UTSATT: Norske trafikkskoler var stengt i to måneder som følge av koronautbruddet. Foto: Frode Hansen

Ber trafikkskoleelever som deltok i demonstrasjonene om å holde seg hjemme

Minst tre trafikkskoler ber elevene avlyse opplæring i ti dager fremover dersom de deltok i helgens demonstrasjoner. Leder for Autoriserte trafikkskolers landsforbund tror flere kommer til å gjøre det samme.

Blant de tre skolene som har sendt ut fellesmelding til sine elever, er Cava Cruise Control. Trafikklærer og fagleder Greta Cava mener at tiltaket er nødvendig for at skolen skal overholde retningslinjene for smittevern.

– Vi er pålagt å følge retningslinjene for smittevern, og hvis vi ikke gjør det, så stenges skolen. Vi kan ikke gamble på dette. Vi har lidd nok, sier hun.

Som følge av nedstengningen har alle trafikkskoler holdt stengt i to måneder. Skolene fikk åpne igjen 11. mai.

– Når du drar på en sånn demonstrasjon, så leker du med Covid-smitten. Det er veldig provoserende, sier Cava.

– Vi må beskytte oss og skolen vår, sånn at vi kan fortsette å holde åpent.

Men dere går jo lenger enn dere må?

– Hvis én hos oss har blitt smittet på den demonstrasjonen, så sprer det seg fort om vi har flere elever i bilen en dag. Dette kan fort gå utover mange. Vi må forholde oss til kravet om smittevernfaglig forsvarlig drift, sier hun.

– Har ofret mye

I fellesmeldingen oppfordrer Cava elevene sine til å unngå å møte opp på trafikkskolen de neste ti dagene dersom de har deltatt i demonstrasjonen eller har vært i fysisk kontakt med noen som deltok.

– Vi har ofret mye og ønsker å bidra til å stoppe smittespredning, og redusere smitterisiko, skriver hun.

Opptil 15.000 mennesker var fredag samlet utenfor Stortinget i Oslo for å vise sin solidaritet med Black lives matter-bevegelsen, i etterkant av drapet på afroamerikaneren George Floyd i Minnesota i USA i forrige uke. Også i andre norske byer har det vært markeringer.

Tidligere søndag ble det klart at boligutvikleren Obos ber ansatte som var med på demonstrasjonene om å holde seg hjemme fra jobb de neste ti dagene.

Stavanger Aftenblad melder også at beredskapsledelsen i Stavanger kommune søndag bestemte at helsearbeidere som deltok under helgens demonstrasjon i Byparken, settes i karantene frem til 16. juni.

Tror flere vil følge etter

Torgeir Abusdal, administrerende direktør i Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) er ikke overrasket over at noen trafikkskoler også velger å stramme inn smitteverntiltakene som følge av demonstrasjonene.

– Vi har stor forståelse for at noen av trafikkskolene velger å gjøre dette. Trafikklærerne har ofret mye i den dugnaden vi har vært gjennom, sier han.

Via sosiale medier har han fått med seg at noen skoler velger å be elever som har deltatt i demonstrasjonen om å holde seg hjemme. ATL planlegger å ta opp saken i styremøte mandag.

Abusdal tror at flere skoler kommer til å følge etter.

– Når noen først har gjort det, så tror jeg absolutt at flere kommer til å gjøre det. Det kommer til å bli flere enn disse to, sier han.

– Dette kan få helsemessige konsekvenser for trafikklærerne og elevene, og trafikkskoler som får smittede lærere kan komme til å måtte stenge ned igjen. Det kan også være trafikklærere som er i risikosonen, og som kjenner på en frykt. Vi støtter at de ber elever som har brutt smittevernreglene om å utebli.

Vil ikke stramme inn

Unni Søhagen i Svein Svendsen Trafikkskole forteller til VG at de ikke planlegger å stramme inn smitteverntiltakene som følge av demonstrasjonene.

Svein Svendsen Trafikkskole forholder seg ifølge Søhagen til myndighetenes avgjørelse om å la demonstrantene slippe karantene, med forbehold om at de er ekstra oppmerksomme på symptomer i tiden fremover.

– Vi har derfor ikke tenkt til å sende ut noen fellesmelding til elever om at de skal holde seg hjemme fra timer om de har vært med på demonstrasjonen, skriver hun i en SMS.

– Vi ber elever om å avbestille timer hvis de føler seg litt syke. Dette gjelder hele tiden.

Publisert: 07.06.20 kl. 20:04 Oppdatert: 07.06.20 kl. 20:33

