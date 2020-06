LEDER: Julie Brodtkorb, tidligere statssekretær og stabssjef for statsminister Erna Solberg leder representantskapet. Foto: Terje Bringedal, VG

Professorer om brev om Tangen-saken: Ren mistillit til sentralbanksjefen

Tilsynsorganet til Norges Bank vil sende brev til Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Det er en ren mistillit til sentralbanksjefen og styret i Norges Bank, mener professorer.

Oppdatert nå nettopp

Norges Banks representantskap har i dag behandlet Nicolai Tangens ansettelsesavtale. Det ledes av Julie Brodtkorb, tidligere statssekretær og stabssjef for statsminister Erna Solberg.

– Vi sto i en problemstilling, skal vi vente til mars neste å med å sende dette over til Stortinget eller er det mer naturlig å rapportere nå. Vi fant det mer hensiktsmessig å rapportere nå, sier Brodtkorb til VG.

Brodtkorb bekrefter at det er et enstemmig representantskap som stiller seg bak brevet til Stortinget. Hun vil ikke svare på hvilke temaer som er berørt i brevet til Stortinget.

– Vårt mandat er å se om retningslinjer og loven er fulgt underveis og det har vi gjort i denne saken, sier hun.

Det betyr at representantskapet rapporterer til Stortinget utover den årlige uttalelse om tilsynet med Norges Bank. Det har ikke skjedd etter at en slik mulighet ble en del av sentralbankloven i 2010.

KONTROVERSIELT: Både prosessen rundt og ansettelsen av ny oljefondssjef Nicolai Tangen er kontroversiell. Til høyre står sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen 28. mai. Foto: Krister Sørbø, VG

– Oppsiktsvekkende

Professor Kjell Gunnar Salvanes sier at beslutningen til representantskapet i Norges Bank torsdag, er en ren mistillitserklæring til sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Det kan ikke sees på som noen annet enn en ren mistillit til sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret fra bankens kontrollorgan. Det er oppsiktsvekkende at man etter tre runder med spørsmål og svar mellom hovedstyret og representantskapet, ikke har greid å finne en løsning som kontrollørene er fornøyd med, sier Salvanes, som gjennom en årrekke har vært en av Norges fremste samfunnsøkonomer.

KRITISK: Professor Kjell Gunnar Salvanes ved NHH. Foto: Hallvard Lyssand

Hans professorkollega, Guttom Schjelderup, er enig.

– Jeg er totalt enig med Salvanes når det gjelder at dette ikke kan tolkes som noe annet enn mistillit. Olsen og hovedstyret har laget enn brannmur som ikke står imot brann. Det har representantskapet fastslått, når de sier at risikoen for interessekonflikt mellom Tangen som oljefondssjef og hans selskaper skal elimineres – samtidig som vi ser at det ikke har skjedd.

les også Advarer Norges Bank: – Brannmuren er i høy grad et spill for galleriet

Han legger til:

– Jeg ser at Norges Banks ledelse også sier at det dreier seg om tillit. Hvis det er riktig, hvorfor er det da så viktig med en brannmur, sier Schjelderup.

De mener begge konflikten om brannmur vil være et sentralt element i de merknader som representantskapet har sendt Stortinget.

– Vi ser av avtalen og det Norges Bank fremmet, at de ikke har bygget en brannmur, men kun demmet opp, sier Schjelderup.

I et forslag til Stortinget som fremmes fredag ber Rødt om at regjeringen undersøker hvorvidt sentralbanksjefen i ansettelsen av Nicolai Tangen har overholdt sine tjenesteplikter.

– Det som har framkommet de siste ukene om Tangen-ansettelsen, som bekreftes av representantskapet avgjørelse idag, gjør at det er grunn til å spørre om sentralbanksjefen har overholdt sine tjenesteplikter, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Enstemmig

Representantskapet er oppnevnt av Stortinget for å føre tilsyn med Norges Bank og har 15 medlemmer med bakgrunn fra alle de største politiske partiene.

Tangen skal etter planen tiltre i september. Han har bodd og arbeidet i London lenge og bygget opp hedgefondet AKO Capital.

les også Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan

Representantskapet rapporterer rutinemessig til Stortinget i en egen årlig melding. 2019-rapporten er behandlet i Stortinget i april i år.

Julie Brodtkorb sier at representantskapet fant det unaturlig å vente til 2021 med å rapportere om sine vurderinger av ansettelsen av Nicolai Tangen.

LEDER: Julie Brodtkorb, tidligere statssekretær og stabssjef for statsminister Erna Solberg, leder representantskapet. Foto: Terje Bringedal, VG

SV: Bra at Stortinget får saken

SV-leder Audun Lysbakken sier til VG at det er svært bra at representantskapet velger å koble inn Stortinget.

