellom moderat og sterk UV-stråling, sier Fagerlid.

I vinterdvale

– I store deler av Norge, fra Nordland og sørover, er skyfritt de kommende dagene. Det er ventet mye sol frem til skjærtorsdag og langfredag. Mot slutten av påsken er det ventet skyer, også i Sør-Norge, sier vakthavende meteorolog Fagerlid.

Han anbefaler alle som vil nyte påskesolen å smøre seg med solkrem og tålmodighet.

– Begrens solbruken. Husk at huden fortsatt er i vinterdvale, og kanskje ikke har hatt sol på seg på mange måneder. Når det gjelder soling bør en ha en gradvis tilnærming. Litt sol er sunt, men det er viktig å begrense seg, sier han.

Meteorologen påpeker at snøen reflekterer UV-strålene, og at man bør smøre seg med solkrem også på steder som under øyelukket og nesen.

Videre råder Fagerlid alle til å følge med på UV-varselet.

– Selv om man ikke ser solen direkte, kan UV-strålingen være høy. Det er derfor lurt å smøre seg selv om det ikke er direkte solskinn.

Verdenstoppen i føflekkreft

– Årets påske er sen og kan gi varme dager med intens sol. Husk at solen er sterk enten du soler deg, jobber i hagen, er på fjellet, driver med båtpuss eller sitter på kafé, sier assisterende generalsekreter i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, til VG.

Kreftforeningens tips til solbeskyttelse i påsken Begrens tiden du er i den sterkeste solen

Ikke ta solarium, det herder ikke huden mot solen

Klær og noe på hodet beskytter godt

Bruk solkrem med minst faktor 15 i Norge

I solrike land bør du bruke minst faktor 30

Bruk solbriller, særlig viktig for barn

Bruk solbriller, særlig viktig for barn

– I fjellet i Sør-Norge kan påskesolen bli like intens som solen på Sørlandet om sommeren. Det er fordi refleksjon fra snø øker mengden solstråler med opp mot 50 prosent. Går du på ski mot solen, vil ansiktet få enda sterkere stråling, sier han.

HUSK SOLKREM: Assisterende generalsekreter i Ole Alexander Opdalshei deler Kreftforeningens tips til solbeskyttelse i påsken. Foto: Ingvild Vaale Arnesen/Kreftforeningen

Oppdalshei påpeker at den samlede mengden solskader kan føre til hudkreft.

– Det er ikke alle kreftformer som kan forebygges, men hudkreft kan i aller høyeste grad det. Det handler rett og slett om å begrense tiden vi er i sterk sol og å styre unna solarier. Det er paradoksalt at dette er den kreftformen som øker aller mest her til lands, når vi kan ta enkle grep for å redusere kreftrisikoen.

Han påpeker at Norge ligger på verdenstoppen i føflekkreft. I 2017 fikk 2.222 nordmenn føflekkreft, ifølge Kreftforeningen.

