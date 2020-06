MÅTTE EVAKUERE: Familien Bakkens gård i Bælgiouda i Alta har blitt en øy i løpet av det siste døgnet. Foto: Vidar Heitmann

Storflom i Finnmark: – Sikre gjenstander og hold dere inne!

Flere boliger er evakuert grunnet storflom i flere kommuner i Finnmark. – Vannet stiger og stiger, sier Ørjan Bakken, som tilbringer natten i en campingvogn.

Hele søndag har Ørjan Bakken i Bælgiouda i Alta måttet bruke kano og traktor for å komme seg til og fra huset sitt.

– Vannet stiger og stiger, så vi får se hvor det stopper. Vi håper det stopper før det når treverket på huset, sier Bakken til VG.

Søndag kveld har han og familien evakuert til en campingvogn. Han forteller at vannstanden er en halvmeter over kloakken.

– Det er ikke noe som går ned, for å si det sånn, sier Bakken.

Han og familien er vant til at vannet stiger iblant, men sjelden så ekstremt som nå. I 2010 var vannstanden ifølge Bakken like høy. Men dagens vannstand fortsetter å stige.

– Vi berges nok. Men det blir mye opprydding, med alle de løse gjenstandene som flyter rundt.

– Dette er en ekstremsituasjon

– Folk må holde seg inne, holde seg borte fra skråninger, elver og bekker, og å holde seg oppdatert, er flomvaktens klare oppfordring til innbyggerne i de berørte områdene.

Søndag oppgraderte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) flomfaren i Alta, Porsanger og Karasjok kommune til rødt farenivå.

Borsanyi sier at det er stor fare for omfattende oversvømmelser og skader, som kan ødelegge veier, bygninger og infrastruktur i de berørte kommunene. Han oppfordrer derfor folk til å opptre varsomt, sikre gjenstander som biler og campingvogner, og til å følge med i kjellere og hus.

NVE anbefaler også innbyggerne om å rense stikkrenner og kummer som er blokkert før de oversvømmes.

– Dette er en ekstremsituasjon som skjer svært sjelden, og som krever tett oppfølging. Folk må huske at dette ikke kun gjelder fare for flom, men flom øker også faren for skred, påpeker flomvakten.

Like før klokken 22.30 melder iFinnmark at flere broer og veier er stengt i både Alta og Porsanger kommune.

JOBBER FOR Å SIKRE OMRÅDET: Sivilforsvaret, brannvesen og politi deltar søndag ettermiddag i arbeidet med å sikre området mot oversvømmelser i Hammerfest. Foto: Sivilforsvaret Vest - Finnmark

Ordfører ber folk være forsiktige

Til Altaposten sier ordfører Monica Nielsen at hun ber innbyggerne i kommunen om å være forsiktige, og forklarer at det er enorme mengder vann i bevegelse i kommunen.

– Dette medfører at det kan være svært farlig for nysgjerrige som oppsøker elven for å se på flommen. Det er viktig at man nå holder seg unna småveier og stier som går langs elven, dette gjelder ikke bare gående, men også kjørende med UTV, ATV og mopeder, forsetter hun.

Ordføreren opplyser til avisen at kommunen har flere folk ute i områder for å kartlegge og observere vannmengdene og eventuelle skadeomfang.

JOBBER FOR Å SIKRE OMRÅDET: Sivilforsvaret, brannvesen og politi deltar søndag ettermiddag i arbeidet med å sikre området mot oversvømmelser i Hammerfest. Foto: Bjørn Egil Jakobsen, Hammerfestingen

Oversvømmelser i Hammerfest

NVE melder at det er økte temperaturer og rekordhøye snømengder som nå smelter som gir mer flom og vannmengder enn normalt. Borsanyi opplyser at målestasjonene søndag ettermiddag nærmer seg nivået som tilsier en 50-årsflom.

– Varselet gjeldet i første omgang søndag og mandag, legger han til.

Det er allerede sendt ut oransje flomvarsel i Troms og Finnmark, og i Hammerfest er politi, brannvesen, Sivilforsvaret og Røde Kors søndag sendt ut for å sikre hus mot oversvømmelser.

– Et hus ble evakuert etter at vann hadde trengt inn i huset. Beboerne er ivaretatt av kommunen, og har fått et midlertidig bosted, opplyser operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Leo Johansen, til VG.

Publisert: 07.06.20 kl. 16:43 Oppdatert: 08.06.20 kl. 00:21