– Vi ser fram til å lese innholdet, og mener Stortinget må gi dette en seriøs behandling. SVs klare mening er at hovedstyret i Norges Bank burde ventet med å bekrefte tilsettelsen til representantskapet hadde behandlet den, skriver Lysbakken i en e-post.

– For SV er ansettelsen av Tangen ikke fredet, det avgjørende for oss er at alle interessekonflikter må være løst og at sjefen for fondet skal fremstå med en klar holdning mot skatteparadis. legger han til.

KrF: Understreker alvoret

– Når representantskapet nå sender et brev understreker det alvoret i denne saken. Jeg ser frem til å bidra til at saken får en grundig behandling som reflekterer sakens alvorlighetsgrad, sier Hans Fredrik Grøvan, KrFs parlamentariske leder.

– Det er helt nødvendig at både Stortinget og befolkningen kan ha tillit til at prosessene rundt en slik ansettelse er gode og ryddige, sier Grøvan.

Mener krav ikke er oppfylt

Professor Kjell Gunnar Salvanes trekker frem at brevet er historisk.

Foreløpig er det bare kjent at representantskapet vil oversende brevet til Stortinget, som skal behandles der i løpet av sommeren eller høsten.

– Ett av de sentrale ankepunktene fra representantskapet har vært at den ansettelsesavtalen som er inngått med Tangen, skal eliminere interessekonflikter mellom Tangen som oljefondssjef og hans selskaper. Jeg kan ikke se at avtalen og de svarene Norges Bank har gitt, tilfredsstiller det strenge kravet, sier Salvanes.

SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen i midten, Tangen til høyre. Foto: Krister Sørbø, VG

I april skrev VG om Tangens påkostede seminaret hans i USA i høst, hvor en rekke offentlige organ i ettertid har beklaget og plukket opp regningen for sine deltagere, inkludert avtroppende oljefondssjef, Yngve Slyngstad.

Her kan du lese en kronologisk rekkefølge av saken:

Tangen-saken 26. mars ble Tangen ansatt som oljefondssjef av et enstemmig hovedstyre i Norges Bank. Etter VGs omtale av turen 18. mars, har det blitt stilt en rekke kritiske spørsmål i flere medier om Tangens tilknytning til skatteparadis, om uavklarte skatteforhold i England og om det er mulig å lage en brannmur mellom oljefondssjef Tangen og selskapene hans. Representantskapet engasjerte seg raskt: 22. april ble sentralbanksjef Øystein Olsen grillet av representantskapet i nesten fem timer om ansettelsen. Det ga ikke svar på kontrollørenes spørsmål: Dagen etter, 23. april, sendte representantskapet 26 spørsmål til hovedstyret. Svaret kom 29. april da Norges Bank sendte et omfattende svar på spørsmålene fra representantskapet. Men representantskapet var langt fra fornøyd: De sendte 11. mai et dokument til hovedstyret i Norges Bank, som ble karakterisert som oppsiktsvekkende og sviende kritikk. Det var her kravet fra representantskapet kom om at interessekonfliktene skal elimineres. 27. mai vedtok et enstemmig hovedstyre i Norges Bank den endelige ansettelsesavtalen til Tangen. De redegjorde også i et eget notat og på en halvannen times pressekonferanse dagen etter, for de ulike sidene ved avtalen og muren som skal hindre interessekonflikter. Da representantskapet møttes torsdag morgen klokken 0900, skulle de sjekke om avtalen og vurderingene fra Norges Bank 27. og 28. mai, svarer på de utfordringene representantskapet stilte i sitt dokument 11. mai. Vis mer

Representantskapet opprettet sak etter VGs og Dagens Næringslivs saker, og har i flere omganger bedt om svar fra sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret.

Saken tok en vending 11. mai, da representantskapet sendte et dokument til hovedstyret i Norges Bank, som ble karakterisert som oppsiktsvekkende og sviende kritikk.

Det var her kravet fra representantskapet kom om at interessekonfliktene skal elimineres.

27. mai vedtok et enstemmig hovedstyre i Norges Bank den endelige ansettelsesavtalen til Tangen. De redegjorde også i et eget notat og på en halvannen times pressekonferanse dagen etter, for de ulike sidene ved avtalen og muren som skal hindre interessekonflikter.

Det er den avtalen og de redegjørelsene representantskapet torsdag har undersøkt om de er fornøyd med.

Publisert: 11.06.20 kl. 14:19 Oppdatert: 11.06.20 kl. 16:04

Fra andre aviser