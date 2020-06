TALER: SVs partileder Audun Lysbakken taler lørdag formiddag til partiets landsstyre. Foto: Gisle Oddstad

SV-Audun til Erna: – Ikke vær så irriterende høflig mot Trump

Audun Lysbakken (SV) ber Erna Solberg (H) fordømme Donald Trumps håndtering av demonstrasjonene etter drapet på afrikansk-amerikanske George Floyd (46).

– Donald Trump er ansiktet til den amerikanske rasismen nå. Han spiller på den, og utnytter den, sier partileder Audun Lysbakken i en tale til SVs landsstyre i dag. VG har fått tilgang til manuset i forkant av talen.

USA har i over en uke vært preget av demonstrasjoner etter drapet på den afrikansk-amerikanske mannen George Floyd (46) i Minneapolis 25 mai. Flere demonstrasjoner har endt i opptøyer med politivold mot demonstranter og journalister.

Fredag kveld samlet flere tusen mennesker seg i Oslo i en støttedemonstrasjon mot rasisme.

Lysbakken ber nå statsminister Erna Solberg (H) være mye tydeligere i sin fordømmelse av både volden og Trumps håndtering av demonstrasjonene i USA. Presidenten har blant annet truet med å sette inn militæret mot demonstrantene i USA.

– Jeg vil innstendig oppfordre statsministeren til å slutte å være så irriterende høflig mot Donald Trump, sier han.

– Si nå bare det som de fleste nordmenn føler, at presidentens autoritære retorikk og brutale metoder er uansvarlig og farlig. Bare si det, for det er sant, oppfordrer Lysbakken.

DEMONSTRASJON: Fredag var tusenvis av mennesker samlet i en demonstrasjon mot rasisme til støtte for de amerikanske demonstrasjonene mot drapet på George Floyd. Foto: Stian Lysberg Solum

– Fordøm Trump

SVs partileder sier i talen til landsstyret sitt at USA i dag er et splittet samfunn, som slites i stykker av sin rasistiske arv og en sterk økning i sosial ulikhet de siste tiårene.

Han vil at Norge må fordømme både drapet på Floyd og Trumps håndtering.

– Da opptøyene startet, reagerte Donald Trump som på instinkt med trusler om å sette inn militæret mot sitt eget folk.

– Istedenfor å strekke ut en hånd til de afroamerikanske miljøene gjorde han det motsatte: Han fordypet polariseringen, og umuliggjorde en forsoning, sier Lysbakken.

Han sier videre i talen at Trump ikke viste noen forståelse for de systemiske, historiske utfordringene i USA da opptøyene brøt ut: Rasismen, rasetenkingen og diskrimineringen.

– Jeg mener norske myndigheter bør gå ut med krav om en tydelig fordømmelse av volden og Trumps håndtering av situasjonen.

STATSMINISTER: Erna Solberg (H) får kritikk fra SV-Audun. Foto: Terje Bringedal

– Rasismen finnes i Norge

Lysbakken sier samtidig at vi må rette blikket hjem. Han minner om at rasismen også finnes i Norge.

– Rasismen er stygg og urettferdig, og den finnes også i Norge. Det må vi alle erkjenne, især vi som er hvite i huden og tar friheten for gitt, sier han.

SV-lederen sier at nordmenn blir diskriminert hver eneste dag på grunn av hudfargen og navnet sitt.

Han sier at nordmenn blir stoppet på gaten mistenkt for noe de ikke har gjort på grunn av håret eller hudfargen sin, og får slibrige kommentarer på gaten eller i innboksen sin i sosiale medier.

– De ser bildene fra USA og tenker: det kunne vært meg, eller en av mine aller nærmeste. Og mister pusten av den fatale videoen hvor vi ser George Floyd ligge nede med kneet i nakken, sier Lysbakken.

KRITISERT: USAs president Donald Trump. Foto: TOM BRENNER / X06967

Klima og krisepakker

Lysbakken sier også i sin tale til SVs landsstyre at regjeringens krisepakker er for grå, usosiale og tafatte.

Han krever at bedrifter som får kontantstøtte i corona-krisepakker må få forbud mot å si opp ansatte. I dag sier regjeringen at de skal vurdere dette. Lysbakken mener at det ikke holder.

Han vil også innføre en leterefusjonsordning for havvind. Det vil bygge på den tilsvarende insentiv-ordningen petroleumsnæringen har i dag. Lysbakken foreslår eksportstøtte til bedrifter i Norge som utvikler havvind-teknologi og utredninger for å finne næringsparker eller verft som egner seg for utbygging av havvind i Norge.

