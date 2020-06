Representantskapet sender brev til Stortinget

26. mars ble Tangen ansatt som oljefondsjef av et enstemmig hovedstyre i Norges Bank.

Etter VGs omtale av turen 18. mars, har det blitt stilt en rekke kritiske spørsmål i flere medier om Tangens tilknytning til skatteparadis, om uavklarte skatteforhold i England og om det er mulig å lage en brannmur mellom oljefondsjef Tangen og selskapene hans.

Representantskapet engasjerte seg raskt:

22. april ble sentralbanksjef Øystein Olsen grillet av representantskapet i nesten fem timer om ansettelsen. Det ga ikke svar på kontrollørenes spørsmål:

Dagen etter, 23. april, sendte representantskapet 26 spørsmål til hovedstyret.

Svaret kom 29. april da Norges Bank sendte et omfattende svar på spørsmålene fra representantskapet.

Men representantskapet var langt fra fornøyd:

De sendte 11. mai et dokument til hovedstyret i Norges Bank, som ble karakerisert som oppsiktsvekkende og sviende kritikk.

Det var her kravet fra representantskapet kom om at interessekonfliktene skal elimineres.

27. mai vedtok et enstemmig hovedstyre i Norges Bank den endelige ansettelsesavtalen til Tangen. De redegjorde også i et eget notat og på en halvannen times pressekonferanse dagen etter, for de ulike sidene ved avtalen og muren som skal hindre interessekonflikter.

Da representantskapet møttes torsdag morgen klokken 0900, skulle de sjekke om avtalen og vurderingene fra Norges Bank 27. og 28. mai, svarer på de utfordringene representantskapet stilte i sitt dokument 11. mai.