OPPTATT AV ARBEID: – Å fjerne skjevheter handler ikke om færre innvandrere, men å få folk ut i jobb, sier Faridah S. Nabaggala, gründer og trebarnsmor fra Stovner. Foto: Frode Hansen, VG

Faridah fra Stovner slår tilbake mot Listhaug

– Integrering handler om mennesker, ikke et PR-jag, sier Faridah S. Nabaggala fra Stovner.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug benyttet 1. mai til å slå getto-alarm. Et av forslagene hennes er at syv kommuner skal få flyktningstopp på grunn av for høy andel ikke-vestlige innvandrere.

Det gjelder Oslo, Lørenskog, Drammen, Skedsmo, Rælingen, Ullensaker og Askim.

Listhaug har også kartlagt andelen innvandrere i Oslo og funnet at områdene Rommen, Haugenstua og Fossum, som alle ligger i bydel Stovner i Oslo, ville vært definert som en getto i Danmark. Dette på grunn av andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn, på henholdsvis 67, 66 og 63 prosent.

Reagerer kraftig

Listhaug-utspillet provoserer Faridah S. Nabaggala, daglig leder i inkluderingsorganisasjonen Abloom. Hun bor nå på Stovner, men har bodd på Tøyen i 18 år og vært en av pådriverne bak Områdeløft Tøyen – populært kalt Tøyenløftet.

– Jeg forstår at hun prøver å vinne tillit til mange nå som valget nærmer seg, men jeg ber henne om å være forsiktig. Det er faktisk folk som bor her og hører på dette, og dette gjør at de føler seg enda mer utenfor, sier hun.

– Har hun ikke et poeng i at det er en opphopning av innvandrere i enkelte byer og bydeler?

– Hun har rett i det, men det hun foreslår er ingen løsning. En mulig løsning er at folk blir integrert, og kommer i arbeid. På den måten kan vi løfte de områdene som omtales som «getto». Men vi skal ikke skille mennesker i samfunnet, det fører oss tilbake i tid.

– Hvordan skal man få flere ut i jobb, mener du?

– Mange søker jobb og får stadig nei, nei, nei. Hvis det blir lettere å starte for seg selv, bør de kunne gjøre det, for å kunne forsørge seg selv og bidra til fellesskapet. Men tilskuddsordningene for slikt i dag, er bare til pynt, mener Nabaggala, som selv er gründer.

– Hva med alle de som ikke kan eller ønsker å bli gründer?

– Da vil jeg si at vi trenger bedre holdninger hos arbeidsgiver, og her bør fagforeningene komme på banen. LO – hvor er dere? spør Nabaggala på 1. mai.

Tidligere på dagen var hun tilskuer under 1. mai-markeringen på Youngstorget i Oslo.

BOLIG: Nabaggala vil ha boligpolitikken inn i integreringsdebatten. Foto: Frode Hansen, VG

Ønsker mindre byråkrati

Listhaug foreslår også å nekte flyktninger som ikke kan dokumentere at de er selvforsørget, å flytte til de nevnte kommunene eller områdene.

Dette fnyser Nabaggala av.

– Når man er ny i et land, er det vanskelig å utforske alle mulighetene, og det skal ganske mye byråkrati til. Det vil hjelpe hvis byråkratiet forenkles, sier hun.

– Hva med utfordringene i områder med høy innvandrerandel, hvordan skal man bekjempe dem?

– Færre innvandrere er i hvert fall ikke løsningen. Sylvi tenker kortsiktig, mens vi er nødt til å tenke langsiktig. Ungdommene jeg møter og jobber med, sier at det er tre ting som gjør at de føler seg utenfor. Det er økonomi, at de ikke kan gå til mor og far for økonomisk hjelp. Og det er retorikk fra blant annet politikere. De er ute etter stemmer, men det finnes andre løsninger enn å bidra til stigmatisering. Mange unge mangler også forbilder, sier hun.

– Hvorfor valgte du å bosette deg på Stovner?

– Det var på grunn av naturarealene, bedre luft enn i byen, og fordi det er billigere å bo. Det er ikke fordi det er mange innvandrere her. For å si det sånn, jeg har ingenting å vinne på å «gruppere» meg her.

Publisert: 01.05.19 kl. 23:25