BER OM LOVREGULERING: – Kanskje kunne vi ha avverget overgrepene som skjedde i 2019 og 2020, sier politioverbetjent Mads Helland Astrup ved politiet i Oslo. Foto: Gisle Oddstad

Politiet: Kunne ha identifisert overgriper to år tidligere

Politiet mener de kunne ha identifisert den mistenkte Snapchat-overgriperen allerede for to år siden, hvis Norge hadde lovregulert tjenester som lar deg anonymisere IP-adressen din.

For mindre enn 10 minutter siden

Det forteller politioverbetjent Mads Helland Astrup i Oslopolitiets avsnitt for e-spor, under seksjon for seksuallovbrudd. Han innledet etterforskningen som førte til pågripelsen av en trønder forrige uke. Han er nå siktet for voldtekt via nettet, av en 13 år gammel jente.

Politiet mener at Snapchat-profilen brukte en tjeneste som anonymiserte IP-adressen hans, en såkalt VPN-tjeneste. Det gjorde etterforskningen vanskelig, sier Helland Astrup.







Dette er saken En trønder i femtiårene ble torsdag 11. juni pågrepet, siktet for voldtekt over internett av en 13 år gammel jente. Politiet forventer at antallet fornærmede kan øke.

Ifølge politiet skal mannen ha brukt anonyme betalingskort for å betale flere titalls jenter. Politiet frykter at betalingen har vært for at han begikk nettovergrep mot jentene.

I løpet av tre år skal han ha skaffet seg opp mot 290 betalingskort. Det kan dermed være langt flere ofre enn jentene som politiet hittil kjenner til.

Dersom alle kortene tilhører samme person, skal han ha brukt over 200.000 kroner på å betale jentene.

Politiet mener at siktede skal ha hatt en høy grad av operasjonell sikkerhet, og brukt et stort antall digitale kontoer for å holde seg skjult.

Fem politidistrikter har opprettet saker hvor Snapchat-profilen har vært involvert. Tre politidistrikter henla sakene. Vis mer

– I teorien kunne Trøndelag politidistrikt ha identifisert mannen allerede i midten av mars 2018, dersom bruken av VPN-tjenester var lovregulert. Kanskje kunne vi ha avverget overgrepene som skjedde i 2019 og 2020, sier han.

– At det finnes en slik tjeneste som ikke er lovregulert, er helt utrolig. I noen saker er det små detaljer som avgjør om vi klarer å avsløre gjerningspersonen. Da hjelper det ikke at lovbrytere kan få gjemme seg bak nett-tjenester som gjør dem anonyme, sier Helland Astrup.

Politijurist Christian Hatlo i Oslo politidistrikt ser det samme problemet:

– Det er mange systemer som gjør det vanskelig å ta nettovergripere.

Den siktede trønderen kan ifølge politiet ha brukt opp mot 290 betalingskort for å betale jenter for å begå nettovergrep.

Politiadvokat John R. Sødahl Furunes ved Trøndelag politidistrikt forteller at de denne uken har begynt avhør av flere mulig fornærmede.

FLERE AVHØR: Politiet i Trøndelag har denne uken begynt avhør av jenter som de mener har hatt kontakt med Snapchat-profilen, for å finne ut om de skal få status som fornærmet. F.v. etterforskningsleder Øyvind Jørgensen og politiadvokat John R. Sødahl Furunes ved Trøndelag politidistrikt. Foto: Ole Martin Wold

Politiet har oversikt over et flere titalls jenter i alderen 13–18 år som han skal ha hatt kontakt med. De frykter at antallet fornærmede er langt høyere.

– Hvis ett betalingskort er ett offer, kan denne saken potensielt ha opp mot 290 jenter som er blitt utsatt for overgrep eller utpressing fra samme mann. I så fall er det fullstendig uakseptabelt at han har hatt mulighet til å skjule seg som han gjorde, sier Helland Astrup.

Han håper at denne saken skal få lovgiverne til å se hvilke utfordringer politiet møter.

– Saken viser hvor vanskelig det er å beskytte dem vi skal fordi lovverket ikke henger med i den digitale utviklingen, sier Helland Astrup.

BER OM FOR MYE: Sikkerhetsrådgiver Runa Sandvik støtter ikke ønsket om å lovregulere tjenester som anonymiserer nett-trafiken. Foto: John Locher / TT NYHETSBYRÅN

Han mener at firmaer som tilbyr VPN-tjenester bør pålegges å oppbevare kundeinformasjon som politiet skal kunne be om i en straffesak.

– VPN-firmaer lever av å anonymisere brukere og dette strider direkte i mot dette, men vi trenger en inngang til å stanse personer som forgriper seg på barn på internett, sier han.

– De ber om noe som vil påvirke oss alle

Sikkerhetsekspert Runa Sandvik, tidligere sikkerhetsrådgiver hos avisen New York Times, mener politiets ønske har for store konsekvenser.

– Jeg skjønner at de ønsker utvidede muligheter for digital overvåkning. Det er godt jobbet av politiet å få tak i den karen og sørge for at han ikke kan gjøre dette mot noen andre. Men her vil de at man skal spare på informasjon i tilfelle de trenger det senere. De ber om noe som vil påvirke oss alle, og ikke bare de som gjør noe ulovlig.

Politiet bruker selv slike tjenester, sier Sandvik.

– Politiet bruker både VPN og TOR til research. Det samme gjør journalister. Og advokater. Og ungdommer. Dette kan påvirke en journalist sin mulighet til å beskytte en kilde, en tenåring til å uttrykke seg på nett og finne ut av hva de står for og hvem de er, sier hun.

STØTTER IKKE POLITIØNSKE: Hans Marius Tessem, leder for slettmeg.no Foto: Kirknes, Magnar

Heller ikke Hans Marius Tessem, leder for tjenesten slettmeg.no, støtter politiets ønske. Hvert år hjelper de unge og voksne med å få uønskede bilder fjernet fra nettet, ofte delt av anonyme personer.

– Jeg er opptatt av sikkerhet, og sikkerhet har mange aspekter ved seg. Jeg ser mange fordeler ved at unge og utsatte personer kan være anonyme på nett.

Skal lage strategi mot internettrelaterte overgrep

Statssekretær i justisdepartementet, Thor Sættem, sier til VG at departementet senere i år skal lage en strategi mot internettrelaterte overgrep. Strategien skal blant annet inneholde nye grep for å effektivt etterforske og forebygge overgrep, forklarer han.

– Tjenestelevandørers ansvar vil være ett av temaene i arbeidet fremover.

På spørsmål om hva som skal ha forrang av vern om privatliv eller det å identifisere overgripere, svarer han:

– Mange av tiltakene vil være i skjæringspunktet mellom vern av rettigheter som person- og kommunikasjonsvern, og vernet mot krenkelser og kriminalitet. Det er nødvendig å jobbe kontinuerlig med å sikre balanse og proporsjonalitet, sier Sættem.

Publisert: 18.06.20 kl. 08:23

