Treningssentre og svømmehaller åpner igjen

Det ble bekreftet da regjeringen presenterte de nye retningslinjene på en pressekonferanse i Marmorhallen fredag ettermiddag.

– Treningssentrene kan åpne på mandag, sier Solberg.

I forrige uke besluttet regjeringen at treningssentre og svømmehaller skulle måtte holdes stengt til 15. juni, etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Nå kommer det en gladnyhet til treningsglade nordmenn.

– Når vi har gjenåpnet Norge har vi gjort det litt etter litt. Og nå er det treningssentrene som står for tur. Nå har de utarbeidet regler og rutiner, så nå skal det være trygt både for dem som jobber og trener, sier næringsminister Iselin Nybø til VG.

Hun er klar på at det kommer til å skje på en kontrollert måte.

Det skal alltid kunne holdes minst én meters avstand inne på treningssentrene, men i fellesøkter med hard fysisk aktivitet og dermed økt utånding som vil øke risiko for dråpesmitte skal det være 2 meter mellom deltagerne.

– Det er gjort en grundig jobb. Samarbeid mellom helsedirektoratet og treningssentrene for å lage veiledere som gjør at både de som jobber her og de som trener her skal være trygge når de trener. Og det handler om rengjør, det handler om å vaske hender. Det handler om å holde avstand, sier Nybø.

Det blir også mulig å skifte og dusje.

– Garderobene og dusjene er åpne og da er det viktig både med renhold og avstand der. Det betyr at det må legges til rette for at folk og i garderobene hele veien kan holde minst en meter avstand.

TALTE: Helseminister Bent Høie (H) og statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen i Marmorhallen i Oslo fredag. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Publisert: 12.06.20 kl. 14:07

