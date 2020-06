RÅD FOR SOMMEREN: – Tenk deg at du selv er smittet uten at du vet det. Hvordan skal du da oppføre deg for ikke å smitte andre? spør overlege Preben Aavitsland og viser til smitteverntiltak som å holde avstand og ha god hånd- og hostehygiene. Foto: Annemor Larsen / VG

FHI-topp: – Vi er bare ved slutten på begynnelsen

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) advarer folk mot å legge seg på latsiden i sommer. Han mener det kan ta minst tre år før vi ser slutten på covid-19.

«Jeg beklager. Dette er ikke over. Viruset er her og vil gripe sjansen og skape en voldsom epidemi hvis ikke vi er på vakt. De nye levereglene gjelder: Hold litt avstand til dem du møter, hold deg hjemme hvis du er syk, og hold hendene reine.»

«Vi er bare ved slutten på begynnelsen.»

Det skriver Preben Aavitsland i en kommentar i Fædrelandsvennen lørdag.

Overlegen sitter i FHIs ledelse og stab for smittevern, miljø og helse. I kommentaren advarer han mot tre viktige egenskaper ved coronaviruset, som han skriver kan gi noen «skremmende bilder» på Sørlandet i sommer:

«Coronaviruset er livsfarlig»: Spesielt blant de eldre kan viruset være dødelig. Nær 60 prosent av coronadødsfallene i Norge har skjedd ved institusjoner som sykehjem og bo- og behandlingshjem, og gjennomsnittsalderen for de døde er 82 år.

«Coronaviruset gjør deg smittsom før du vet at du er smittet»: Det tar gjerne fem dager fra smitte til man opplever første symptomer, men man kan være smittsom etter allerede tre dager, påpeker Aavitsland.

«Coronaviruset kan smitte mange på kort tid»: Gjennom såkalte massesmittehendelser kan én person smitte svært mange mennesker for eksempel i selskap, på konserter eller på bar.

VAKSINEKAPPLØP: – Vi vet ikke når vaksiner er klare, men det gå både tre og fire og fem år før vi har nok vaksine til alle nordmenn, forteller Aavitsland og understreker at vi må være realistiske. Foto: Annemor Larsen / VG

– Bare en vaksine som kan redde oss

– Du skriver i kommentaren at du er redd for at det kan gå minst tre år før vi ser slutten på coronapandemien, kan det virkelig gå så lenge?

– Ja, det kan det. Det er utstrakt immunitet i befolkningen som kan redde oss. Det vil koste altfor mange liv og mye lidelse å få slik immunitet ved at de fleste av oss skal gjennomgå sykdommen. Dermed er det bare en vaksine som kan redde oss, skriver Aavitsland i en e-post til VG.

– Vi vet ikke når vaksiner er klare, men det kan gå både tre og fire og fem år før vi har nok vaksine til alle nordmenn. Vi håper selvfølgelig at det skal gå fortere, men vi bør være realister.

I kommentaren skriver overlegen at han ser mange rundt seg som tror at epidemien er over. «Andre vet nok at den ikke er over, men de er lei av tiltakene og vil leve som normalt,» skriver han.

Dette har Aavitsland stor forståelse for, men understreker til VG at alle må være med på målet om å holde epidemien under kontroll – i dag og om to år.

– Det vil kreve litt av oss. Det blir ikke noen festivalsommer i år og kanskje heller ikke neste år eller året deretter. Vi vet rett og slett ikke hvordan dette skal gå. Men en ting vet vi: Dette viruset kan gi nye, store bølger her hjemme. Det må alle være med å hindre, forteller Aavitsland.

– Hvordan kan hver og en av oss best mulig håndtere dette viruset i sommer?

– Det enkle rådet er: Tenk deg at du selv er smittet uten at du vet det. Hvordan skal du da oppføre deg for ikke å smitte andre? Jo, du skal holde avstand til andre mennesker, også på shopping, på restauranten og på festen. Du skal ikke hoste på andre. Du skal vaske hendene oftere. Blir du syke, skal du låse deg inne hjemme.

– Reiser til land med lik smitte vil ikke endre situasjonen

Det er nå over tre måneder siden Norge stengte ned og regjeringen kom med de mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid. Ettersom viruset er i ferd med å bli brakt under kontroll, har regjeringen gradvis begynt en gjenåpning av landet.

Torsdag denne uken kunngjorde regjeringen at de åpner for reiser til alle de nordiske landene, men kun til regioner med «akseptabelt smittepress». Om dette er feil retning å gå for smittesituasjonen i Norge, svarer Aavitsland følgende:

– Folkehelseinstituttet har gitt råd til regjeringen om at reiser mellom land med omtrent like lite smitte som Norge, altså Island, Finland og Danmark, ikke vil endre situasjonen her noe særlig. Så skal vi bistå regjeringen og publikum med råd om hvordan reising kan gjøres med minst mulig risiko hvis regjeringen først åpner for det.

FHI med ny risikovurdering: Frykter betydelige lokale coronautbrudd i sommer

Publisert: 14.06.20 kl. 12:00 Oppdatert: 14.06.20 kl. 12:26

